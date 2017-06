D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

22:01 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Diskuswerfer Weißhaidinger gewinnt Meeting in Dessau

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat am Freitagabend das Anhalt- Meeting in Dessau mit 64,67 m gewonnen. Die Bedingungen waren wegen starken Seitenwindes schwierig. "Mit dieser Weite war bei diesen Verhältnissen nicht zu rechnen, umso mehr, da Lukas die letzten zwei Wochen sehr große Umfänge im Training absolviert hat", sagte Trainer Gregor Högler.

21:28 Uhr: +GOLF+

Wiesberger schafft bei US Open erstmals den Cut

Bernd Wiesberger hat bei seiner vierten Teilnahme an den US Open der Golfprofis erstmals den Cut geschafft. Der 31- Jährige spielte am Freitag in Erin (Wisconsin) eine Par- Runde (72 Schläge) und blieb nach zwei Tagen damit bei drei unter Par. Wiesberger hat damit auch noch alle Chancen, beim zweiten Major- Turnier der Saison am Wochenende eine Top- Platzierung zu fixieren.

16:56 Uhr: +FUSSBALL+

Diego Benaglio wechselt zum AS Monaco

Der ehemalige Schweizer Nationalteamtorhüter Diego Benaglio ist vom VfL Wolfsburg zum AS Monaco in die Ligue 1 gewechselt. Der 33- Jährige, der mit den Wolfsburgern 2009 die Meisterschaft und 2015 den DFB- Pokal geholt hatte, unterschrieb beim französischen Meister einen Dreijahres- Vertrag bis 2020.

Foto: AP

14:52 Uhr: +FUSSBALL+

Bundesliga- Absteiger Ried holt Kerhe und Takougnadi

Die SV Ried bastelt weiterhin an der sofortigen Rückkehr ins österreichische Oberhaus. Der Bundesliga- Absteiger vermeldete am Freitag die Verpflichtungen von Manuel Kerhe vom LASK und von Balakiyem Takougnadi von Horn. Beide erhielten einen Zweijahresvertrag.

Foto: GEPA

13:48 Uhr: +FUSSBALL+

Atletico- Star Griezmann hat geheiratet

Der französische Fußball- Star Antoine Griezmann hat geheiratet. Der 26- jährige Stürmer von Atletico Madrid schloss am Donnerstag im spanischen Toledo den Ehebund mit seiner Lebensgefährtin Erika Chopenera, wie mehrere spanische Zeitungen am Freitag berichteten. Unter den Gästen waren die Klubkollegen Juanfran, Koke und Kevin Gameiro.

Griezmann und seine gleichaltrige Frau lernten einander im baskischen San Sebastian kennen, als der Franzose bei Real Sociedad spielte. Sie haben eine gemeinsame Tochter Mia, die inzwischen ein Jahr alt ist.

13:40 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha, Brandl in Kiew klar am 3- m-EM- Finale vorbei

Die österreichischen Wasserspringer Constantin Blaha und Fabian Brandl sind am Freitag bei den Europameisterschaften in Kiew ohne Finaleinzug geblieben. Nach dem Vorkampf- Out vom 1- m-Brett klappte es auch im 3- m-Bewerb nicht. Blaha verpasste im 31- köpfigen Feld mit 340,55 Punkten als 21. die Top zwölf um 24,15 Zähler, Brandl verfehlte als 30. mit 264,75 Punkten zudem das WM- Limit um 142,25 Zähler.

Beide treten in der ukrainischen Hauptstadt noch gemeinsam am Samstag (15.30 Uhr MESZ) im 3- m-Synchro- Bewerb an. Hier geht es ebenso noch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in der zweiten Juli- Hälfte in Budapest, die zu erreichende Punktemarke ist 342,00. Blaha hat sein WM- Ticket im Solo schon länger sicher.

13:02 Uhr: +RUDERN+

Magdalena Lobnig bei Comeback im Semifinale

Die Kärntner Ruderin Magdalena Lobnig hat sich am Freitag bei ihrem Weltcup- Comeback in Posen für das Semifinale im olympischen Einer qualifiziert. Fünf Wochen nach ihrer Trainingsblessur gewann die Olympia- Sechste von Rio ihren Vorlauf mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung. Birgit Pühringer wurde in ihrem Vorlauf Letzte und hatte im Hoffnungslauf am Nachmittag noch die Chance auf das Semifinale.

Ebenfalls in den Freitag- Hoffnungslauf musste Anja Manoutschehri im Leichtgewichts- Einer, sie belegte in ihrem Sechser- Vorlauf Platz fünf.

12:24 Uhr: +TISCHTENNIS+

Polcanova und Fegerl in erster Runde der Japan Open out

Die Österreicher Sofia Polcanova und Stefan Fegerl sind am Freitag bei den Japan- Open in Tokio zum Hauptbewerb- Auftakt im Einzel ausgeschieden. Polcanova nahm der topgesetzten, für Singapur spielenden WM- Viertelfinalistin Feng Tianwei aber zwei Sätze ab. 2:4 hieß es auch für Fegerl. Die Nummer 13 des Turniers musste sich dem spielstarken chinesischen Qualifikanten Liang Jiankun beugen.

12:01 Uhr: +TURNEN+

Olympia- Teilnehmer Leimlehner beendet Karriere

Turner Fabian Leimlehner hat seinen Rücktritt vom Spitzensport erklärt. Der 29- Jährige hatte sich 2012 als erster österreichischer Kunstturner seit 52 Jahren für die Olympischen Spiele qualifiziert. 2011 war er für drei Monate an der Spitze der Weltrangliste am Reck. Zudem qualifizierte er sich achtmal für WM und EM. Leimlehner will sich von nun an auf sein Studium konzentrieren.

"Nach vielen schönen Jahren mit Höhen und Tiefen trete ich nun vom aktiven Leistungssport zurück. Ich durfte über zehn Jahre lang das österreichische Nationalteam vertreten und bin dafür sehr dankbar", merkte Fabian Leimlehner in seinem Rücktrittsschreiben an. Der 29- Jährige kündigte an, als Athletenvertreter im Internationalen Turnerbund bei der Wahl im Oktober kandidieren zu wollen.

10:57 Uhr: +KANU+

Lisa Leitner für zwei Weltcup- Rennen gesperrt

Die Kanutin Lisa Leitner ist vom Österreichischen Kanuverband (ÖKV) für die Weltcup- Bewerbe in Augsburg und Markkleeberg gesperrt worden. Leitner war bei den Kanu- Europameisterschaften Anfang Juni wegen eines zu leichten Kajaks disqualifiziert worden. Nun stellte sich heraus, dass ihr Boot schon im Halbfinale regelwidrig gewesen war. Beim Weltcup dieses Wochenende in Prag darf Leitner antreten.

"Lisa hat ihren Fehler eingesehen und ich bin mir sicher, dass sie daraus gelernt hat. Nach dem Ende ihrer Sperre steht ihr die Tür zum Nationalteam selbstverständlich wieder offen" sagte OKV- Präsident Herbert Preisl.

10:07 Uhr: +FUSSBALL+

Everton holt Ajax- Kapitän Klaassen für 27 Mio. Euro

Der englische Premier- League- Klub Everton hat Ajax- Amsterdam- Kapitän Davy Klaassen bis 2022 unter Vertrag genommen. Für den 24- jährigen offensiven Mittelfeldspieler und niederländischen Internationalen zahlten die "Toffees" 27 Millionen Euro. Wenige Stunden zuvor hatte Everton den englischen U21- Teamgoalie Jordan Pickford um zumindest knapp 30 Millionen Euro verpflichtet.

07:35 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Barshim sprang in Oslo zu Jahresweltbestleistung

Hochspringer Mutaz Essa Barshim aus Katar hat am Donnerstag beim Diamond- League- Meeting der Leichtathleten in Oslo für den Höhepunkt gesorgt. Der Olympia- Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro überquerte 2,38 Meter und schaffte damit eine Jahresweltbestleistung. Über 100 Meter war der dreifache Rio- Medaillengewinner Andre de Grasse aus Kanada in 10,01 Sekunden der schnellste Sprinter.

In Abwesenheit des Oberösterreichers Lukas Weißhaidinger ging der Diskus- Bewerb mit 68,06 Metern an den Schweden Daniel Stahl. Im ersten Duell zwischen den deutschen Harting- Brüdern seit Olympia im Vorjahr wurde London- Olympiasieger Robert mit 65,11 Metern Fünfter, unmittelbar hinter seinem älteren Bruder landete Rio- Olympiasieger Christoph mit 64,13 Metern an der sechsten Stelle. Weißhaidinger tritt am Freitag bei einem Meeting in Dessau an.

19:39 Uhr: +FUSSBALL+

Katar beschwichtigt: Krise ohne Auswirkungen auf WM 2022! Die Krise zwischen dem Golfemirat Katar und mehreren arabischen Staaten werde keine negativen Folgen für die Fußball- WM 2022 haben. Das versprach zumindest Ghanim al- Kuwari, der Vorsitzende jenes Gremiums, das die Vorbereitungen für die Endrunde in fünf Jahren überwacht. "Es gibt keine Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe, alles läuft normal", betonte der Funktionär am Donnerstag in Doha.

19:28 Uhr: +FUSSBALL+

WM- Cheforganisator Mutko: Confed Cup ohne Hooligan- Problem! Kurz vor Start des Confederations- Cups erwartet Russlands Vizeregierungschef Witali Mutko keine Probleme mit Hooliganismus und Rassismus. "Die Versuche, aus Russland ein gefährliches Land zu machen, uns schlechtzureden, kennen wir schon. Das haben wir auch in Sotschi vor den Olympischen Spielen gesehen", sagte der WM- Cheforganisator gegenüber "Spiegel Online" zur Sicherheitsthematik. Nach den Winterspielen 2014 seien alle zufrieden gewesen. "Ich kann Ihnen versichern, das wird auch dieses Mal so sein."

19:10 Uhr: +RADSPORT+

Pozzovivo holt bei Tour de Suisse Königsetappe und Führung! Der Italiener Domenico Pozzovivo hat die 6. Etappe der Tour de Suisse gewonnen und sich an die Spitze des Gesamtklassements gesetzt. Bei strömendem Regen radelte der 34- Jährige am Donnerstag bei der Bergankunft von La Punt mit vier Sekunden Vorsprung auf den Portugiesen Rui Costa ins Ziel. Dritter wurde der Spanier Ion Izagirre. Pozzovivo führt nun zeitgleich vor dem Italiener Damiano Caruso.

19:03 Uhr: +FUSSBALL+

Wacker Innsbruck verliert Testspiel gegen Bayern Amateure!

Ergebnis eines Testspiels vom Donnerstag in München:

FC Bayern München Amateure - FC Wacker Innsbruck 3:1 - Wacker- Tor: Gabriele (85.)

18:57 Uhr: +FUSSBALL+

Everton holt Goalie Pickford um knapp 30 Mio. Euro! Der englische Premier- League- Klub Everton hat für einen neuen Goalie tief in die Tasche gegriffen. Der Verein aus Liverpool holte Jordan Pickford von Absteiger Sunderland um 25 Millionen Pfund (28,42 Mio. Euro) - die Ablöse könnte sich abhängig von Einsätzen und Erfolgen noch auf bis zu 30 Millionen Pfund (34,11 Mio. Euro) erhöhen. Der 23- Jährige absolviert derzeit mit seiner Auswahl die U21- EM in Polen. Unterdessen holte Evertons Liga- Rivale Leicester City den Innenverteidiger Harry Maguire von Hull City. Der Meister von 2016 und Arbeitgeber von Ex- ÖFB- Team Kapitän Christian Fuchs zahlte für den 24- Jährigen knapp 20 Millionen Euro.

Foto: AFP

18:07 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Doppler/Horst & Seidl/Winter spielen in Den Haag um den Poolsieg! Zwei österreichische Herrenteams haben beim World- Tour- Turnier der Beachvolleyballer in Den Haag Hauptfeld- Auftaktsiege gefeiert. Clemens Doppler/Alexander Horst gewannen in Pool E gegen Maciej Rudol/Jakub Szalankiewicz (POL) 2:0 (17:18) und spielen am Freitag ebenso um den Gruppensieg wie Robin Seidl/Tobias Winter, in Pool H 2:0 (19,27) gegen Casey Patterson/Theodore Brunner (USA). Thomas Kunert/Christoph Dressler spielen hingegen nach einem 0:2 (- 18,- 15) gegen Martins Plavins/Haralds Regza am Freitag in Pool B gegen das Ausscheiden. Im Gegensatz zu Winter/Seidl waren Alexander Huber/Julian Hörl in der Qualifikation ausgeschieden. Bei den Damen hatte es die diesmal mit Teresa Strauss angetretene Stefanie Schwaiger und Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig erwischt. Beim 3*- Turnier in Den Haag wird außer im Freien auch - ungewöhnlich - auf Hallen- Courts gespielt.

17:40 Uhr: +TENNIS+

Auch Rumänin Halep sagt für Rasen- Turnier in Birmingham ab! Dem Damen- Turnier in Birmingham ist nach der Weltranglisten- Dritten Karolina Pliskova (CZE) auch die Ranking- Zweite Simona Halep (ROM) verletzungsbedingt abhandengekommen. Die French- Open- Finalistin begründete ihre Absage am Donnerstag mit einer Knöchelblessur rechts. Davor hatten auch Agnieszka Radwanska (POL) und Olympiasiegerin Monica Puig (PUR) für den Rasen- Event abgesagt.

17:19 Uhr: +FUSSBALL+

VfL Wolfsburg verpflichtet Olympiasieger William! Der deutsche Bundesligist VfL Wolfsburg hat am Donnerstag die Verpflichtung des 22- jährigen Brasilianers William vermeldet. Der Olympiasieger kommt vom SC Internacional Porto Alegre und erhält einen Vertrag bis 2022. Die Ablöse wird auf fünf Millionen Euro geschätzt. William kann auf der rechten Seite als Verteidiger oder Flügel spielen.

17:18 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Banker bekennt sich in FIFA- Korruptionsfall schuldig! Ein früherer Banker des Schweizer Vermögensverwalters Julius Bär hat sich im Zusammenhang mit dem FIFA- Korruptionsskandal der Geldwäsche schuldig bekannt. Der 56- jährige Argentinier legte sein Geständnis am Donnerstag bei einem New Yorker Bundesgericht vor. Staatsanwälte hatten dem Ex- Kundenberater eine Mitwirkung bei der Überweisung von Bestechungsgeldern an lateinamerikanische Fußball- Funktionäre vorgeworfen. Das US- Verfahren gegen die FIFA löste beim Fußball- Weltverband vor zwei Jahren ein Erdbeben aus, das unter anderem auch Präsident Sepp Blatter zum Abgang zwang.

17:11 Uhr: +BOXEN+

Geldstrafe für Haye 3 Monate nach Verbal- Attacke gegen Bellew! Der ehemalige WBA- Box- Weltmeister David Haye ist mehr als drei Monate nach seinen verbalen Entgleisungen im Vorfeld des englischen Schwergewichtsduells mit Tony Bellew mit einer Buße von umgerechnet rund 27.500 Euro belegt worden. Die Sanktion wurde von der britischen Berufsboxkommission verhängt. Der 36- jährige Haye hatte dem 34- jährigen Bellew unter anderem gedroht, den Kopf "wegzuhauen". Bellew gewann dann aber am 4. März in London den Vergleich der beiden ehemaligen Cruisergewichts- Champions vorzeitig durch technischen K.o. in der 11. Runde.

16:45 Uhr: +FUSSBALL+

Putin erwartet von "Sbornaja" bei Confed Cup mehr Kampfgeist! Kurz vor dem Confederations Cup erhofft sich Russlands Präsident Wladimir Putin mehr Kampfgeist von der russischen Fußball- Nationalmannschaft. "Wir erwarten, dass die Jungs mit echter Hingabe spielen, wie echte Kämpfer und Sportler", sagte Putin am Donnerstag in Moskau bei seiner traditionellen Bürgersprechstunde in Moskau. "Dass sie unseren Fans Freude machen, indem sie zum Sieg streben", betonte Putin die Erwartungen. Die von Stanislaw Tschertschessow gecoachte "Sbornaja" eröffnet am Samstag den Confed Cup mit einem Spiel gegen Neuseeland. Die zurückliegenden Spiele hätten gezeigt, dass die Mannschaft Potenzial habe, sagte Putin. In den letzten Testspielen hatte Russland 3:0 gegen Ungarn gewonnen und gegen Chile 1:1 gespielt.

15:29 Uhr: +FUSSBALL+

Hertha BSC absolviert Trainingslager in Schladming! Der deutsche Bundesligist Hertha BSC wird in der Vorbereitung auf die kommende Saison sein zweites Trainingslager in Schladming abhalten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, absolviert die Truppe von Trainer Pal Dardai zwischen dem 31. Juli und dem 6. August ihr Camp in den Alpen. Die Berliner weilten schon 2014 und 2015 in der Vorbereitung in der steirischen Ski- Metropole.

Foto: AFP

10:12 Uhr: +FUSSBALL+

Puel in Southampton nach nur einer Saison entlassen! Der Premier- League- Klub Southampton hat sich nach nur einer Saison von Trainer Claude Puel getrennt. Der 55- jährige Franzose führte Southampton 2016/17 auf Rang acht in der Meisterschaft sowie ins Ligacup- Finale, wo das Team Manchester United unterlag. Zum Verhängnis wurde Puel wohl das Liga- Finish, in dem sein Team nur noch eine von acht Partien gewann und nur ein Tor in fünf Heimspielen erzielte.

10:01 Uhr: +FUSSBALL+

Schwede Lindelöf für 35 Millionen zu Manchester United! Europa- League- Sieger Manchester United hat den schwedischen Verteidiger Victor Lindelöf von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 22- Jährige wechselt für geschätzte 35 Millionen Euro in die Premier League. Der schwedische U21- Europameister unterschrieb am Mittwoch einen Vierjahresvertrag beim englischen Rekordmeister.

08:39 Uhr: +FUSSBALL+

Götzes Rückkehr in Trainingsalltag rückt näher! Gute Nachrichten von Mario Götze! Der Edeltechniker von Borussia Dortmund, seit Februar wegen einer Stoffwechselerkrankung außer Gefecht, macht bei der Therapie Fortschritte. Wie die "Welt" berichtet, steht sein Termin für den Wiedereinstieg in den Trainingsalltag fest: Im Juli soll es so weit sein. Liest sich, als würde Götze in der neuen Saison wieder voll attackieren.

Foto: AP

21:02 Uhr: +HANDBALL+

Bregenz holt ukrainischen Teamspieler Tschitschikalo! Handball- Rekordmeister Bregenz hat sich mit dem ukrainischen Teamspieler Roman Tschitschikalo verstärkt. Wie die Vorarlberger am Mittwoch bekannt gaben, kommt der 24- jährige rechte Rückraumakteur vom ungarischen Erstligisten Vaci KSE und erhält einen Vertrag bis Juni 2018 mit Option auf eine weitere Saison. Tschitschikalo hat 15 Partien für sein Land absolviert.

20:39 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz gewinnt Testspiel gegen Bruck an der Mur!

Ergebnis eines Testspiels vom Mittwochabend:

SC Bruck/Mur (Landesliga) - SK Sturm Graz 2:3 (2:2) - Tore Sturm: Röcher (35., 37.), Gösweiner (46.)

19:27 Uhr: +EISHOCKEY+

Menschenmassen in Pittsburgh feierten Stanley Cup der Penguins! Mehrere Hunderttausend Menschen haben am Mittwoch (Ortszeit) die Straßen von Pittsburgh in ein schwarz- gelbes Fahnenmeer verwandelt. Die Stadt im US- Bundesstaat Pennsylvania feierte den Triumph der Pittsburgh Penguins im diesjährigen Stanley- Cup- Finale gegen die Nashville Predators. Für Pittsburgh ist es der insgesamt fünfte NHL- Titel.

18:38 Uhr: +VOLLEYBALL+

Aich/Dob in Champions- League- Quali gegen Fenerbahce! Aich/Dob bekommt es in der Qualifikation zur Volleyball- Champions- League mit Fenerbahce Istanbul zu tun. Wie die Auslosung am Mittwoch in Luxemburg ergab, trifft Österreichs Vizemeister, der für das in die deutsche Bundesliga abgewanderte Tirol aufrückte, in der dritten und letzten Quali- Runde am 8. November zu Hause bzw. am 12. November auswärts auf den Dritten der türkischen Liga.

19:26 Uhr: +FUSSBALL+

SCR Altach verpflichtet Tormann Dmitrovic vom LASK! Bundesligist SCR Altach hat Tormann Filip Dmitrovic von Aufsteiger LASK verpflichtet. Der 21- jährige Österreicher wechselt für ein Jahr leihweise zu den Vorarlbergern und soll den Ausfall von ÖFB- Teamgoalie Andreas Lukse kompensieren. "Mit Filip haben wir eine sehr gute Lösung gefunden. Er komplettiert somit das Torwart- Trio mit Kobras und Ozegovic", sagte Geschäftsführer Georg Zellhofer.

18:02 Uhr: +RADSPORT+

Slowake Sagan holt Rekord- Etappensieg bei Tour de Suisse! Rad- Weltmeister Peter Sagan hat die fünfte Etappe der Tour de Suisse gewonnen. Der 27- jährige Slowake setzte sich am Mittwoch im längsten Teilstück der Rundfahrt nach 222 Kilometern von Bex nach Cevio im Massensprint vor dem Schweizer Michael Albasini und Matteo Trentin aus Italien durch. Mit seinem 14. Etappensieg im Rahmen der Schweizer Rundfahrt stellte Sagan einen Rekord auf. Damiano Caruso verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Der Italiener holte sich im letzten Sprint eine Sekunde Bonifikation, wonach er nun 16 Sekunden vor dem Niederländer Steven Kruijswijk liegt. Für Vorjahressieger Miguel Angel Lopez ging die Tour de Suisse schmerzhaft zu Ende. Der Spanier, der als Zehnter der Gesamtwertung zur Etappe gestartet war, stürzte bei einer Abfahrt und musste zu genauen Untersuchungen ins Spital gebracht werden.

Foto: ASSOCIATED PRESS

16:50 Uhr: +FUSSBALL+

RB Leipzig verpflichtet portugiesischen U21- Kicker Bruma! Der deutsche Bundesligist und Champions- League- Starter RB Leipzig hat den portugiesischen U- 21- Nationalspieler Bruma von Galatasaray Istanbul verpflichtet. Wie der Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl sowie der ÖFB- Teamkicker Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 22- jährige Offensivmann einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2022. Bruma bereitet sich gerade mit der U21 von Portugal auf die Weltmeisterschaft in Polen vor und soll dem Vernehmen nach rund zwölf Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen kosten. Beim türkischen Rekordmeister hatte er noch einen Vertrag bis 2018.

16:30 Uhr: +FUSSBALL+

CL- Halbfinalist AS Monaco Testspielgegner des SKN St. Pölten! Bundesligist SKN St. Pölten wird am 7. Juli (18 Uhr) gegen den französischen Meister und Champions- League- Halbfinalisten AS Monaco ein Testspiel bestreiten. Superstars wie Radamel Falcao, Ricardo Carvalho und Joao Moutinho sowie Erfolgstrainer Leonardo Jardim werden in der niederösterreichischen Landeshauptstadt erwartet. Zwei Tage nach dem Gastspiel in St. Pölten, also am 9. Juli (17.30 Uhr), tritt Monaco dann auch noch im Allianz Stadion gegen den SK Rapid an.

16:27 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz holt Ljubic und verleiht ihn gleich an Wiener Neustadt! Sturm Graz hat am Mittwoch Ivan Ljubic verpflichtet. Der 20- jährige defensive Mittelfeldspieler unterzeichnete beim Bundesligisten einen Zweijahresvertrag plus Option. Kommende Saison wird der Ex- Horn- Spieler aber nicht für die Grazer zum Einsatz kommen, wurde er doch gleich an den Erste- Liga- Verein Wiener Neustadt weiterverliehen, um wertvolle Spielpraxis zu sammeln.

15:55 Uhr: +FUSSBALL+

De Biasi ab sofort nicht mehr Teamchef von Albanien! Gianni de Biasi ist nicht mehr albanischer Fußball- Nationaltrainer. Der 60- jährige Italiener hatte noch seinen Rückzug als Coach mit Ende der WM- Qualifikation angekündigt, einen Tag später gab er aber in Tirana seinen sofortigen Rücktritt bekannt. "Es ist ein schwieriger Entschluss, da wir zusammen wichtige Resultate erreicht haben, die bisher als unerreichbar galten", so De Biasi. Der 60- Jährige hatte die Albaner Mitte Dezember 2011 übernommen und 2016 erstmals zu einer Endrunde, der EM in Frankreich, geführt. "Ich höre auf, weil ich meine Aufgabe erfüllt habe. Ich habe von diesen Spielern jene Qualitäten herausgeholt, die es uns ermöglicht haben, den europäischen Traum zu leben", erklärte der Coach.

14:57 Uhr: +TENNIS+

Pliskova sagte wegen Ellbogenproblemen für Birmingham ab! Die Weltranglisten- Dritte Karolina Pliskova hat wegen Ellbogenproblemen für das Rasen- Turnier in der nächsten Woche in Birmingham abgesagt. Diese würden die Tschechin schon seit einigen Wochen plagen. Dennoch hatte Pliskova vergangene Woche bei den French Open das Halbfinale erreicht und war schließlich nur einen Sieg von der Übernahme der Weltranglisten- Führung entfernt. Den Rasen- Event in der letzten Juni- Woche in Eastbourne hat die 25- Jährige laut Aussage gegenüber der tschechischen Nachrichten- Agentur CTK weiter eingeplant, da hatte sie im Vorjahr das Endspiel erreicht. Am 3. Juli beginnt das Grand- Slam- Turnier von Wimbledon. Dort ist Pliskova in bisher fünf Anläufen über die zweite Runde noch nicht hinausgekommen.

Karolina Pliskova Foto: AFP

14:55 Uhr: +FUSSBALL+

Irans Nationalelf- Kapitän: Stadionverbot für Frauen aufheben! Der Kapitän der iranischen Nationalelf hat von Präsident Hassan Ruhani den Zugang von Frauen in die Stadien gefordert. Der Präsident müsse das seit fast 38 Jahren geltende Verbot aufheben, sagte Massud Schodschaei laut dem Nachrichtenportal Varzesh3 bei einem Treffen mit Ruhani am Mittwoch. "Sie sollten die Weichen dafür stellen, dass auch Frauen künftig in die Stadien kommen können." Der Mittelfeldspieler ist beim griechischen Erstligisten Panionios Athen unter Vertrag. Schodschaeis Forderung wird als ein Tabubruch angesehen. Noch nie hat ein iranischer Fußballer sich getraut, die Aufhebung des Stadionverbots offiziell zu fordern. Seit der islamischen Revolution von 1979 dürfen Frauen nicht mehr in Fußballstadien.

14:19 Uhr: +OLYMPIA+

Ban Ki- moon soll Vorsitzender der IOC- Ethikkommission werden! Der frühere UNO- Generalsekretär Ban Ki- moon ist vom Exekutive Board des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) als neuer Vorsitzender der Ethikkommission vorgeschlagen worden. Bei der IOC Session im September in Lima soll dieser Vorschlag zur Abstimmung gelangen. Ban wird auf den Senegalesen Youssoupha Ndiaye folgen. Er fühle sich tief geehrt, dass er für diese Aufgabe nominiert werde, teilte Ban mit. Er wolle sie mit Demut und Verantwortungsbewusstsein annehmen. "Die Vereinten Nationen und das Internationale Olympische Komitee haben seit vielen Jahren eine enge Arbeitsbeziehung, beide Organisationen tragen zu einer friedlichen und besseren Welt bei", so Ban. Der Südkoreaner Ban stand von 2007 bis Ende 2016 an der Spitze der Vereinten Nationen.

12:07 Uhr: +RADSPORT+

Ehemaliger UCI- Präsident Hein Verbruggen gestorben! Der Niederländer Hein Verbruggen, Ex- Präsident des Internationalen Radsport- Verbandes, ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 75 Jahren verstorben. Er stand der UCI von 1991 bis 2005 und von 2006 bis 2008 vor, war auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Da stand er der Koordinierungskommission für die Spiele 2008 in Peking vor und wurde 2008 zum IOC- Ehrenmitglied.

Jahre nach seiner Amtszeit bei der UCI war Verbruggen im Zuge des Dopingskandals um den siebenfachen Tour- de- France- Sieger Lance Armstrong in die Schlagzeilen geraten. Ihm und seinem Nachfolger Pat McQuaid wurden in einem unabhängigen Bericht einer Untersuchungskommission schwere Verfehlungen vorgeworfen. Unter anderem soll Verbruggen veranlasst haben, positive Dopingproben von Armstrong zu vertuschen.

12:02 Uhr: +FUSSBALL+

Seifedin Chabbi wechselt von Sturm Graz zu Ried! Lassaad Chabbi und Sohn Seifedin sind fußballerisch wieder vereint. Der Stürmer unterzeichnete am Mittwoch einen Dreijahresvertrag bei Bundesliga- Absteiger SV Ried. Mit seinen Toren soll er die Innviertler zurück ins Oberhaus schießen. Der 23- Jährige war erst im Winter nach einem Kurz- Gastspiel bei St. Gallen nach Österreich zurückgekehrt, hatte sich bei Sturm Graz aber nicht durchsetzen können.

Chabbi brachte es im Frühjahr auf nur sieben Kurzeinsätze. Unter seinem Vater war er zuvor auch schon bei Austria Lustenau in der Erste Liga tätig gewesen, von wo er den Sprung in die Schweiz gemacht hatte. "Mein Vater war in Lustenau mein Trainer, ich habe 13 Tore und acht Assists erzielt. In der Akademie war er auch mein Trainer, dort waren es 16 Tore und zehn Vorlagen. Ich sehe das als sehr gutes Omen", sagte der 1,89 Meter große Angreifer, der am Mittwoch mit den Riedern in die Sommervorbereitung startete. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt.

11:41 Uhr: +JUDO+

Filzmoser gibt in Cancun Wettkampf- Comeback

Zum ersten Mal seit den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro befindet sich Sabrina Filzmoser wieder in der unmittelbaren Vorbereitung auf einen Judo- Wettkampf. Die seit Montag 37- Jährige will am Freitag beim Grand Prix in Canun in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm antreten, weitere Österreicher sind in Mexiko nicht am Start.

Die Sommerspiele in Rio endeten am 8. August 2016 für Filzmoser mit einem bitteren Erstrunden- Aus und der schmerzlichen Erkenntnis, dass ihre erfolgreiche Karriere ohne Olympiamedaille zu Ende gehen wird. Die Europameisterin von 2008 und 2011 sowie WM- Bronzemedaillengewinnerin von 2005 und 2010 legte eine Pause ein und übersiedelte im März nach Florida, um ihre Pilotenausbildung abzuschließen.

11:26 Uhr: +FUSSBALL+

Shenzhen trennt sich nach sechs Monaten von Eriksson

Englands früherer Nationalcoach Sven- Göran Eriksson ist das Traineramt beim chinesischen Verein FC Shenzhen bereits wieder los. Der in der zweithöchsten Spielklasse engagierte Klub hatte den 69- jährigen Schweden erst vor sechs Monaten vorgestellt. Am Mittwoch gab Shenzhen die Trennung bekannt. Eriksson hatte zuvor bereits die chinesischen Klubs Shanghai SIPG und Guangzhou R & F betreut.

10:23 Uhr: +SEGELN+

Österreichs Team bei Youth America's Cup ausgeschieden

Die österreichische Mannschaft ist beim Red Bull Youth America's Cup der Segler vor Hamilton (Bermuda) nach der Vorrunde ausgeschieden. Das "Candidate Sailing Team" landete am Dienstag in Pool B am sechsten und letzten Endrang, es gewann das neuseeländische Nachwuchs- Team. Nur die Top Vier beider Gruppen qualifizieren sich für das Finale.

Das Team um Skipper Lukas Höllwerth verbuchte bei drehenden und wechselhaften Bedingungen am zweiten Tag einen vierten, einen dritten und einen sechsten Wettfahrtrang, eine entscheidende Rangverbesserung im Gesamtklassement gelang dadurch nicht.

"Dank Videostudium und gemeinsamer Analyse mit Roman Hagara konnten wir bei Leichtwind zu den schnellsten Teams im Feld aufschließen. In beiden Races wäre noch mehr drinnen gewesen, die Windbedingungen waren extrem unkonstant und schwer zu lesen. Die Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Tag war mehr als sehenswert", sagte Coach Pascal Weisang.

Steuermann Stefan Scharnagl freute sich auch über "Achtungserfolge", die fehlenden Trainingstage und die fehlende Erfahrung bei Leichtwind auf den AC45 hätten sich aber bemerkbar gemacht. "Das Finale wäre natürlich ein Traum gewesen, trotzdem haben wir in den letzten zwei Wochen hier auf Bermuda aber unglaublich viel gelernt. Jetzt gilt es dieses Know- how weiter zu nutzen."

09:49 Uhr: +FUSSBALL+

Katars Teamchef Fossati erklärt seinen Rücktritt

Trotz des Sieges im WM- Qualifikationsspiel gegen Südkorea hat Katars Nationaltrainer Jorge Fossati seinen Rücktritt erklärt. Der Uruguayer begründete seine Entscheidung am Dienstagabend mit den geringen Chancen, sich noch für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren. Aus verschiedenen Gründen habe seine Mannschaft zu wenig Punkte gesammelt und brauche nun ein Wunder, meinte der 64- Jährige. Der Gastgeber der WM 2022 hatte am Dienstag Südkorea mit 3:2 geschlagen. Trotzdem hat Katar kaum noch Chancen, sich für die WM- Endrunde im nächsten Jahr zu qualifizieren. Fossati hatte sein Amt als Katars Nationalcoach erst im September angetreten. Mit der aktuellen politischen Lage in Katar habe seine Entscheidung nichts zu tun, sagte Fossati weiter. Saudi- Arabien und mehrere arabische Staaten hatten in der vergangenen Woche eine Blockade über Katar verhängt.

Jorge Fossati Foto: AFP

08:16 Uhr: +FUSSBALL+

Human Rights Watch kritisiert FIFA

Kurz vor dem Anpfiff zum Confederations Cup hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch den Fußball- Weltverband FIFA wegen der Arbeitsbedingungen auf Stadionbaustellen in Russland scharf kritisiert. "Bauarbeiter in WM- Stadien sind Ausbeutung und Missbrauch ausgesetzt, und die FIFA hat noch nicht gezeigt, dass sie diese Probleme effektiv überwachen, verhindern und beheben kann", sagte Jane Buchanan, Direktorin für Europa und Zentralasien bei Human Rights Watch.

Foto: Fatma Samoura

20:23 Uhr: +RADSPORT+

Team Bardiani wegen zwei Dopingfällen für 30 Tage gesperrt! Das Team Bardiani ist vom Internationalen Radsport- Verband (UCI) für 30 Tage bis zum 14. Juli gesperrt worden. Grund sind die im Mai bekanntgewordenen positiven Dopingtests der Italiener Stefano Pirazzi und Nicola Ruffoni. Ihnen wurden in Trainingskontrollen Wachstumshormone freisetzende Peptide nachgewiesen. Von diesem Duo hat sich Bardiani mittlerweile getrennt.

20:03 Uhr: +RADSPORT+

Italienischer Bahn- Olympiasieger bei Österreich- Rundfahrt am Start! Die 69. Österreich- Radrundfahrt von 2. bis 8. Juli hat einen aktuellen Olympiasieger am Start. Der Italiener Elia Viviani, der bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro auf der Bahn Gold im Omnium gewonnen hat, kommt als Kapitän der italienischen Nationalmannschaft. Der 28- Jährige hat die Freigabe seines Teams Sky erhalten, gaben die Veranstalter am Dienstag auf ihrer Homepage bekannt.

19:43 Uhr: +FUSSBALL+

Eusebio Di Francesco ist neuer Roma- Coach! Der 47- jährige Eusebio Di Francesco ist der neue Trainer von Italiens Fußball- Vizemeister AS Roma. Der bisherige Sassuolo- Coach folgt dem zu Inter Mailand abgewanderten Luciano Spalletti nach und unterschrieb für zwei Jahre. Di Francesco hat von 1997 bis 2001 selbst für Roma gespielt. Er hat Pescara und Lecce gecoacht, Sassuolo führte er in die Europa League, Gegner war u.a. Rapid. Mit Roma geht es nun in die Champions League.

18:42 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz fixiert Transfer von Peter Zulj! Sturm Graz hat die bereits angekündigte Verpflichtung von Peter Zulj fixiert. Der Mittelfeldspieler aus Oberösterreich kommt ablösefrei von Absteiger SV Ried und erhielt in Graz einen Dreijahresvertrag. "Wir haben Peter schon länger auf dem Radar. Er hat in der abgelaufenen Saison sehr starke Leistungen für die SV Ried erbracht. Mit seinen Qualitäten in Bereichen wie Ballbesitz, Kreativität oder auch Torgefahr wird er uns als Linksfuß sicher noch flexibler und stärker machen", erklärte Geschäftsführer Sport Günter Kreissl.

18:38 Uhr: +DOPING+

Französische Experten warnen vor Kokain als Doping- Mittel! Französische Anti- Doping- Experten sind besorgt über die Nutzung von Kokain zur Leistungssteigerung im Sport. Die Einnahme der Droge zu Doping- Zwecken scheine inzwischen eine "ziemlich übliche Praxis" zu sein, sagte der Direktor der Abteilung für Kontrollen bei der französischen Anti- Doping- Agentur, Damien Ressiot, am Dienstag. Wie die Nachrichtenagentur AP weiter berichtete, warnte der wissenschaftliche Berater der Behörde, Xavier Bigard, es wäre "extrem gefährlich, seine Nutzung als reine Freizeitdroge herunterzuspielen". Die Einnahme von Kokain sei vor allem in Sportarten präsent, in denen es auf Kraft ankommt.

Foto: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul (Symbolbild)

18:32 Uhr: +RADSPORT+

Italiener Caruso neuer Führender der Tour de Suisse! Auch am vierten Tag der Tour de Suisse hat das Leadertrikot den Besitzer gewechselt. Der Italiener Damiano Caruso von BMC Racing kam am Dienstag auf der 4. Etappe der Schweiz- Radrundfahrt von Bern über 143,2 km nach Villars- sur- Ollon als Zweiter ins Ziel und übernahm das Gelbe Trikot des Führenden. Den Etappensieg holte sich der US- Amerikaner Larry Warbasse, der seinen ersten Profi- Erfolg feierte. In der Gesamtwertung führt Caruso 15 Sekunden vor Steven Kruijswijk (NED) und 24 Sekunden vor Domenico Pozzovivo. Patrick Konrad vom Team Bora war mit 2:02 Rückstand und Rang 15 bester Österreicher. Auch in der Gesamtwertung ist Konrad als 13. mit 1:40 Minuten Rückstand der bestplatzierte ÖRV- Fahrer.

18:30 Uhr: +FUSSBALL+

Japan muss um WM- Ticket noch zittern - China fast chancenlos! Nach der Qualifikation des Iran für die Fußball- WM 2018 in Russland bleibt das Rennen um die restlichen Asien- Tickets spannend. Japan (Gruppe 2) ist am Dienstag in Teheran nicht über ein 1:1 gegen den Irak hinausgekommen und muss noch zittern. China (Gruppe 1) hat in Seremban/Malaysia nach einem 2:2 gegen Syrien nur noch minimale Chancen. Japan liegt zwar mit 17 Punkten auf dem ersten Platz, dicht dahinter folgen aber Saudi- Arabien und Australien (beide 16). Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für Russland, der Drittplatzierte muss in die Play- offs. Für China sind auch die Play- offs in weiter Ferne. Die Chinesen haben zwei Runden vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf Rang drei, ein direkter Qualifikationsplatz ist schon außer Reichweite.

18:25 Uhr: +FUSSBALL+

De Biasi kündigt Rückzug als albanischer Teamchef an! Albaniens Fußball- Teamchef Gianni De Biasi hat nach fast sechsjähriger Amtszeit seinen Rückzug angekündigt. Er wolle nach der WM- Qualifikation im Oktober als Auswahl- Coach aufhören und suche eine neue Herausforderung, kündigte er am Dienstag an. In der Qualifikation für die WM 2018 in Russland ist das Team in Gruppe G hinter Spanien und Italien Dritter, hat kaum noch Qualifikationschancen. Unter De Biasi hatte sich Albanien 2016 erstmals für eine EM qualifiziert, dort schied das Team mit einem Sieg und zwei Niederlagen in der Vorrunde aus.

17:14 Uhr: +FUSSBALL+

Ried holt Kenedy Boateng vom LASK! Die Erste- Liga- Mannschaft der SV Ried nimmt immer konkretere Formen an. Der Bundesliga- Absteiger sicherte sich am Dienstag leihweise für ein Jahr (plus Kaufoption) die Dienste des aus Ghana stammenden LASK- Innenverteidigers Kennedy Boateng. Zudem konnten die Verträge von Ronny Marcos (um drei Jahre) und Clemens Walch (zwei Jahre) verlängert werden.

16:29 Uhr: +SCHIESSEN+

Nadine Ungerank in Aserbaidschan Dreistellungsmatch- Zweite! Zwei Tage nach dem Weltcupsieg der Salzburgerin Sylvia Steiner mit der Luftpistole hat ihre Landsfrau Nadine Ungerank in Gabala in Aserbaidschan im Dreistellungsmatch der Damen Rang zwei belegt. Mit 455,2 Ringen musste sich die Tirolerin in der Entscheidung der Chinesin Shi Mengyao um 3,8 Ringe geschlagen geben.

Foto: Margit Melmer, ÖSB

16:15 Uhr: +FUSSBALL+

Argentinien feiert zweiten Sieg unter Neo- Teamchef Sampaoli! Das Nationalteam Argentiniens hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Neo- Teamchef Jorge Sampaoli gefeiert. Nach dem 1:0 Erfolg im australischen Melbourne gegen Rekordweltmeister Brasilien setzte sich der Vizeweltmeister von 2014 am Dienstag in Singapur mit 6:0 durch. Lionel Messi stand nicht im Kader. In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland liegt Argentinien vor den letzten vier Spieltagen nur auf dem fünften Platz, hinter Brasilien, Kolumbien, Uruguay und Sampaolis Ex- Team Chile. Die Selecao ist bereits fix für die WM qualifiziert.

15:48 Uhr: +FECHTEN+

Wohlgemuth bei EM in Tiflis im Achtelfinale gestoppt! Olivia Wohlgemuth hat sich bei den Fecht- Europameisterschaften in Tiflis im Florett im Achtelfinale geschlagen geben müssen. Die Salzburgerin unterlag am Dienstag der Französin Ysaora Thibus mit 8:15. In ihrer Vorrunden- Gruppe hatte Wohlgemuth zuvor vier von fünf Gefechten gewonnen und auch im Sechzehntelfinale gegen die Türkin Irem Karamete gesiegt.

15:21 Uhr: +FUSSBALL+

SV Kapfenberg trennt sich von 14 Spielern! Erste- Liga- Klub SV Kapfenberg hat sich von 14 Spielern getrennt. Dominik Frieser, Florian Flecker (beide WAC), Stefan Meusburger (Hartberg), Christoph Nicht, Nemanja Lakic- Pesic, Daniel Grubesic, Ievgen Budnik, Edvin Hodzic, Patrick Schagerl, Edin Bahtic, Rene Seebacher, Maximilian Ritscher und Tomi Petrovic werden den Verein verlassen, gab der Klub auf seiner Website bekannt. Der brasilianische Stürmer Joao Victor, der in der vergangenen Spielzeit 14 Liga- Tore erzielte und mit 7 Treffern Torschützenkönig im ÖFB- Cup wurde, wird ebenfalls voraussichtlich wechseln. Der 71- jährige Robert Pflug wird hingegen zumindest eine weitere Saison Cheftrainer bei den "Falken" bleiben.

15:08 Uhr: +KARATE+

Weltmeisterin Buchinger tritt in München mit Weltauswahl an! Karate- Welt- und Europameisterin Alisa Buchinger ist in eine Weltauswahl für einen Vergleichswettkampf mit der deutschen Nationalmannschaft einberufen worden. Am Samstag steigt dieser in München im Rahmen des "World- Karate- Day". Dieser soll die Aufnahme der Sportart ins Olympia- Programm für Tokio 2020 würdigen.

14:59 Uhr: +FUSSBALL+

Claudio Ranieri neuer Trainer des FC Nantes! Claudio Ranieri ist neuer Trainer beim französischen Erstligisten FC Nantes. Der 65- jährige Italiener und der Ligue- 1-Klub hatten sich bereits am Sonntag auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Endgültig finalisiert werden konnte der Wechsel jedoch erst am Dienstag, da französische Vereine für Trainer über 65 eine Ausnahmegenehmigung der Liga benötigen. Ranieri wurde in der Saison 2015/16 mit Leicester sensationell englischer Meister. In der folgenden Saison wurde er jedoch nach schlechten Ergebnissen in der Liga im Februar 2017 entlassen. Nantes ist Ranieris zweite Trainerstation in Frankreich. Von 2012 bis 2014 betreute er bereits den AS Monaco.

Foto: AFP

14:57 Uhr: +FUSSBALL+

Brasilien gewinnt Testspiel in Australien locker mit 4:0! Brasilien hat ein freundschaftliches Fußball- Länderspiel in Australien am Dienstag locker mit 4:0 gewonnen. Diego Souza traf in Melbourne bereits nach zwölf Sekunden für die Gäste. Nach der Pause legten Thiago Silva (62.), Taison (75.) und erneut Diego (93.) für den fünffachen Weltmeister nach. Für Australien war es der letzte Test vor dem Confederations Cup in Russland, wo es zum Auftakt am Montag gegen Weltmeister Deutschland geht. Weitere Gruppengegner der Australier sind Kamerun und Chile.

14:14 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weißhaidinger bei Diamond- League- Meeting in London! Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist für das Diamond- League- Meeting am 9. Juli in London eingeladen worden. Der Bewerb dient dem 25- jährigen Olympia- Sechsten gleichzeitig als Generalprobe für die Weltmeisterschaft (ab 4. August) in der englischen Hauptstadt. Die erhofften Start- Zusagen für die Meetings in Oslo (15.6.) und Stockholm (18.6.) erhielt der Oberösterreicher nicht.

13:50 Uhr: +EISHOCKEY+

Holzapfel bleibt Vienna Capitals erhalten! Die Vienna Capitals können auch in der kommenden Saison auf Riley Holzapfel bauen. Der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison der Erste Bank Eishockey Liga verlängerte trotz einiger anderer Angebote seinen auslaufenden Vertrag beim Meister. "Ich habe mit den Caps noch einiges vor", sagte der 28- jährige Kanadier, der 2016/17 auf 34 Tore und 42 Assists kam, am Dienstag in einer Mitteilung.

Foto: GEPA

13:30 Uhr: +FUSSBALL+

St. Pölten sichert sich Dienste von Daniel Luxbacher

Der SKN St. Pölten hat den zuletzt bei Bundesliga- Konkurrent SCR Altach spielenden Daniel Luxbacher verpflichtet. Der 25- jährige Offensivspieler unterzeichnete bei den Niederösterreichern am Dienstag einen Zweijahresvertrag und wird bereits beim Trainingsstart am Mittwoch dabei sein. Luxbacher kam vergangene Saison bei Altach 26 Mal im Oberhaus zum Einsatz, sein Vertrag lief im Sommer aus.

"Daniel hat bereits bewiesen, dass er die Qualität für diese Liga besitzt. Er ist technisch sehr versiert und kann dank seines guten Spielverständnisses immer wieder für kreative Lösungen im Offensivspiel sorgen", sagte St. Pöltens Sportdirektor Markus Schupp. Der 18- jährige Innenverteidiger Ahmet Muhamedbegovic, der am 17. Dezember 2016 seinen bisher einzigen Bundesliga- Einsatz hatte, wurde indes mit einem Profivertrag ausgestattet.

13:02 Uhr: +FUSSBALL+

Thomas Eidler neuer Trainer bei Erste- Liga- Klub FAC

Der Erste- Liga- Klub Floridsdorfer AC hat mit Thomas Eidler einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Das gab der Club am Dienstag bekannt. "Mich freut es sehr, dass der FAC dafür offen ist, neue Wege zu gehen und ich hier mit einem zielstrebigen Team, bestehend aus Fußballbesessenen, zusammenarbeiten darf", freute sich der 40- Jährige.

Über die genaue Vertragsdauer machten die Floridsdorfer keine Angaben. Eidler trainierte zuletzt Mannersdorf in der zweiten niederösterreichischen Landesliga, zuvor war er von 2010 bis 2013 in der Regionalliga beim 1. SC Sollenau tätig. Der FAC wurde im Finish der abgelaufenen Saison interimistisch von Sportmanager Dominik Glawogger betreut.

11:54 Uhr: +FUSSBALL+

Sturms Jeggo beim Confed Cup

Australien muss beim Confederations Cup in Russland auf Kapitän Mile Jedinak verzichten. Der Mittelfeldspieler vom englischen Klub Aston Villa verpasst das Turnier wegen einer Leistenverletzung, wie der australische Verband am Dienstag mitteilte. Als Ersatzmann wurde James Jeggo von Bundesligist Sturm Graz nominiert. Der 25- Jährige wartet noch auf seinen ersten Teameinsatz. Der amtierende Asien- Meister Australien spielt mit Deutschland, Kamerun und Chile in der Gruppe B. Der Confed Cup startet am Samstag und dauert bis 2. Juli.

11:51 Uhr: +SCHWIMMEN+

Olympiasiegerin Franklin verpasst WM in Budapest

Die fünffache Schwimm- Olympiasiegerin Missy Franklin wird bei den Weltmeisterschaften in Budapest im kommenden Monat (14. bis 30. Juli) nicht antreten. Wie die 22- jährige Amerikanerin am Montag gegenüber NBC erklärte, sei sie nach Schulter- Operationen noch nicht gänzlich fit. Franklin hatte sich im Jänner Eingriffen an beiden Schultern unterziehen müssen. Franklin gewann bei Olympia in London 2012 viermal Gold. In Rio enttäuschte sie in ihren Einzelrennen, siegte aber mit der 4x200 m Kraulstaffel.

11:49 Uhr: +FUSSBALL+

Salomonen in Ozeaniens WM- Quali- Play- off gegen Neuseeland

Die Salomonen haben sich in der WM- Qualifikation Ozeaniens den Gruppensieg und damit ein Play- off- Duell mit Neuseeland gesichert. Die Salomonen feierten am Dienstag einen 2:1- Sieg in Papua- Neuguinea und holten den noch nötigen Punkt, um ihre Gruppe als Erster abzuschließen. Im September kommt es zu den Spielen gegen Neuseeland, das die andere Gruppe der Ozeanien- Quali für sich entschieden hatte. Wer sich in diesen Partien durchsetzt, spielt in den Play- offs gegen den Südamerika- Fünften um ein Ticket für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

11:37 Uhr: +FUSSBALL+

Vallejo nach Frankfurt- Leihe zurück zu Real

Jesus Vallejo kehrt nach einem Leihjahr beim deutschen Cup- Finalisten Eintracht Frankfurt zu Real Madrid zurück. Der 20- jährige Innenverteidiger soll beim spanischen Meister und Champions- League- Sieger den Abgang des Portugiesen Pepe kompensieren. Vallejos Entwicklung nahm in Frankfurt den gewünschten Lauf. Der spanische U21- Internationale kam in 25 Bundesliga- Partien zum Einsatz und gehörte bei der Eintracht zu den Leistungsträgern.

11:32 Uhr: +FUSSBALL+

Harrer wechselt von Altach zu Wacker Innsbruck

Martin Harrer ist am Dienstag von Bundesligist SCR Altach ablösefrei zu Erste- Liga- Verein Wacker Innsbruck gewechselt. Der 25- jährige Offensivspieler unterzeichnete bei den mit Aufstiegsambitionen in die Saison gehenden Tirolern einen Einjahresvertrag plus Option. Der Ex- Austrianer spielte in Altach vergangene Saison keine große Rolle, kam nur 15 Mal in der Liga zum Einsatz.

Zuvor hatten sich die Innsbrucker bereits in der Offensive mit Daniele Gabriele und Stefan Rakowitz verstärkt. "Wir sind mit unseren Möglichkeiten in der Offensive nun sehr zufrieden", sagte General Manager Alfred Hörtnagl. Neu im Team sind auch Goalie Christopher Knett und Abwehrspieler Albert Vallci.

10:17 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Buchegger von Hallen- Weltliga direkt zu U22- EM

Mit den U22- Europameisterschaften in Baden findet von Donnerstag bis Sonntag sozusagen ein Vorgeplänkel zur den Weltmeisterschaften auf der Wiener Donauinsel statt. Bei Damen und Herren sind je drei ÖVV- Teams genannt, wobei Moritz Pristauz mit Paul Buchegger die besten Chancen haben. Der Linzer Buchegger ist auch Fixpunkt im Hallen- Nationalteam, war da noch am Sonntag in Linz im Weltliga- Einsatz.

Mit 90 Punkten in fünf Spielen war Buchegger drittbester Scorer der aus zwölf Teams bestehenden Gruppe 3, in der nächsten Saison wird der 21- Jährige in Italien für Ravenna spielen. Im Beach- Bereich haben Pristauz/Buchegger 2013 in Molodechno in Weißrussland U18- EM- Silber geholt.

"Buchegger kommt zwar direkt aus der Halle, bringt aber dafür ein sehr hohes Niveau mit", erklärte ÖVV- Vizepräsident Stefan Potyka. "Die EM ist mit einigen auf der World Tour nicht nur erfahrenen, sondern zuletzt auch erfolgreichen Teams stark besetzt." In der nächsten Woche wird in Baden ein Masters der Europa- Tour gespielt. Die Beach- Weltmeisterschaften sind für 28. Juli bis 6. August angesetzt.

10:02 Uhr: +SEGELN+

Durchwachsener Start für Österreich bei Youth America's Cup

Am ersten Tag der Vorrunde zum Red Bull Youth America's Cup der Segler hat das österreichische Candidate Sailing Team am Montag nicht überzeugt. Nach den ersten drei Wettfahrten vor Hamilton (Bermuda) liegt das Team um Skipper Lukas Höllwerth nur auf dem sechsten und letzten Platz. Das britische Team Land Rover BAR Academy führt vor Spanien und den Lokalmatadoren Team BDA.

Bei schwachen Windverhältnissen hatten die Österreicher vor allem auf den Vorwindkursen zu kämpfen. "Beim Start und auf der Kreuz können wir mit allen Teams sehr gut mithalten bzw. immer wieder Plätze gut machen. Am Vorwind waren wir noch zu fehleranfällig. Im taktischen Bereich genauso wie in punkto Technik und Handling", resümierte Steuermann Stefan Scharnagl.

Die besten nationalen Jugendmannschaften kämpfen im Rahmen des 35. America's Cup 2017 um den Titel. Insgesamt zwölf Teams segeln in zwei Gruppen, die jeweils vier besten Mannschaften nach sechs Wettfahrten steigen in das Finale von 20. bis 21. Juni (live ServusTV) auf.

09:40 Uhr: +FUSSBALL+

Wiener Neustadt holt Peter Hlinka ins Trainerteam

Das Trainerteam des SC Wiener Neustadt für die kommende Erste- Liga- Saison ist seit Montag komplett. Peter Hlinka und der schon unter Rene Wagner tätig gewesene Gerhard Fellner werden Roman Mählich als Co- Trainer zur Seite stehen. Der 38- jährige Hlinka war von 2012 bis 2014 als Spieler bei den Niederösterreichern tätig, seine aktive Laufbahn klang kürzlich bei den Rapid Amateuren aus.

Der Slowake wird zusätzlich auch die Amateurmannschaft der Wiener Neustädter coachen. Auf der Tormanntrainer- Position (Martin Dedek) gab es keine Änderung, dafür bei den Spielern. Der 23- jährige Mittelfeldspieler Fabian Miesenböck wurde vom LASK verpflichtet. Der Vertrag des 27- jährigen Mittelfeldspielers David Harrer wurde um ein Jahr verlängert.

08:01 Uhr: +FUSSBALL+

Griezmann verlängert Vertrag bei Atletico

Der französische Nationalspieler Antoine Griezmann hat seinen Vertrag beim spanischen Top- Klub Atletico Madrid vorzeitig um eine weitere Saison bis Juni 2022 verlängert. Das teilte der Tabellendritte der abgelaufenen Saison am Dienstag mit. Vor allem Manchester United, aber auch dem FC Bayern München wurde zuletzt Interesse an der Verpflichtung des 26- Jährigen nachgesagt.

Foto: AFP

Griezmann hatte vor wenigen Tagen erklärt, er wolle in der kommenden Saison auf jeden Fall bei Atletico bleiben. Die gegen den Club verhängte Transfersperre habe bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. "Es ist eine schwierige Phase für den Verein, für meine Teamkollegen. Jetzt zu gehen, wäre ein Tiefschlag", sagte der Franzose.

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hatte die vom Weltverband (FIFA) verhängte Transfersperre bestätigt. Somit darf Atletico im Sommer keine neuen Spieler verpflichten.