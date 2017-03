Wenger: "Skandalös! Schiri hat Bayern geholfen"

Der griechische Referee Tasos Sidiropoulos wurde von Wenger als Sündenbock für die Pleite ausgemacht. "Ich finde es unerklärlich, es ist skandalös. Die Bayern sind ein gutes Team, aber heute Abend können sie sich beim Schiedsrichter bedanken. Er hat ihnen geholfen", diktierte Wenger in die Mikrofone. "Nicht nur, dass es kein Elfmeter war, Lewandowski war auch noch Abseits. Obendrein gibt er uns eine Rote Karte, die uns komplett umgebracht hat", spricht er den umstrittenen Ausgleich der Münchner an.

Foto: AP

"Nicht hier, um über meine Zukunft zu sprechen"

Wenger ist nun noch mehr im Misskredit. In der Premier League hat Arsenal drei der vergangenen vier Spiele verloren und ist aus den Top Vier gefallen. "Wenger raus", titelte das Massenblatt "Sun" bereits. "Einer der berühmtesten Klubs der Welt ist tot und begraben", befand Chef- Reporter Neil Ashton. Zahlreiche Fans forderten nach der Klatsche den Rücktritt von Wenger. Dieser blockte nach der Partie Fragen zu seiner Person ab: "Ich bin nicht hier, um über meine Zukunft zu sprechen, sondern über Fußball!"

Klub- Ikone prophezeit Wenger- Ende

Arsenal empfängt am Samstag im FA- Cup- Viertelfinale den Fünftligisten Lincoln City. So oder so dürfte Wenger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, keine lange Zeit bei den Londonern mehr beschieden sein. "Es fühlt sich so an, als würde es zu Ende gehen", sagte Klub- Ikone Ian Wright - wohl stellvertretend für viele.

Hier im Video sehen und hören Sie die Stimmen der Bayern- Spieler nach dem klaren Erfolg gegen Arsenal:

Video: SID