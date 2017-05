Wer schnappt sich die Pole- Position in Monaco?

Und auch das Duell Sebastian Vettel vs. Lewis Hamilton geht in die nächste Runde. Der Heppenheimer will mit der Pole Position die Grundlage für den ersten Ferrari- Sieg in Monaco seit 16 Jahren schaffen. Im Training erzielte er die klare Tagesbestzeit.

Foto: GEPA

"Der Große Preis von Monaco ist wie Alkohol: Würde er heute erfunden, dann würde er niemals erlaubt", schrieb einmal der englische "Daily Mirror". Doch gerade diese Unvernunft, dieses Gefühl von Gefahr elektrisiert die Fahrer bis heute. Zwar stürzt niemand mehr mit seinem Auto ins Hafenbecken wie Alberto Ascari 1955 in seinem Lancia, doch mit bis zu 290 km/h durch die Stadt zu rasen, ist noch immer Risiko genug.

"Wenn du dann die Mauer küsst, willst du einfach noch mal raus, anstatt dass es dich beängstigt", beschreibt Daniel Ricciardo, einer der Monaco- Residenten unter den Formel- 1-Piloten, den Adrenalin- Kick des Klassikers. Die 19 Kurven, deren Namen wie Sainte- Devote, Mirabeau und Rascasse längst Legende sind, fordern die Steuerkünstler bis zum Anschlag. Mehr als 4.000 Gangwechsel müssen die Getriebe der Boliden im Verlauf des Rennens aushalten, jeder Fehler führt in die Leitplanke.

Sennas perfekte Fahrt 1988

"Wir könnten dieses Rennen an jedem Wochenende haben, und es wäre fantastisch. Jedes Mal stehst du vor der größten Herausforderung deines Lebens", schwärmt Mercedes- Fahrer Lewis Hamilton. Der Brite hat in seiner Wahlheimat zweimal triumphiert. Den Rekord hält die Ikone Ayrton Senna mit sechs Siegen. Die Fahrt des Brasilianers zur Pole Position 1988 gilt Experten als die vielleicht bisher perfekteste Formel- 1-Runde. Senna selbst fühlte sich damals "wie in einer anderen Dimension".

