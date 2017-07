Wayne Rooney von Manchester zurück zu Everton

Wayne Rooney kehrt zu seinem Stammklub Everton zurück. Der Verein aus Liverpool bestätigte am Sonntag den Wechsel des bei Manchester United aussortierten Angreifers. Der 31- jährige Rooney kam in der abgelaufenen Saison in 25 Ligaeinsätzen auf fünf Tore. Für Everton spielte er bis 2004, ehe er um mehr als 30 Millionen Pfund (33,90 Mio. Euro) nach Manchester ging.