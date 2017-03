Weltmeisterin Strachova beendet ihre Ski- Karriere

Die tschechische Slalomspezialistin Sarka Strachova hat ihre Karriere beendet. Die Weltmeisterin von 2007 in Aare teilte am Dienstag mit, dass es in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden sei, die Priorität auf das Skifahren zu legen. "Es ist ein guter Moment aufzuhören", meinte die 32- Jährige.