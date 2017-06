"Wie eine Maschine" - Zeballos zittert vor Thiem

"Ehrlich, so wollte ich nicht ins Achtelfinale einziehen", sagte der Argentinier Horacio Zeballos. Gegner David Goffin verletzte sich beim Stand von 5:4 für den Belgier, rutschte bei der Regenplane aus und überknöchelte. "Da hat mir schon beim Zusehen alles wehgetan", stöhnte Zeballos, "so etwas ist grauenhaft. Ich hab in diesem Moment überhaupt nicht an ein Weiterkommen gedacht …"