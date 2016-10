"Wie in Sauna!" - heftige Kritik an Rad- WM in Doha

Im Zielbereich lagen Fahrerinnen völlig entkräftet auf dem Asphalt. Entsprechend groß war die Kritik an den Verantwortlichen. "Die UCI hat das nicht durchdacht. Das macht keinen Sinn. Die Hitze, das ist unmöglich. Es ist wie in einer Sauna", schimpfte die Niederländerin Roxane Knetemann. Und ihre Landsfrau Chantal Blaak betonte: "Sogar die Lungen haben geschmerzt. Nach 20 Minuten waren wir überhitzt."

Grotesker "Beat the Heat" - Leitfaden

Einen unter dem Motto "Beat the Heat" entworfenen Leitfaden hatte die UCI vor den Titelkämpfen mit Verhaltensempfehlungen bei großer Hitze publiziert, was viele Beteiligte im Nachhinein als Aktionismus bewerteten. So herrschte Unverständnis darüber, dass die Frauen zur Unzeit in der prallen Sonne auf die Strecke mussten, während die Männer anschließend gemäßigtere Temperaturen vorfanden.

"Ich bin noch nie in so einer Hitze gefahren"

Auch fehlte es offenbar an medizinischer Betreuung. Teilweise mussten Fahrerinnen bis zu 20 Minuten auf ärztliche Hilfe warten. "Ich bin noch nie in so einer Hitze gefahren. Du gehst an dein Limit und weißt nicht, was mit deinem Körper passiert", sagte Olympiasiegerin Anna van der Breggen, eine weitere Niederländerin. Gelitten haben auch die Männer, wie Tony Martin nach dem Teamzeitfahren berichtete. "Nach zehn Minuten ist unser Motor heiß gelaufen", sagte der dreifache Einzelweltmeister.

Wird das Herren- Rennen um 150 km gekürzt?

Angesichts der großen Hitze will sich die UCI vorbehalten, die Rennen zu verkürzen. Das Männer- Rennen am Sonntag könnte sogar von 257,5 auf nur noch 106 Kilometer verkürzt und ausschließlich auf der vorgelagerten Insel "The Pearl" ausgetragen werden. Die UCI hatte die WM aufgrund der klimatischen Bedingungen ohnehin schon um einige Wochen später als üblich angesetzt. Im Gegensatz zur Fußball- WM 2022 war eine Verlegung in die Wintermonate aber nicht möglich, da die Radsaison im Oktober endet.