Watzke: "Eine neue Dimension, was da passiert ist"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans- Joachim Watzke geht nach dem Anschlag auf den BVB- Mannschaftsbus (siehe Video oben) dennoch mit einem Gefühl der Sicherheit in das Champions- League- Spiel gegen den AS Monaco. Nachdem am Dienstag kurz vor Spielbeginn drei Sprengsätze nahe dem Bus explodiert waren, wurde das Spiel auf Mittwoch (18.30 Uhr) verlegt.