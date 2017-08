Weißhaidinger von Magen- Darm- Virus betroffen

Montag kurz vor Mitternacht teilte das WM- Organisationskomitee mit, dass es eine Reihe von Gastroenteritis- Fällen unter den Athleten gäbe. Zusammen mit "Public Health England" werde nun daran gearbeitet, die Situation unter Kontrolle zu halten, an die Mannschafts- Ärzte und Mitarbeiter wurden Verhaltensrichtlinien verteilt.

Hannes Gruber, der Sportkoordinator im Österreichischen Verband, erklärte, dass auch Weißhaidinger davon betroffen gewesen sei. Man habe dies allerdings erst erkannt, als die Deutschen von Erkrankungen berichteten. Es wurde beispielsweise geraten, das in Buffetform angebotene Essen in den Zimmern einzunehmen.

"Lukas musste in der Nacht vor dem Finale öfters auf die Toilette und hatte am Finaltag eine Darmverstimmung. Er hatte vor dem Finale den Virus in sich", sagte Gruber, der berichtete, man habe die Symptome zuerst mit der Essensumstellung oder Nervösität vor dem Wettkampf in Verbindung gebracht. Der Neunte des WM- Finales am Samstagabend verbrachte dann den ganzen Sonntag im Hotel.

Hygiene spielt keine Rolle

Gruber glaubt nicht, dass man im Hotel, das auch während des Marathons als Pressezentrum diente, grundsätzlich von einem Hygieneproblem sprechen kann. "Es hat nichts mit der Hygiene oder der Qualität der Nahrung zu tun. Es ist einfach eine enge Ballung der immer gleichen Personen auf engstem Raum." Desinfektionsspender wurden mittlerweile im ganzen Hotelkomplex an der Tower Bridge aufgestellt.

Spezielle Vorkehrungen für Zehnkämpfer Distelberger

Als letzter Athlet des fünfköpfigen ÖLV- Teams ist am Freitag und Samstag Zehnkämpfer Dominik Distelberger im Einsatz, er trifft heute Abend in London ein. "Ich werde ihn abholen, wir werden die Akkreditierung erledigen, ihn instruieren und dann gleich eine Besprechung machen, wie wir das beispielsweise mit dem Transort machen", erklärte Gruber. Normalerweise werden die Athleten mit Bussen ins Stadion gefahren. "Handgeben würde ich derzeit keinem Athleten. Dominik darf nichts erwischen", sagte Gruber, der aber in einem anderen Hotel untergebracht ist.

Foto: GEPA

Mittlerweile weiß man, dass auch Isaac Makwala aus Botswana am Virus erkrankt ist. Der Läufer war am Montagabend aus, wie es hieß, medizinischen Gründen zu den Vorläufen über 200 m nicht angetreten. Ob er die 400- m-Entscheidung am (heutigen) Dienstagabend bestreiten kann, war fraglich. Er wird als Anwärter auf eine Medaille gehandelt.

Im Tower Hotel nimmt man die Situation nach den gehäuften Gastroenteritis- Fällen mittlerweile sehr ernst, der Buffetbetrieb ist eingestellt worden. Die Athleten stellen sich an der Essensausgabe an und bekommen ein gefülltes Teller vom Bedienungspersonal, das Handschuhe trägt, überreicht.