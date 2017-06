Wechsel von Ajax- Coach Bosz nach Dortmund perfekt

Auch die "Bild"- Zeitung und der "Kicker" aus Deutschland berichteten am Dienstag von einer unmittelbar bevorstehenden Verpflichtung von Bosz beim BVB. Der 53- Jährige werde Ajax Amsterdam nach nur einer Spielzeit verlassen und solle in Dortmund einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben, hieß es übereinstimmend bei "De Telegraaf" und dem "Algemeen Dagblad". Beide Vereine hätten sich am Wochenende über eine Ablösesumme geeinigt. Der wichtigste Grund für den Wechsel des Fußballlehrers soll ein Konflikt im Trainerstab von Ajax Amsterdam sein.

Foto: AFP

Der Vertrag von Bosz in Amsterdam lief noch bis zum Sommer 2019. Unter seiner Leitung hatte Ajax das Finale der Europa League erreicht. Die abgelaufene Saison hatte Ajax auf Platz zwei der Eredivisie hinter Meister Feyenoord Rotterdam abgeschlossen.