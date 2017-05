Wegen Totti: Trainer Spalletti verlässt AS Roma

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

11:21 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State auch im ersten NBA- Finale ohne Trainer Kerr

Die Golden State Warriors werden auch im ersten Spiel der Finalserie der NBA ("best of seven") am Donnerstag gegen die Cleveland Cavaliers nicht von ihrem Cheftrainer Steve Kerr betreut. Der 51- Jährige hat bereits die vergangenen zehn Play- off- Spiele wegen Komplikationen nach einer vor zwei Jahren erfolgten Rückenoperation verpasst.

"Ich bin noch nicht bereit, zu coachen", sagte Kerr am Montag. "Ich spüre immer noch die Auswirkungen." Unter anderem machen ihm schwere Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und Übelkeit zu schaffen. Zu den beiden jüngsten Partien bei den San Antonio Spurs reiste Kerr bereits mit der Mannschaft. Eine Entscheidung, wie es weitergeht, soll nach dem ersten Spiel gegen Cleveland fallen.

Unter Assistenz- Coach Mike Brown hatten die Warriors in Abwesenheit von Kerr alle zehn Spiele gewonnen. Das Team aus Oakland geht als erstes der NBA- Geschichte mit einer Play- off- Bilanz von 12:0 Siegen in die Finalserie. Die ersten beiden Final- Partien finden in Kalifornien statt. Kerr will unabhängig davon, wie sehr er involviert ist, aber auch zu den Spielen drei und vier nach Cleveland reisen.

11:14 Uhr: +FUSSBALL+

Spalletti verlässt AS Roma - Engagement bei Inter winkt

Trainer Luciano Spalletti und die AS Roma gehen getrennte Wege. Die teilte der Klub am Dienstag mit. Spalletti betreute Roma seit Jänner 2016, bei den Fans besaß er aber einen schweren Stand. Hintergrund war, dass er Publikumsliebling Francesco Totti fast durchwegs auf die Bank setzte. Am vergangenen Sonntag hatte die Roma- Legende mit 40 Jahren die Karriere beendet.

Unter dem 58- jährigen Spalletti hatte Roma eine Rekordsaison abgeliefert. Die Römer haben nie in ihrer Vereinsgeschichte mehr Punkte geholt (87) und mehr Tore erzielt (90) als in der abgelaufenen Spielzeit. Als Zweiter sind sie direkt für die Champions League qualifiziert. Dennoch war dies nicht genug. Spalletti hatte Roma bereits zwischen 2005 und 2009 trainiert.

Der frühere Roma- Profi und nunmehrige Sassuolo- Coach Eusebio Di Francesco gilt als Favorit auf die Nachfolge von Spalletti. Der Glatzkopf selbst wird aber nicht lange ohne Arbeit sein. Schon in den nächsten Tagen dürfte sein Engagement bei Inter Mailand bekannt werden. Bei den Mailändern und ihren chinesischen Besitzern ist seit kurzem der frühere Roma- Sportchef Walter Sabatini für die sportlichen Belange zuständig.

10:24 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Trofimow nächster russischer Geher mit Dopingsperre

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat den russischen Geher Piotr Trofimow wegen Dopings für vier Jahre gesperrt. Der nationale Meister sei durch auffällige Blutwerte im Athletenpass überführt und bis 3. November 2020 von Wettkämpfen ausgeschlossen worden, teilte Russlands Leichtathletik- Verband (ARAF) mit. Außerdem seien ihm alle Ergebnisse von August 2009 bis Mai 2013 aberkannt worden.

Trofimow ist einer von mehr als 25 russischen Gehern, die in den vergangenen Jahren überführt worden sind. Unter den Betroffene sind mehrere Olympia- und WM- Medaillengewinner.

07:50 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburg gewinnt erstes Stanley- Cup- Finalspiel

Die Pittsburgh Penguins sind mit einem 5:3- Heimsieg in die Finalserie der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL gegen die Nashville Predators gestartet. Dabei gab es einen durchaus abwechslungsreichen Spielverlauf: Hatten die Penguins nach dem ersten Drittel schon 3:0 geführt, so holten die Predators im zweiten Abschnitt ein Tor auf, um im Schlussdrittel sogar den Ausgleich zu schaffen.

19:12 Uhr: +FUSSBALL+

Huddersfield nach 45 Jahren zurück in der Premier League! Huddersfield Town hat nach 45 Jahren den Wiederaufstieg in die Premier League geschafft. Die "Terriers" siegten am Montag im Play- off- Finale der zweiten englischen Liga gegen Reading mit 4:3 (0:0) nach Elfmeterschießen. Als Direktaufsteiger spielen nächste Saison Newcastle United sowie Brighton and Hove Albion in der obersten Spielklasse.

19:10 Uhr: +EISHOCKEY+

Schweizer Erstligist Ambri holt Österreicher Zwerger! Das österreichische Eishockey- Talent Dominic Zwerger wechselt von der kanadischen Juniorenliga in die oberste Schweizer Spielklasse. Der 20- jährige Flügelspieler mit Vorarlberger Wurzeln und Schweizer Lizenz unterschrieb beim HC Ambri- Piotta aus dem Tessin einen Dreijahresvertrag.

18:50 Uhr: +FUSSBALL+

Sandro Schwarz wird neuer Mainz- Trainer! Der bisherige U23- Coach Sandro Schwarz wird laut übereinstimmenden Medienberichten neuer Cheftrainer des deutschen Bundesligisten FSV Mainz 05 - und damit Nachfolger von Martin Schmidt. Offiziell verkünden will der Klub die Neubesetzung erst am Mittwoch. Die Mainzer mit dem österreichischen Offensivspieler Karim Onisiwo sind in der abgelaufenen Saison unter Schmidt nur auf Rang 15 gelandet.

17:23 Uhr: +LANGLAUFEN+

Suspendierung von sechs russischen Athleten bestätigt! Das oberste Sportgericht in Lausanne hat die Suspendierung von sechs russischen Skilangläufern bis längstens 31. Oktober 2017 bestätigt. Alexej Petuchow, Jewgenia Schapowalowa, Maxim Wylegschanin, Alexander Legkov, Jewgenij Below und Julia Iwanowa waren von der FIS bestraft worden, weil laut McLaren- Report ihre Dopingproben in Sotschi 2014 manipuliert worden waren. Weil gegen die Athleten noch kein Anti- Doping- Verfahren angesetzt worden sei, wäre das Sextett ab November wieder startberechtigt, teilte das CAS mit. Dann könne die FIS aber eine weitere provisorische Sperre aussprechen, die neuerlich beeinsprucht werden könne.

15:02 Uhr: +NORDISCHE KOMBNINATION+

Tomaz Druml startet in Zukunft für Slowenien! Der nordische Kombinierer Tomaz Druml aus Kärnten wird seine sportliche Karriere in Slowenien fortsetzen. Das gab der Slowenische Sportverband am Montag bekannt. Der 29- jährige Druml erhält mit seinem Wechsel nach Slowenien auch die slowenische Staatsbürgerschaft, behält jedoch auch die österreichische, hieß es in einer Aussendung des Verbandes. Druml war im vergangenen Winter im Weltcup bei vier Starts nicht einmal unter die Top 30 gekommen. 2015 hatte er wegen Herzrhythmusstörungen eine längere Auszeit vom Leistungssport eingelegt. Er freue sich nun auf ein erfolgreiches Jahr und hoffe auf einen Olympia- Start 2018 in Südkorea mit Slowenien.

14:32 Uhr: +TRIATHLON+

Engländer Don markiert zweitbeste Ironman- Zeit bisher! Der 39- jährige Ex- Weltmeister Tim Don hat bei den südamerikanischen Ironman- Meisterschaften der Triathleten in Florianopolis mit der zweitbesten Zeit der Geschichte gewonnen. Der Engländer bewältigte in Brasilien 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einen Marathon in 7:40:23 Stunden. Schneller war nur der Deutsche Jan Frodeno im Vorjahr in Roth in Deutschland in 7:35:39 Stunden.

14:27 Uhr: +FUSSBALL+

Ter Stegen verlängert beim FC Barcelona! Der deutsche Goalie Marc- Andre ter Stegen hat seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2022 verlängert. Die Ausstiegsklausel wurde auf 180 Millionen Euro festgelegt. Der 25- Jährige kam 2014 zu den Katalanen und in den ersten beiden Saisonen fast ausschließlich im Cup und in der Champions League zum Einsatz.

10:57 Uhr: +EISHOCKEY+

Innsbrucker verpflichteten Ex- Salzburger Mitch Wahl

Der HC Innsbruck aus der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) hat mit der Verpflichtung von Mitch Wahl die Kaderplanung vorerst abgeschlossen. Der US- Amerikaner wurde 2008 von den Calgary Flames im NHL- Draft ausgewählt, in der Saison 2013/14 gab der Stürmer ein Gastspiel bei Red Bull Salzburg. Zuletzt spielte Wahl in der zweiten schwedischen Liga für IK Oskarshamm.

10:53 Uhr: +GOLF+

Kisner gewann in Texas, Rahm stürmte Top Ten in Weltrangliste

Nach sechs zweiten Plätzen ist der US- Amerikaner Kevin Kisner (33) beim PGA- Turnier in Fort Worth in Texas der zweite Sieg gelungen. Zu den geteilten Zweiten zählte neben Jordan Spieth auch Jon Rahm. Der spanische Jungstar setzte damit seinen offenbar unaufhaltbaren Weg an die Spitze der Golfwelt fort, der 22- Jährige scheint als Neunter in der Weltrangliste nämlich erstmals in den Top Ten auf.

Gleich über 100 Plätze hat dort Lukas Nemecz gut gemacht. Der Steirer lieferte nach seinem Sieg bei den heimischen Gösser Open als Dritter in Paris ein weiteres Topergebnis auf der Alps Tour ab und verbesserte sich in der Weltrangliste vom 873. auf den 751. Platz. Nemecz ist damit zweitbester Österreicher.

Der Grazer spielt nächste Woche ebenso bei den Lyoness Open in Atzenbrugg wie Bernd Wiesberger, der nach Platz 30 in Wentworth einen Rang gut machte und nun die Nummer 29 der Welt ist. Wiesbergers Top- Platzierung ist Rang 23.

10:30 Uhr: +FUSSBALL+

Chivas holte zum zwölften Mal Mexikos Meistertitel

Chivas hat in Mexikos Meisterschaft den ersten Titelgewinn seit 2006 gefeiert. Der Klub aus Guadalajara gewann am Sonntag das Final- Rückspiel gegen Tigres mit 2:1. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen. Das vom argentinischen Ex- Internationalen Matias Almeyda betreute Chivas liegt mit zwölf nationalen Meisterschaften nun gleichauf mit Rekordsieger Club America.

10:03 Uhr: +FUSSBALL+

Ilzer neuer Trainer von Hartberg

Der TSV Hartberg, voraussichtlicher Aufsteiger in die Erste- Liga, hat Christian Ilzer zum neuen Chefcoach bestellt. Der 39- Jährige arbeitete zuletzt eineinhalb Jahre als Co- Trainer von Heimo Pfeifenberger beim WAC.

09:51 Uhr: +TENNIS+

Thiem ein ganzes Jahr mit Top- Ten- Status

Die Woche vor den French Open hat keine Rangverschiebungen in den Top Ten der Tennis- Weltrangliste gebracht. Dominic Thiem ist damit weiter Siebenter, womit sich der Niederösterreicher nach seinem Top- Ten- Einstieg am 6. Juni 2016 ein volles Jahr ununterbrochen in diesem elitären Kreis gehalten hat. Die nächste Weltrangliste erscheint erst am 12. Juni nach dem Pariser Grand- Slam- Turnier.

Tennis- Weltrangliste von Montag, 29. Mai:

1. (1) Andy Murray (GBR) 10.370 Punkte

2. (2) Novak Djokovic (SRB) 7.445

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.695

4. (4) Rafael Nadal (ESP) 5.375

5. (5) Roger Federer (SUI) 5.035

6. (6) Milos Raonic (CAN) 4.450

7. (7) Dominic Thiem (AUT) 4.145

8. (8) Marin Cilic (CRO) 3.765

9. (9) Kei Nishikori (JPN) 3.650

10. (10) Alexander Zverev (GER) 3.150

23:01 Uhr: +FUSSBALL+

Jakupovic mit Empoli aus Serie A abgestiegen

Österreichs Fußball- Talent Arnel Jakupovic ist mit seinem Club Empoli aus der Serie A abgestiegen. Empoli musste sich in der letzten Runde am Sonntag ohne den Stürmer, der am Montag 19 Jahre alt wird, bei US Palermo mit 1:2 geschlagen geben und wurde noch von Crotone überholt. Crotone schaffte dank eines 3:1- Heimsieges über Lazio Rom den Klassenerhalt.

21:44 Uhr: +MOTORSPORT+

Alonso bei Indy 500 mit Motorschaden out

Der zweimalige Formel- 1-Weltmeister Fernando Alonso hat bei seinem Indianapolis- 500- Debüt nicht das Ziel erreicht. Der zwischenzeitlich führende Spanier schied am Sonntag in der Schlussphase mit einem Motorschaden an seinem Honda aus.

20:08 Uhr +FUSSBALL+

Besiktas zum 15. Mal türkischer Meister

Besiktas Istanbul hat in der türkischen Fußball- Meisterschaft vorzeitig die Titelverteidigung geschafft. Die Schwarz- Weißen siegten am Sonntag in der vorletzten Runde bei Gaziantepspor mit 4:0 und sicherten sich den 15. Meistertitel. Der ehemalige österreichische Teamspieler Veli Kavlak kam in dieser Saison in der in der Meisterschaft nicht zum Einsatz.

19:15 Uhr: +FUSSBALL+

Reus mit Kreuzband- Teilanriss

Marco Reus erlitt im DFB- Pokalfinale laut einem Bericht der Bild- Zeitung einen Teilriss im rechten Kreuzband. Der Verein hat noch keine offiziellen Angaben zur Verletzung des 27- Jährigen gemacht. Nach der Landung des Fliegers am Sonntag in Dortmund wurde Reus umgehend ins Spital gebracht, um Aufnahmen des verletzten Knies zu machen. Nach kurzer Zeit stieß er zur feiernden Mannschaft.

13:22 Uhr: +RUDERN+

Pühringer wird EM- Zehnte, Manoutschehri und Paul rudern auf Platz elf

Birgit Pühringer hat die Ruder- EM in Racice (Tschechien) im Frauen- Einer nach dem vierten Rang im B- Finale als Zehnte abgeschlossen. In den Leichtgewichtsklassen landeten die am Sonntag ebenfalls im Einer- B-Finale angetretenen Paul Sieber und Debütantin Anja Manoutschehri jeweils auf dem elften Gesamtrang. "Die ersten tausend Meter waren echt gut, aber danach waren die Beine leer", sagte Sieber.

Florian Berg und Markus Lemp gewannen im Leichtgewichts- Doppelzweier das D- Finale und landeten damit an der 19. Stelle.

12:23 Uhr: +KANU+

Schwarz und Lehaci im Einer- Weltcup nur in C- Finali

Österreichs Flachwasser- Kanutinnenen haben beim Weltcup in Szeged im Kajak- Einer nur die C- Finali um die Plätze 19 bis 27 erreicht. Viktoria Schwarz landete am Sonntag über 200 m als Vierte auf dem 22. Gesamtrang, im B- Finale wäre sie mit ihrer Zeit (41,589) Siebente geworden. Ana Roxana Lehaci kam am Vortag über 500 m auf den insgesamt 26. Platz, war aber schneller als die Gesamt- 17. im B- Finale.

11:30 Uhr: +SEGELN+

Crash- Auftakt bei America's Cup: Briten rammten Japaner

Die Qualifikationsrunde zum 35. America's Cup der Segler vor Bermuda hat mit einem Crash begonnen. Im Duell mit dem japanischen Team verursachte die britische Jacht vor dem Start am Samstag eine heftige Kollision. Die Besatzung kam mit dem Schrecken davon, doch beide Boote wurden beschädigt. Ob sie rasch wieder einsetzbar sind, war zunächst unsicher.

"Es war unglücklich", sagte der britische Steuermann Ben Ainslie, der sich bei seinen Gegnern später entschuldigte. Die Boote konnten ihr Duell nach einer Strafe für die Briten zwar zu Ende segeln. "Doch kurz vor dem Hafen sind wir fast gesunken", sagte der Segel- Star. Wasser war ins Boot gelaufen.

Die Vorrunde um den America's Cup begann aufgrund starker Winde mit einem Tag Verzögerung. Titelverteidiger und Top- Favorit Oracle Team USA, der diesmal an der Ausscheidung der Herausforderer teilnehmen darf, unterstrich mit zwei Siegen gegen Frankreich und Neuseeland seine Vormachtstellung und übernahm dank eines Bonuspunkts aus der vorgeschalteten Weltserie die Führung. Auch die Briten halten nach einem Sieg gegen das schwedische Team Artemis Racing und zwei Bonuspunkten bei drei Zählern.

11:07 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Taylor mit drittbester Dreisprungweite aller Zeiten

Der US- Amerikaner Christian Taylor hat am Samstag (Ortszeit) beim Leichtathletik- Meeting der Diamond League in Eugene (USA) mit der drittbesten Leistung im Dreisprung aller Zeiten aufhorchen lassen. Der Partner der ÖLV- Hürdensprinterin Beate Schrott und zweifache Olympiasieger kam mit 18,11 Meter bis auf zehn Zentimeter an seine Bestmarke von der WM 2015 heran.

Der Weltrekord (18,29 m von Jonathan Edwards 1995) sei sein einziges noch verbliebenes Ziel, erklärte Taylor. "Ich bin in der ewigen Liste nur die Nummer zwei, an die erinnert sich niemand", sagte der zweifache Weltmeister. Sein Landsmann Will Claye wurde mit 18,05 m Zweiter.

Für eine weitere von insgesamt sieben Jahresweltbestleistungen des Tages sorgte Mo Farah in 13:00,70 Minuten. Der 34- jährige Brite, der zweimal das Olympia- Double über 5.000 und 10.000 m geschafft hat, bekräftigte, dass er sich nach dieser Saison auf den Marathon konzentrieren wird. Bei den Sommerspielen in Tokio werde er 2020 aber sicher nicht am Start sein, sagte Farah, der mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will.

10:06 Uhr: +FUSSBALL+

Wr. Neustadt trennt sich von Trainer Rene Wagner

Der SC Wiener Neustadt hat sich mit Ende der Frühjahrssaison der Ersten Liga von Trainer Rene Wagner getrennt. Es gebe "unterschiedliche Vorstellungen für die sehr richtungsweisende Saison 2017/18", teilte der Klub am Sonntag in einer Aussendung mit. Andreas Schicker, der neben seiner Spielertätigkeit bis zuletzt auch Co- Trainer war, bekleidet ab sofort das Amt des Sportdirektors.

Zu seinen ersten Aufgaben zählt neben der Neuzusammenstellung des Kaders die Suche nach dem Nachfolger von Wagner. Der Vertrag des Tschechen, der im April des Vorjahres zum Cheftrainer befördert worden war, wäre noch bis 2018 gelaufen. Wiener Neustadt hatte in der abgelaufenen Saison als Achter den Klassenerhalt geschafft.

23:11 Uhr: +FUSSBALL+

PSG holt Cup dank Eigentor in 91. Minute

Paris Saint- Germain hat zum elften Mal den französischen Cup gewonnen und ist nun alleiniger Rekordhalter vor Olympique Marseille. PSG besiegte am Samstag im Finale Angers dank eines Eigentors von Issa Cissokho in der 91. Minute mit 1:0.

20:21 Uhr: +FUSSBALL+

Juve beendet Saison mit 2:1- Sieg

Italiens Meister Juventus Turin hat die Serie- A-Saison am Samstag mit einem Sieg beendet. Die "alte Dame" gewann in der letzten Runde auswärts gegen Bologna mit 2:1. Der insgesamt 33. "Scudetto", der sechste in Folge, war schon vor einer Woche fixiert worden.

19:47 Uhr: +HANDBALL+

Hypo Niederösterreich zum 41. Mal Frauen- Meister

Die Frauen von Hypo NÖ haben sich ihren 41. Handball- Meistertitel geholt. Die Südstädterinnen gewannen am Samstag das Final- Rückspiel der Woman Handball Austria (WHA) gegen MGA Fivers mit 31:23. Hypo hatte bereits das Auswärtsspiel mit 32:21 für sich entschieden.

19:12 Uhr: +GOLF+

Wiesberger fiel im Wentworth Club auf 21. Platz zurück

Ein Doppelbogey am vorletzten Loch hat Bernd Wiesberger beim PGA- Championship der Golf- Europa- Tour im Wentworth Club (7 Mio. Euro) am Samstag ein besseres Resultat gekostet. Der Burgenländer fiel nach einer 74- Runde (2 über Par) bei schwierigen Bedingungen an die 21. Stelle zurück. Mit dem Gesamtscore von 215 Schlägen (1 unter Par) trennten ihn sieben Schläge von Spitzenreiter Andrew Dodt (AUS).

19:11 Uhr: +FUSSBALL+

Ivanschitz mit Viktoria Pilsen Vizemeister

Andreas Ivanschitz muss sich mit Viktoria Pilsen mit dem Vize- Meistertitel in der tschechischen Fußball- Meisterschaft begnügen. Der Titelverteidiger gewann am Samstag in der letzten Runde ohne Ivanschitz, der nur auf der Ersatzbank saß, gegen Jihlava mit 2:0, Slavia Prag ließ sich den Meistertitel aber nicht mehr nehmen.

18:37 Uhr: +TENNIS+

Tsonga holt bei Paris- Generalprobe ersten Titel auf Sand

Der Franzose Jo- Wilfried Tsonga hat am Samstag bei der French- Open- Generalprobe in Lyon seinen ersten Titel auf Sand gewonnen. Bei seinem dritten Saisonerfolg bezwang der 32- Jährige im Finale den Tschechen Tomas Berdych 7:6(2),7:5. In Genf wiederholte der Schweizer Weltranglisten- Dritte Stan Wawrinka als Topfavorit mit einem 4:6,6:3,6:3 gegen den Deutschen Mischa Zverev seinen Vorjahressieg.

16:05 Uhr: +FUSSBALL+

Lovric verlängert bei Sturm

Bundesligist Sturm Graz hat den Vertrag von Mittelfeldmann Sandi Lovric bis 2018 verlängert. Abhängig von der Anzahl der Einsätze könnte der Kontrakt um ein weiteres Jahr prolongiert werden. Der 19- jährige Eigenbauspieler und ÖFB- Nachwuchs- Internationale gilt als großes Talent, konnte sich bisher bei den Steirern aber noch nicht richtig durchsetzen.

15:45 Uhr: +FUSSBALL+

Prödl bekommt einen neuen Trainer

Der englische Fußball- Premier- League- Klub Watford hat am Samstag den Portugiesen Marco Silva als neuen Trainer engagiert. Der 39- Jährige tritt die Nachfolge des Italieners Walter Mazzarri an, der den Verein von ÖFB- Teamspieler Sebastian Prödl zu Saisonende verließ. Silva betreute in den letzten 18 Partien der vergangenen Spielzeit Hull, konnte den Abstieg der "Tigers" aber nicht mehr verhindern.

13:58 Uhr: +MOTORSPORT+

Schwerer Unfall bei Turin- Rallye: Kind getötet

Bei einer Autorallye im Piemont ist es am Samstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Wagen sei bei der 32. "Rallye Citta di Torino" (Rallye der Stadt Turin) von der Straße abgekommen und in eine Zuschauergruppe gerast. Dabei sei ein sechsjähriges Kind erfasst und tödlich verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Eltern und eine weitere Person seien bei dem Unfall verletzt worden. Laut der Zeitung "La Stampa" soll dem Fahrer während des Rennens schlecht geworden sein, so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Die zweitägige Rallye wurde abgebrochen.

12:56 Uhr: +FUSSBALL+

FC Liefering trennt sich von sechs Spielern

Das Red- Bull- Farmteam FC Liefering hat für die kommende Saison zahlreiche Abgänge zu verzeichnen. Die Salzburger gaben am Samstag einen Tag nach Saisonende in der Erste Liga die Trennung von sechs Spielern bekannt.

Die Verträge von Kapitän Luan und Red- Bull- Brasil- Leihgabe Lucas Xavier werden nicht verlängert. Dazu verlassen auch Sandro Ingolitsch und Maximilian Mayer, die Ende April mit der Akademiemannschaft den Titel in der UEFA Youth League geholt hatten, den Klub.

Torhüter Lawrence Ati muss ebenfalls gehen. Offensivspieler Lorenz Grabovac hat mit dem SKN St. Pölten bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 19- Jährige unterschrieb für zwei Jahre bei den Niederösterreichern.

12:45 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Dadic startet in Götzis mit persönlicher Hürden- Bestleistung

Ivona Dadic ist mit einer persönlichen Bestleistung über 100 m Hürden in das Mehrkampf- Meeting in Götzis gestartet. Die Freiluft- EM- Bronzemedaillengewinnerin kam auf der neuen Laufbahn auf 13,70 Sekunden und ist nach dem ersten der sieben Bewerbe Gesamt- Zwölfte. Karin Strametz lief 13,85 (16.), Sarah Lagger mit 14,11 ebenfalls neue Bestmarke (22.).

In Führung liegt die Niederländerin Nadine Visser mit dem Götzis- Rekord von 12,78. Im Zehnkampf setzte sich nach dem Auftaktbewerb 2013- und 2016- Sieger und Topfavorit Damian Warner aus Kanada an die Spitze. Er kam über die 100 m auf 10,35 Sekunden, der Österreicher Dominik Distelberger auf 10,73 (7.).

11:25 Uhr: +FORMEL 1+

Ricciardo und Verstappen fahren auch kommende Saison für Red Bull

Der Australier Daniel Ricciardo und der niederländische Jungstar Max Verstappen haben keine Ausstiegsklauseln in ihren laufenden Verträgen bei Red Bull. Das Duo wird damit auch in der kommenden Saison 2018 für den österreichisch- englischen Formel- 1-Rennstall fahren. Das bestätigte Teamchef Christian Horner vor dem Grand Prix von Monaco am Sonntag.

"Beide haben unkomplizierte, saubere Verträge", erklärte Horner. Klauseln, die beim Nicht- Erreichen sportlicher Ziele einen vorzeitigen Ausstieg ermöglichen würden, gebe es nicht. "Ich habe keinen Zweifel, dass beide, Max und Daniel, nächstes Jahr den RB14 fahren", betonte Horner - auch wenn seine beiden Piloten Begehrlichkeiten wecken könnten.

Red Bull liegt nach einem Saisonviertel abgeschlagen hinter Mercedes und Ferrari auf Platz drei der Konstrukteurs- WM. Im Fürstentum Monaco darf sich der ehemalige Serienweltmeister ob der Streckencharakteristik aber berechtigte Hoffnungen auf Spitzenergebnisse machen. Verstappen in China und Ricciardo zuletzt in Spanien haben bisher jeweils erst einen dritten Platz zu Buche stehen.

10:54 Uhr: +RUDERN+

Sieber und Manoutschehri verpassten A- Finale

Die Leichtgewichtsruderer Paul Sieber und Anja Manoutschehri haben bei den Europameisterschaften in Racice den Einzug in das jeweilige A- Finale des Einer- Bewerbes verpasst. Der Wiener Sieber kam in seinem Semifinale an die vierte Stelle, er rudert nun im B- Endlauf um die Ränge sieben bis zwölf. Das wird auch Manoutschehri tun, die in ihrem Halbfinale am Samstagvormittag Fünfte wurde.

Florian Berg/Markus Lemp wurden im Leichtgewichts- Doppelzweier in ihrem Semifinale C/D abgeschlagen Vierte und Letzte und sind damit nur im D- Finale (Ränge 19 bis 24) mit dabei.

10:15 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

18- jährige Kenianerin mit zweitschneller Hinderniszeit

Eine 18- jährige Kenianerin hat zum Auftakt des Diamond- League- Meetings in Eugene für das Highlight gesorgt. Celliphine Chepteek Chespol erreichte am ersten Tag des Leichtathletik- Eliteserie- Events über 3.000 m Hindernis in 8:58,78 Minuten die zweitbeste je gelaufene Zeit. Und das, obwohl sie zu einem Stopp gezwungen worden war, weil sie 550 m vor der Ziellinie beinahe einen Schuh verloren hätte.

Jugend- und U20- Weltmeisterin Chespol war damit genau sechs Sekunden langsamer als ihre für Bahrain startende Landsfrau Ruth Jebet bei deren Weltrekord- Lauf Ende August vergangenen Jahres in Paris. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit und damit den U20- Weltrekord um fast sieben Sekunden. Platz zwei ging an Chespols Landsfrau Beatrice Chepkoech (9:00,70). Die 20- jährige Jebet, Olympiasiegerin von Rio de Janeiro, musste sich in 9:03,52 Minuten mit Rang drei begnügen.

In Eugene fehlen wird 110- m-Hürden- Weltmeister Sergej Schubenkow. Er ist einer weniger russischer Athleten, die trotz der Sperre des nationalen Verbandes wegen systematischen Dopings unter neutraler Flagge an internationalen Leichtathletik- Bewerben teilnehmen darf. Schubenkow erhielt kein Visum. Laut Meeting- Direktor Tom Jordan gäbe es heuer an die zehn Athleten, die zumindest mit Visum- Problemen zu kämpfen haben. Sie kommen vorrangig aus Afrika.

22:22 Uhr: +FUSSBALL+

Hartl kehrt von St. Pölten zu Blau- Weiß Linz zurück

Offensivspieler Manuel Hartl verlässt den Fußball- Bundesligisten SKN St. Pölten mit Saisonende und kehrt zu Blau- Weiß Linz in die Erste Liga zurück. Der 31- Jährige erhält bei den Linzern einen Dreijahresvertrag. Das gab der Club am Freitagabend im Rahmen der letzten Runde der zweithöchsten Spielklasse bekannt. Blau- Weiß beendete die Saison auf dem siebenten Tabellenplatz.

20:53 Uhr: +FUSSBALL+

ManCity holt Bernardo Silva von Monaco

Der Millionentransfer des portugiesischen Nationalspielers Bernardo Silva von AS Monaco zu Manchester City ist perfekt. Der englische Spitzenclub lässt sich den 22- jährigen Mittelfeldspieler kolportierte 43 Millionen Pfund (49,7 Mio. Euro) kosten.

20:35 Uhr: +FUSSBALL+

1860 im Relegations- Hinspiel in Regensburg 1:1

1860 München darf weiter auf den Klassenerhalt in der zweiten deutschen Fußball- Bundesliga hoffen. Die Münchner erreichten am Freitag im Relegations- Hinspiel beim Drittligisten Jahn Regensburg dank einer starken Schlussphase noch ein 1:1 (0:1). Der Steirer Michael Liendl spielte bei den Sechzigern im Mittelfeld durch.

19:40 Uhr: +RUDERN+

Paul Sieber und Manoutschehri im LG- Einer- EM- Semifinale

Die Wiener Paul Sieber und Anja Manoutschehri haben einen guten Auftakt in die Ruder- Europameisterschaften in Racice verzeichnet. Beide stehen im Leichtgewichts- Einer- Bewerb im Semifinale A/B. Manoutschehri stieg als Dritte ihres Vorlaufs direkt in die Vorschlussrunde auf. Sieber erreichte diese nach Rang vier im Vorlauf am Freitagnachmittag über den Zwischenlauf.

17 Uhr: +FUSSBALL+

Prödl- Klub Watford absolviert Trainingslager in Tirol

Der englische Premier- League- Klub Watford FC absolviert im Sommer ein Trainingslager in Tirol. Der Klub von ÖFB- Teamspieler Sebastian Prödl wird von 16. bis 22. Juli beim Stanglwirt in Going Quartier beziehen.

Auch zwei Testspiele sind bereits fixiert. Am 18. Juli trifft Watford auf Viktoria Pilsen, den Klub von Andreas Ivanschitz, am 22. Juli dann auf Eibar, wie der Tabellen- 17. der abgelaufenen Saison am Freitag mitteilte.

16:33 Uhr: +FUSSBALL+

WAC holt Gschweidl und verlängert mit Palla, Hüttenbrenner

Bundesligist WAC hat am Freitag die Vertragsverlängerungen von Stephan Palla und Boris Hüttenbrenner jeweils bis 2018 bekanntgegeben. Außerdem wurde der Bernd Gschweidl vom SC Wiener Neustadt für ein Jahr plus Option verpflichtet. Das Amt des Co- Trainers übernimmt der Ex- Internationale Robert Ibertsberger.

15:30 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Teamgoalie Bachmann verlässt Stoke City

Der österreichische Teamgoalie Daniel Bachmann verlässt Stoke City. Der 22- Jährige kam im Sommer 2011 vom Austria- Nachwuchs zum Verein von Marko Arnautovic und schaffte dort 2014 den Sprung in den Profi- Kader. Auf einen Einsatz in der Kampfmannschaft wartete der Wiener jedoch vergeblich, dafür absolvierte er Leih- Engagements bei Wrexham, Ross County und Bury.

Bachmann war bis im Herbst für das ÖFB- U21- Team im Einsatz und gehört nun bereits zum zweiten Mal in Folge dem A- Kader an, auch weil Robert Almer und Andreas Lukse verletzt sind und Ramazan Özcan seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgab.

15:25 Uhr: +FUSSBALL+

Argentinier Zabaleta wechselt von Manchester City zu West Ham

Der englische Premier- League- Klub West Ham United hat Pablo Zabaleta für zwei Jahre unter Vertrag genommen. Der 32- jährige argentinische Rechtsverteidiger kommt ablösefrei von Manchester City. Neben Zabaleta haben auch Gael Clichy, Bacary Sagna, Willy Caballero und Jesus Navas die "Citizens" verlassen.

15:05 Uhr: +FUSSBALL+

Trainer Schmidt verlängert bei Blau- Weiß Linz bis 2019

Trainer Klaus Schmidt hat seinen Vertrag beim Erste- Liga- Klub Blau- Weiß Linz bis 2019 verlängert. Der Steirer hatte die Oberösterreicher im vergangenen Oktober als Tabellenletzte übernommen und mit ihnen den Klassenerhalt geschafft.

14:50 Uhr: +TISCHTENNIS+

Liu Jia wechselt von Linz AG Froschberg zu SV Kolbermoor

Ex- Europameisterin Liu Jia wechselt von Linz AG Froschberg zum Tischtennis- Verein SV DJK Kolbermoor. Die 35- Jährige wird also Heimspiele ab nächster Saison in der Nähe von Passau in der deutschen Bundesliga austragen. Angebote hatte sie auch von Klubs aus Frankreich, Kroatien, Ungarn und China gehabt. Liu hatte rund 20 Jahre lang für Linz AG Froschberg gespielt.

"Dieser Verein ist wie eine Familie für mich", sagte Österreichs Nummer eins bei einer Pressekonferenz am Freitag in Asten rückblickend. "Wenn ich dort als Beraterin, Coach oder Spielpartnerin gebraucht werde, stehe ich immer gerne zur Verfügung. Ich darf ja auch weiter dort im Bundesleistungszentrum trainieren." Ihr langfristiges Ziel sind die Spiele 2020 in Tokio, es wären ihre sechsten Sommerspiele. Davor geht es aber zu den Weltmeisterschaften ab Montag in Düsseldorf.

Mit ihrem neuen Verein will Liu die deutsche Meisterschaft gewinnen, es sind aber nur vier Einsätze von ihr vorgesehen. Die Mutter der fünfjährigen Anna wollte die Anzahl ihrer Einsätze bewusst reduzieren. "Ich wollte auf keinen Fall mehr Champions League spielen." Das Interesse vieler Klubs an ihr ehrt sie allerdings. "Es hat mich sehr gefreut, dass sich so viele Vereine, um mich bemüht haben."

14:42 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer verpasst Qualifikation für French Open

Dominic Thiem bleibt im Hauptbewerb des zweiten Grand- Slam- Turniers des Jahres der einzige Österreicher. Der als Nummer 15 gesetzte Gerald Melzer musste sich am Freitag nach hartem Kampf und hauchdünn in der dritten Qualifikationsrunde dem US- Amerikaner Bjorn Fratangelo beugen. Melzer verlor nach 2:38 Stunden 7:5,6:7(5),6:7(1). Im Vorjahr war dem jüngeren Bruder von Jürgen Melzer der Sprung in den Hauptbewerb gelungen. Damit ist erstmals seit 2003 der Name Melzer im Single- Bewerb von Roland Garros nicht vertreten. Bereits zuvor hatte sich im Damen- Bewerb Barbara Haas in der zweiten Ausscheidungs- Runde verabschiedet. Damit ist wie im Vorjahr keine ÖTV- Dame im Einzel der Erwachsenen am Start.

14:21 Uhr: +FUSSBALL+

Fünf LASK- Spieler im Erste- Liga- Team der Saison

Fünf Spieler von Meister und Bundesliga- Aufsteiger LASK haben es in die Elf der Saison der Fußball- Erste- Liga geschafft. Pavao Pervan, Reinhold Ranftl, Felix Luckeneder, Paulo Otavio und Rene Gartler heißen die von Sportjournalisten erwählten Profis, die von der Bundesliga am Freitag bekanntgegeben wurden. Dazu kommen Spieler von Austria Lustenau, WSG Wattens, Blau- Weiß Linz und Wacker Innsbruck.

"Team der Saison" der Sky Go Erste Liga 2016/17:

Tor: Pavao Pervan (LASK Linz)

Abwehr: Reinhold Ranftl, Felix Luckenender, Paulo Otavio (LASK), Peter Haring (Austria Lustenau)

Mittelfeld: Christian Gebauer, Benjamin Prantner (WSG Wattens), Thomas Goiginger (Blau- Weiß Linz), Julian Wießmeier (Austria Lustenau)

Sturm: Patrick Eler (Wacker Innsbruck), Rene Gartler (LASK Linz)

12:12 Uhr: +FUSSBALL+

Chelsea- Coach Conte: Arsenal im FA- Cup- Finale Favorit

Chelsea- Coach Antonio Conte schert sich vor dem FA- Cup- Finale wenig um die Quoten der Buchmacher. Der Italiener sieht seine Mannschaft am Samstag im Londoner Wembley- Stadion trotz des souverän eingefahrenen Meistertitels gegen den Liga- Fünften Arsenal nur als Außenseiter. "Meiner Meinung nach ist Arsenal Favorit. Sie haben die Chance, die Saison noch erfolgreich abzuschließen", sagte Conte.

10:31 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburgh Penguins komplettieren Stanley- Cup- Finale

Das Stanley- Cup- Finale steht fest: Nach dem Überraschungsteam Nashville Predators hat am Donnerstag auch Titelverteidiger Pittsburgh Penguins das Endspiel erreicht. Mit einem spannenden 3:2- Erfolg in der zweiten Verlängerung über die Ottawa Senators schafften die "Pinguine" im entscheidenden siebenten Spiel den nötigen vierten Sieg im Eastern- Conference- Finale.

08:12 Uhr: +FUSSBALL+

Relegationsspiel Kerkrade - Maastricht unterbrochen

Das niederländische Relegationsspiel MVV Maastricht gegen Roda Kerkrade ist nach Fan- Unruhen für eine halbe Stunde unterbrochen worden. Aufgebrachte Anhänger beider Klubs liefen in der Halbzeitpause auf das Spielfeld. Zudem bewarfen sich Fans mit Gegenständen, wie der Sender NOS berichtete. Die zweite Hälfte konnte daher erst mit Verspätung angepfiffen werden. Erstligist Kerkrade kam mit dem ehemaligen Salzburg- Trainer Huub Stevens als Berater nur zu einem 0:0 gegen Zweitligist Maastricht. Das Rückspiel findet am Sonntag in Kerkrade statt.

07:19 Uhr: +FUSSBALL+

Offenbar Menschenrechtsverletzungen bei WM- Stadionbau

Der Fußball- Weltverband FIFA hat offenbar Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Bau des WM- Stadions in St. Petersburg eingeräumt. FIFA- Chef Gianni Infantino bestätigte demnach, dass einige nordkoreanische Arbeiter unter "oft entsetzlichen" Arbeitsbedingungen in der Arena eingesetzt wurden. Dies geht aus einem Schreiben an die Verbandschefs von Schweden, Dänemark, Norwegen und Island hervor, das der englischen Zeitung "Guardian" vorliegt. Die nordischen Verbandspräsidenten hatten nach einem Bericht des norwegischen Magazins "Josimar" ihre Besorgnis über die Zustände gegenüber der FIFA geäußert.

22:21 Uhr: +GOLF+

Wiesberger startet mit eins unter Par in die PGA Championship! Österreichs Top- Golfer Bernd Wiesberger ist mit einer Runde eins unter Par in die PGA Championship im Wentworth Club bei London gestartet. Der 31- jährige Burgenländer schaffte bei dem mit 7,0 Mio. Dollar dotierten Bewerb am Donnerstag vier Birdies, fabrizierte aber auch drei Bogeys. Mit gesamt 71 Schlägen lag Wiesberger nach dem ersten Tag auf Rang 31. Die Führung übernahm der Schwede Johan Carlsson mit einer 66er- Runde (sechs unter Par), gefolgt vom Trio Francesco Molinari (ITA), Scott Jamieson (SCO) und Kiradech Aphibarnrat (THA) mit je einem Schlag Rückstand. Dahinter lauert der Weltranglisten- Fünfte Henrik Stenson aus Schweden.

21:45 Uhr: +FUSSBALL+

Italiens Ex- Teamchef Prandelli wechselt in Emirate! Der frühere italienische Teamchef Cesare Prandelli wird neuer Coach bei Al- Nasr SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der 59- Jährige übernimmt das Team zur kommenden Saison und soll am Montag offiziell vorgestellt werden, wie der dreimalige Meister und Pokalsieger aus Dubai am Donnerstag mitteilte. Prandelli hatte zuletzt den spanischen Erstligisten FC Valencia trainiert, war dort aber im Dezember nach nur knapp drei Monaten zurückgetreten. In Dubai folgt er auf den Rumänen Dan Petrescu.

19:42 Uhr: +HANDBALL+

Hypo NÖ gewinnt WHA- Final- Hinspiel bei MGA Fivers 32:21! Titelverteidiger Hypo NÖ hat am Donnerstag den wohl entscheidenden Schritt zum 41. Handball- Meistertitel der Frauen in Serie getan. Die Truppe aus der Südstadt gewann das Final- Hinspiel der Woman Handball Austria (WHA) auswärts beim Grunddurchgangszweiten MGA Fivers 32:21 (16:13). Im Rückspiel am Samstag (18 Uhr) sollte damit die Revanche für das gegen MGA Fivers verlorene Cup- Finale gelingen.

19:32 Uhr: +TENNIS+

Marat Safin legt Mandat im russischen Parlament zurück! Marat Safin, ehemalige Nummer eins der Tennis- Weltrangliste, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem russischen Parlament (Duma) aus. Der 37- Jährige will sich künftig auf seine Rolle als Repräsentant der Tennis- Hall- of- Fame fokussieren, in die er im vergangenen Jahr gewählt worden war, berichteten russische Medien am Donnerstag. "Seit 2016 bin ich als erster russischer Tennis- Spieler in der Hall of Fame und ich erledige viele Repräsentationsarbeiten", zitierte die Nachrichten- Webseite Fontanka aus einem Brief von Safin an Duma- Präsident Wjatscheslaw Wolodin, in dem der ehemalige Tennis- Star seine Entscheidung begründete.

17:23 Uhr: +SPRINGREITEN+

Max Kühner gewinnt erste wichtige Prüfung in München! Der Österreicher Max Kühner hat den deutschen Springreitern den Sieg in der ersten wichtigen Prüfung beim internationalen Turnier in München weggeschnappt. Im Stechen setzte sich Kühner am Donnerstag auf Alfa Jordan knapp durch. Das Duo blieb fehlerfrei und war 0,74 Sekunden schneller als Michael Viehweg auf Avalon. Dritter wurde Maximilian Lill aus Antdorf mit Cappuccino. Das mit 24.600 Euro dotierte Springen war die erste Qualifikation zum Großen Preis. Der Höhepunkt der "Pferd international" ist am Sonntag mit einem Preisgeld von 62.000 Euro ausgestattet.

17:20 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Team besiegt Luxemburg in WM- Quali mit 3:0! Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren ist auch nach seinem dritten von fünf Spielen in der zweiten Phase der WM- Qualifikation gut im Rennen. Die ÖVV- Truppe gewann in Koog aan de Zaan in den Niederlanden in Gruppe B gegen Luxemburg 3:0 (24,23,20) und hält damit bei schon sieben Punkten. Vor den anderen beiden Donnerstag- Partien übernahmen die Österreicher die Tabellenführung. Nach einem Ruhetag geht es jeweils in Apeldoorn am Samstag (17.30 Uhr) gegen Turnierfavorit Niederlande und am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Moldawien. Der Gruppengewinner löst ein Endrunden- Ticket, der Zweite steigt in das Drittrunden- Turnier (15. bis 20. August) auf.

17:01 Uhr: +FUSSBALL+

Mario Mandzukic verlängert bei Juventus bis 2020! Der kroatische Teamspieler Mario Mandzukic hat seinen Vertrag bei Juventus Turin bis 2020 verlängert. Der Offensivspieler, der 2015 von Atletico Madrid kam, hat mit der "alten Dame" in dieser Saison bereits den Meistertitel und den Cup gewonnen und steht außerdem im Champions- League- Finale am 3. Juni in Cardiff gegen Real Madrid.

16:25 Uhr: +FUSSBALL+

Englands Team in kommenden zwei Matches ohne Rooney! Englands Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtet in den anstehenden Länderspielen erneut auf den etatmäßigen Kapitän Wayne Rooney. Der 31- Jährige fehlt im englischen 25- Mann- Aufgebot für die WM- Qualifikationspartie in Schottland am 10. Juni und für den Test in Frankreich drei Tage später. Der Teamchef hatte bereits im März auf Stürmer Rooney verzichtet und darauf verwiesen, dass der einstige Starspieler bei Manchester wieder regelmäßiger spielen müsse. England führt die WM- Qualifikationsgruppe F an.

16:40 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Funktionär Takkas legt in den USA Geständnis ab! Im Korruptionsskandal rund um den Fußball- Weltverband FIFA hat sich ein weiterer früherer Funktionär der Geldwäsche in Millionenhöhe schuldig bekannt. Der Brite Costas Takkas, Ex- Generalsekretär des Verbandes der Kaimaninseln, war bis zu seiner Festnahme vor zwei Jahren ein enger Vertrauter des ehemaligen FIFA- Vizepräsidenten Jeffrey Webb. Bei einer Verurteilung droht Takkas laut Gerichtsmitteilung von Mittwoch eine maximale Gefängnisstrafe von 20 Jahren. Anwalt Gordon Mehler erklärte, seinem Mandaten wäre es als einzigem Angeklagten erlaubt worden, sich nur in einem Vorwurf vor dem New Yorker Gericht schuldig zu bekennen, "weil er eine sehr kleine Figur in dem Fall" sei.

15:14 Uhr: +TENNIS+

Barbara Haas in French- Open- Quali ausgeschieden! Für Österreichs Tennis- Dame Barbara Haas ist in der zweiten Runde der Qualifikation für den Hauptbewerb der French Open in Paris Endstation gewesen. Die 21- jährige Oberösterreicherin unterlag der als Nummer zwei gesetzten Tschechin Marketa Vondrousova am Donnerstag klar mit 0:6, 1:6. Als einziger Österreicher ist in der Qualifikation damit noch der Niederösterreicher Gerald Melzer im Einsatz, der es in der dritten und letzten Runde mit dem US- Amerikaner Bjorn Fratangelo zu tun bekommt.

14:49 Uhr: +FUSSBALL+

Portugal mit Ronaldo zum Confed Cup! Ohne Bayern- Profi Renato Sanches nimmt Europameister Portugal die Vorbereitung für den Confederations Cup in Russland auf. Sanches fehlt im vorläufigen 24- Mann- Aufgebot, das Trainer Fernando Santos am Donnerstag in Lissabon bekannt gab. Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid und Dortmund- Profi Raphael Guerreiro sind hingegen dabei.

12:53 Uhr: +FUSSBALL+

Monaco verpflichtet belgischen Teamspieler Youri Tielemans! Der französische Meister AS Monaco hat den belgischen Nationalteamspieler Youri Tielemans von RSC Anderlecht verpflichtet. Der 20- jährige Mittelfeldspieler werde einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2022 unterzeichnen, teilte der Verein aus dem Fürstentum mit. Nach französischen Medienberichten beträgt die Ablösesumme rund 25 Millionen Euro.

11:00 Uhr: +BASKETBALL+

Charlotte erhielt Zuschlag für NBA- All- Star- Spiel 2019! Das All- Star- Spiel der nordamerikanischen Basketball- Profiliga NBA findet 2019 in Charlotte statt. Das teilte die NBA am Mittwoch (Ortszeit) mit. Gastgeber der alljährlichen Veranstaltung werden die in der größten Stadt des US- Bundesstaates North Carolina ansässigen Charlotte Hornets sein, deren Besitzer Basketball- Legende Michael Jordan ist.

10:13 Uhr: +MOTORSPORT+

Ex- F1- Pilot Bourdais verließ nach Unfall Spital! Der frühere Formel- 1-Pilot Sebastien Bourdais hat nach seinem schweren Unfall in Indianapolis das Krankenhaus verlassen. Der 38- jährige Franzose postete am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Foto, das ihn auf Krücken vor der Klinik zeigt. Bourdais war am vergangenen Samstag in der Qualifikation zum legendären 500- Meilen- Rennen in Indianapolis schwer verunglückt. Mit weit über 300 Kilometer pro Stunde war er im Indianapolis Motor Speedway in die Mauer gekracht.

