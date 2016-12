Wechselt Upamecano schon im Winter zu Leipzig?

Salzburg droht der nächste Abgang eines Spielers in Richtung RB Leipzig: Ralf Rangnick, der Sportdirektor des deutschen Tabellenzweiten, will sich bereits im Winter die Dienste des 18- jährigen Riesentalents Dayot Upamecano sichern, für den Verteidiger rund fünf Millionen Euro an Österreichs Meister überweisen.