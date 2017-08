Wimbledon erhielt Darlehen über 175 Mio. Pfund!

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

16:09 Uhr: +RADSPORT+

Froome- Edelhelfer Landa fährt ab 2018 für Movistar! Der spanische Radprofi Mikel Landa, ein Edelhelfer von Tour- de- France- Sieger Chris Froome, wird ab dem kommenden Jahr für Movistar fahren. Dies gab das spanische Team am Dienstag bekannt. Der 27- jährige Sky- Fahrer Landa hatte die diesjährige Tour auf Rang vier beendet. Der Baske wird bei Movistar eine Führungsrolle einnehmen.

15:48 Uhr: +TENNIS+

Wimbledon erhielt Darlehen über 175 Millionen Pfund! Die Organisatoren des Grand- Slam- Turniers in Wimbledon haben ein Darlehen in der Höhe von 175 Millionen Pfund (192,45 Mio. Euro) erhalten. Damit werde auch die verschließbare Dachkonstruktion auf Court Nummer eins für umgerechnet 78 Millionen Euro finanziert, teilte der All England Club mit. Damit verfügt Wimbledon dann ab dem Jahr 2019 über einen weiteren regensicheren Platz.

Foto: Associated Press

Bereits seit 2009 ist der 15.000 Zuschauer fassende Centre Court mit einem verschließbaren Dach ausgestattet, damit auch bei Schlechtwetter auf dem "heiligen Rasen" gespielt werden kann. Der Court Nummer eins wird nach dem Umbau rund 12.000 Zuschauern Platz bieten. Dazu werden im Zuge des "Masterplans" der Organisatoren auch noch zusätzliche Außenplätze gebaut. Das wichtigste Tennis- Turnier der Welt hat alleine im Vorjahr einen Gewinn von 33,2 Millionen Pfund (28,14 Mio. Euro) gemacht. Das Darlehen soll deshalb bis Ende Juli 2023 getilgt sein.

15:26 Uhr: +TENNIS+

Wawrinka zum zweiten Mal am Knie operiert! Der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka ist zum zweiten Mal am Knie operiert worden. Der 32- Jährige hatte seine Saison nach seiner Erstrundenniederlage in Wimbledon vorzeitig abgebrochen. Der amtierende US- Open- Sieger postete in den sozialen Medien ein Foto von sich im Krankenbett und bedankte sich bei den Ärzten und seinen Fans für die Unterstützung "in dieser harten Zeit". Das sei nicht der Platz, wo er sein wolle, aber die zweite Operation sei gut verlaufen, schrieb Wawrinka. "Ich kann nun mit der Vorbereitung beginnen. Wir sehen uns 2018."

13:29 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg- Keeper Walke für EL- Hinspiel in Rumänien fraglich

Stammtorhüter Alexander Walke wird die Reise zum Play- off- Hinspiel von Meister Red Bull Salzburg bei Viitorul Constanta am Mittwoch antreten. Der Einsatz des 34- jährigen Deutschen am Donnerstagabend (20.45 Uhr) ist nach seiner vergangene Woche erlittenen Fingerluxation samt Rissquetschwunde aber fraglich, gaben die Salzburger am Dienstag bekannt. Verzichten müssen die Salzburger in Rumänien weiterhin auf die Langzeitverletzten Samuel Tetteh (Knieverletzung) und David Atanga (Mittelfußbruch). Dazu gesellte sich auch Linksverteidiger Stefan Stangl. Der 25- Jährige, der im Juni auch im ÖFB- Kader für das WM- Qualifikationsspiel in Irland (1:1) gestanden war, zog sich im Training zum wiederholten Mal eine Muskelverletzung zu und fällt laut Klubangaben mehrere Wochen aus.

13:14 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Kenia will WM 2023 austragen - Auch Spanien hofft

Beim Empfang der von der London- WM zurückgekehrten Athleten hat Kenias Sportminister Hassan Wairo in Nairobi erklärt, dann man als erstes afrikanisches Land gerne 2023 die Leichtathletik- Weltmeisterschaften ausrichten möchte. Auch Spanien hat Interesse an der WM in sechs Jahren. Die Welttitelkämpfe 2019 werden in Doha/Katar, jene 2021 in Eugene/USA ausgetragen.

13:12 Uhr: +FUSSBALL+

Deutsche Liga auf Rekordkurs: Bisher 470 Mio. für Transfers

Die deutsche Bundesliga steuert bei den Transferausgaben auf Rekordkurs, hält sich im Vergleich zu anderen europäischen Topligen aber zurück. Nach Berechnungen der Deutschen Presse- Agentur gaben die 18 Klubs bisher ohne die Gebühren für Leihspieler rund 470 Millionen Euro für insgesamt über 120 Neuzugänge aus. Damit könnte bis zum Ende der Wechselfrist am 31. August die historische Bestmarke aus dem vergangenen Sommer übertroffen werden. Damals war erstmals über eine halbe Milliarde Euro (512,59 Millionen Euro) in neue Spieler investiert worden.

12:20 Uhr: +MOTORRAD+

High- Speed- Crash von Walkner zum Auftakt der Atacama Rallye

KTM- Werkspilot Matthias Walkner ist am Montag mit einem achten Platz auf der ersten Etappe in die zur WM zählende Atacama Rallye in Chile gestartet. Der 30- jährige Salzburger war glücklich, das Ziel erreicht zu haben, hatte er doch einen High- Speed- Crash unverletzt überstanden. Walkner war mit hohem Tempo über eine Felskante spektakulär in ein ausgetrocknetes, tiefes Bachbett gekracht. "Bei Kilometer 170 war eine Schikane nicht im Roadbook eingezeichnet. An dieser Stelle war eine hohe Steinstufe, über die bin ich in das Bachbett hineingekracht. Zum Glück habe ich mir nicht wehgetan. Das größere Problem war aber, das Motorrad über die fast senkrechte Böschung wieder aus diesem Graben rauszubringen", erklärte Walkner, dass er vor allem beim Bergen seines Zweirads Zeit eingebüßt hatte.

Foto: GEPA

12:01 Uhr: +BASKETBALL+

NBA- Saison startet am 17. Oktober mit zwei Knüllern

Die neue Saison der National Basketball Association (NBA) beginnt am 17. Oktober (Ortszeit) mit zwei echten Schlagerpaarungen: Zunächst empfängt Vizemeister Cleveland Cavaliers den Rekordmeister Boston Celtics, ehe zweieinhalb Stunden später das Heimspiel von Titelverteidiger Golden State Warriors gegen die Houston Rockets steigt, wie die NBA am Montag mitteilte. Für den Wiener Jakob Pöltl geht es erst in der Nacht auf 20. Oktober los. Da empfangen seine Toronto Raptors die Chicago Bulls.

11:20 Uhr: +RADSPORT+

Bahn- Olympiasieger Wooldridge 39- jährig verstorben

Bahnrad- Spezialist Stephen Wooldridge, Olympiasieger in der Mannschafts- Verfolgung mit Australien 2004 in Athen, ist im Alter von nur 39 Jahren plötzlich verstorben. Australiens nationales olympisches Komitee gab keine näheren Angaben zu seinem Tod bekannt. Wooldridge holte in seiner Karriere neben Olympia- Gold vier WM- Titel in der Mannschafts- Verfolgung.

11:06 Uhr: +TENNIS+

Ferrero kündigt weitere Zusammenarbeit mit Alexander Zverev an

Der frühere Weltranglisten- Erste Juan Carlos Ferrero wird beim Auftritt von Alexander Zverev in Cincinnati in dieser Woche fehlen, will den aufstrebenden deutschen Tennisspieler aber bis zum Ende der Saison mitbetreuen. Seit der 37- Jährige zum Team gehört, feierte Zverev zehn Siege in Serie und gewann die Turniere in Washington und Montreal. "Ich denke, er ist sehr erwachsen. Vielleicht ist das der Unterschied zu den Spielern seiner Generation", sagte Ferrero und sieht weiteres Potenzial: "Er kann sich mental und in seiner Technik weiter verbessern, zum Beispiel bei den Volleys oder seinen Netzangriffen." Von der Trainingsmoral des 20- Jährigen zeigte sich Ferrero beeindruckt. "Ich war schockiert von seiner Disziplin und seiner Hingabe für das Spiel", sagte der frühere French- Open- Sieger.

10:38 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

ÖVV- Duos bei EM in Lettland um erneute Überraschung

Zwei Wochen nach den Weltmeisterschaften in Wien geht es im Beach- Volleyball diese Woche um EM- Medaillen. Für das Turnier von Mittwoch bis Sonntag in Jürmala in Lettland sind sechs österreichische Paare qualifiziert, davon vier bei den Herren. Da Vize- Weltmeister Clemens Doppler seine Teilnahme wegen der Schonung seiner Knie absagen musste, sind die ÖVV- Medaillenchancen doch deutlich geringer.

07:34 Uhr: +FUSSBALL+

Feghouli von Arnautovic- Klub West Ham zu Galatasaray

ÖFB- Star Marko Arnautovic hat bei West Ham United einen Mitspieler und möglichen Konkurrenten um Einsatzzeit verloren. Sofiane Feghouli wechselte vom Premier- League- Klub zum türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul, wo er einen Fünf- Jahres- Vertrag unterschrieb. Die Ablösesumme für den Franzosen beträgt 4,25 Millionen Euro, informierte Galatasaray am Montagabend in einer Aussendung.

21:50 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Salzburg- Trainer Letsch nicht mehr Aue- Coach! Der deutsche Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sich von Trainer Thomas Letsch getrennt. Der ehemalige Salzburg- Interimstrainer war erst zu Saisonbeginn vom FC Liefering ins Erzgebirge gewechselt und sollte dort den zu Schalke 04 abgewanderten Domencio Tedesco ersetzen. Die ersten drei Pflichtspiele gingen aber verloren.

21:34 Uhr: +TENNIS+

Thiem muss in Cincinnati zuerst gegen Italiener Fognini ran! Österreichs Tennis- Aushängeschild Dominic Thiem beginnt das Masters- 1000- Turnier in Cincinnati am Mittwoch gegen Fabio Fognini. Der Italiener setzte sich am Montag in der ersten Runde gegen den Russen Daniil Medwedew 7:6(5),6:4 durch. Der Niederösterreicher, als Nummer drei gesetzt, hat das bisher einzige Duell mit Fognini 2015 in München gewonnen. In der ersten Runde hatte Thiem ein Freilos.

20:59 Uhr: +FUSSBALL+

Anwalt von Mexiko- Ikone Marquez bestreitet Drogenvorwürfe! Der mexikanische Nationalspieler Rafael Marquez ist Drogenvorwürfen entgegengetreten. Das US- Finanzministerium hatte ihn in der vergangenen Woche auf die schwarze Liste gesetzt, weil er als Strohmann für das Verbrechersyndikat des mexikanischen Rauschgifthändlers Raul Flores Hernandez fungiert haben soll. Sein Anwalt Jose Luis Nassar bestritt diese Annahme im mexikanischen Fernsehen. Der Kapitän der Nationalmannschaft kenne lediglich den Sohn des Drogenbarons - und das nur flüchtig. "Marquez kennt Raul Flores nicht direkt, sie sind keine Partner, es gibt keine Verbindung", sagte der Strafverteidiger am Montag im Fernsehsender Televisa. Offensichtlich hätten Spenden des Sohns an eine Stiftung von Marquez dazu geführt, dass der Fußballspieler auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Anwalt Nassar gab zu bedenken, dass die Geschäfte von Marquez von Dritten geführt werden.

19:18 Uhr: +EISHOCKEY+

ORF nimmt Champions Hockey League ins Programm! Die Champions Hockey League (CHL) hat den ORF als neuen Übertragungspartner gewonnen. Der Österreichische Rundfunk wird ab der Gruppenphase des Turniers jeweils ein Spiel eines Vertreters der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) zeigen. Das gab Geschäftsführer Martin Baumann am Montag in Salzburg bekannt. Die restlichen Partien stehen auf der Webseite der CHL gratis zur Verfügung. "Jeder Fan hat jetzt die Möglichkeit, sämtliche Spiele mit österreichischer Beteiligung, sei es beim ORF oder bei uns auf der Plattform, zu sehen," sagt Baumann. Die österreichischen (und zugleich EBEL- )Vertreter in dieser Saison sind Meister Vienna Capitals, Vize- Champion KAC und Red Bull Salzburg.

17:45 Uhr: +FUSSBALL+

Chinese Gao neuer Mehrheitseigentümer des FC Southampton! Der englische Klub Southampton ist endgültig in chinesischen Händen. Der Geschäftsmann Gao Jisheng hat die Übernahme des Premier- League- Vertreters finalisiert, teilte die bisherige Eigentümerin Katharina Liebherr in einem Brief an die Anhänger mit. Bei den "Saints" hat der junge Österreicher Christoph Klarer im Sommer einen Profivertrag unterschrieben.

Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Laut lokalen Medienberichten soll Gao für 80 Prozent der Anteile rund 210 Millionen Pfund (231,7 Mio. Euro) bezahlt haben. Die restlichen 20 Prozent bleiben bei der Schweizer Firma Liebherr. Die Premier League hatte den Deal bereits im Juni abgesegnet.

16:59 Uhr: +FUSSBALL+

FC Bayern präsentiert Flughafen von Doha als Ärmelsponsor! Trotz der diplomatischen Krise um das Emirat Katar hat der FC Bayern seine Zusammenarbeit mit dem Hamad International Airport von Doha ausgebaut. Der deutsche Fußball- Rekordmeister wird in der neuen Bundesliga- Saison mit dem Emblem des internationalen Flughafens auf den Trikotärmeln seiner Spieler werben. Das gaben die Bayern und der Flughafen am Montag in der katarischen Hauptstadt bekannt.

Dem Land am Persischen Golf und Ausrichter der WM 2022 werden unter anderem massive Verstöße gegen Menschenrechte und die Finanzierung von Terroristen vorgeworfen. Die Nachbarstaaten hatten im Juni ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen und die Grenzen geschlossen.

16:41 Uhr: +FUSSBALL+

Bremen muss zum Bundesliga- Auftakt auf Junuzovic verzichten! Werder Bremen muss auch zum Liga- Auftakt am Samstag bei 1899 Hoffenheim auf Zlatko Junuzovic verzichten. Der österreichische Kapitän der Bremer plagt sich bereits seit Wochen mit Achillessehnenproblemen herum und wird auch bis zum Wochenende nicht richtig fit, sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Montag. "Wir müssen da noch Geduld haben. In diesen Tagen wird er erst Laufversuche unternehmen", wurde Baumann zitiert.

Foto: GEPA

15:19 Uhr: +FUSSBALL+

Nordkoreaner Pak verstärkt den SKN St. Pölten! Bundesliga- Schlusslicht SKN St. Pölten hat die Verpflichtung des nordkoreanischen Mittelstürmers Pak Kwang- ryong bekannt gegeben. Der 24- Jährige wechselte aus der Schweizer Super League vom FC Lausanne Sport in die niederösterreichische Landeshauptstadt und unterschrieb dort einen Zweijahresvertrag. Pak spielte seit 2011 in der Schweiz (u.a. für den FC Basel) und kam dort in den Profi- Ligen auf insgesamt 165 Einsätze. Dabei verbuchte er 41 Tore und 20 Assists. Im Nationalteam Nordkoreas hat er es bisher auf 19 Spiele und vier Tore gebracht.

"Mit Kwang ist es uns gelungen, einen sehr kompletten Stürmer für uns zu gewinnen, der sich vor allem durch seine Torgefahr, seine körperliche Präsenz im Spiel und seine Kopfballstärke auszeichnet. Zudem ist er technisch versiert und bringt einen guten Charakter mit. In der Schweiz hat er bereits angedeutet, was in ihm steckt, jetzt will er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen", betonte SKN- Sportdirektor Markus Schupp.

14:36 Uhr: +MOTORSPORT+

ServusTV verkündet Top- Quoten für MotoGP- Übertragung! 216.000 Zuschauer und damit so viele wie nie zuvor waren am Sonntag durchschnittlich via ServusTV bei der Liveübertragung vom Heimrennen der MotoGP in Spielberg dabei. Die Quote von 22 Prozent in der Gruppe 12+ bedeutete einen neuen Rekord in der ServusTV- Geschichte.

14:06 Uhr: +FUSSBALL+

Barcelona verpflichtet Paulinho für 40 Millionen Euro!

Der spanische Topklub FC Barcelona hat den brasilianischen Mittelfeldspieler Paulinho vom chinesischen Erstligisten Guangzhou Evergrande verpflichtet. Der 29- Jährige kostet den Katalanen 40 Millionen Euro und erhält einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme des Mittelfeldspielers wurde mit 120 Millionen Euro festgeschrieben. Barcelona soll zudem noch Interesse an Dortmunds Dembele, Liverpools Coutinho und - neuesten Gerüchten zufolge - an Chelseas Eden Hazard haben.

13:04 Uhr: +SCHACH+

Comeback von Kasparow nach zwölf Jahren

Zwölf Jahre und fünf Monate nach seiner letzten Partie sitzt Schachgenie Garri Kasparow erstmals wieder bei einem offiziellen Wettbewerb am Brett. Beim stark besetzten Schnell- und Blitzschachturnier in Saint Louis macht der 54- jährige Russe schon am (heutigen) Montagabend seinen ersten Zug. Der Ex- Weltmeister war 2005 nach seinem Sieg beim Turnier in Linares überraschend zurückgetreten.

Auf Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen wird der Russe in Saint Louis zwar nicht treffen, dafür warten andere hochkarätige Gegner: Unter ihnen sind Ex- Champion Viswanathan Anand aus Indien und der letzte WM- Herausforderer Carlsens, Sergej Karjakin. Mit einem Sieg Kasparows, der für sein Comeback eine Wildcard erhielt, rechnen indes die wenigsten Experten.

Der Russe war bei seinem Rücktritt immer noch Weltranglisten- Erster, er sah aber keine Chance mehr, seinen im Jahr 2000 an Wladimir Kramnik verlorenen Weltmeistertitel zurückzuholen. Seitdem betätigte er sich als Schriftsteller, versuchte in der russischen Politik Fuß zu fassen und bemühte sich - bisher erfolglos - um das Amt als Präsident des Weltschachverbandes FIDE. Seine Aktivitäten am Schachbrett beschränkten sich seit 2005 auf wenige Schaukämpfe.

10:34 Uhr: +TENNIS+

Nishikori sagt für Cincinnati wegen Handgelenksblessur ab

Der 27- jährige Kei Nishikori hat seine Teilnahme am dieswöchigen Masters- 1000- Tennisturnier in Cincinnati abgesagt. Der in der Weltrangliste als Neunter unmittelbar hinter dem Niederösterreicher Dominic Thiem liegende Japaner spürt Schmerzen in seinem seit längerem lädierten rechten Handgelenk und will dieses nun genauer untersuchen lassen.

"Heute habe ich während des Trainings einen scharfen Schmerz in meinem rechten Handgelenk gespürt", gab der Asiate am Sonntag bekannt. "Ich werde bei Fachärzten eine Diagnose einholen." Aus den Top Ten sind verletzungsbedingt auch Andy Murray, Stan Wawrinka, Novak Djokovic und Marin Cilic nicht in Cincinnati dabei. Ob auch Nishikoris Teilnahme in zwei Wochen an den US Open in New York gefährdet ist, ist noch offen.

Nishikori wäre bei programmgemäßen Verlauf in Cincinnati Thiems Viertelfinalgegner gewesen. Statt ihm ist der Serbe Janko Tipsarevic als "Lucky Loser" in den Raster gekommen. Der Serbe hat auch Nishikoris Auftakt- Freilos übernommen.

09:12 Uhr: +GOLF+

Justin Thomas gewinnt PGA Championship

Der 24- jährige US- Golfprofi Justin Thomas hat in Charlotte die 98. PGA Championship und damit den ersten Major- Titel seiner noch jungen Karriere gewonnen. Dank einer 68er- Schlussrunde auf dem Par- 71- Kurs in North Carolina setzte sich Thomas am Ende mit zwei Schlägen Vorsprung auf ein Trio durch, das sich den zweiten Platz teilte.

07:59 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

London verabschiedete Bolt mit Stück Laufbahn und Reggae Night

London hat Usain Bolt in die Sportpension verabschiedet. Zum Abschluss der Leichtathletik- Weltmeisterschaften erhielt der jamaikanische Superstar ein Stück jener Laufbahn aus dem Olympiastadion, auf der er 2012 bei den Sommerspielen zu drei Goldmedaillen gelaufen war. Anschließend absolvierte er musikalisch untermalt von "Reggae Night" begleitet eine Ehrenrunde.