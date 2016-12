Wehrlein ist "bereit für das Mercedes- Cockpit"

Formel- 1-Neuling Pascal Wehrlein wäre bereit für die Nachfolge von Weltmeister Nico Rosberg bei Mercedes (Rücktritt oben im Video). "Eine Saison in der Formel 1 ist nicht viel, aber ich fühle mich bereit für den Job und selbstbewusst", sagte der Deutsche am Sonntagabend bei einer Gala des Fachmagazins "Autosport" in London.