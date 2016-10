Warum uns Teamchef Marcel Koller sprachlos macht

Die Kurz- Übersetzung: Wir hatten im letzten Jahr viel Pech. Wow, wir haben Albanien besiegt. Und: Es ist so, wie es ist. Danke, Herr Teamchef! Mit diesen Worten haben Sie uns weitergebracht und neue Hoffnung eingeimpft. (Achtung: Ironie!)

Was soll man jetzt dagegenhalten, wenn die Fans in Massen auf krone.at posten, dass Sie unser Team längst nicht mehr weiterbringen. Was soll man den Fans antworten, die auch nur irgendwelche taktischen Finessen Ihrerseits vermissen? Was soll man Fans antworten, die verzweifelt nach dem Funken suchen, der noch vor einigen Monaten vom Team auf das ganze Land übergesprungen ist?

Herr Koller, uns fällt da wenig ein, es macht sich immer mehr Sprachlosigkeit breit. Soll man Sie für die Niederlage in Serbien an den Pranger stellen? Nein, das auch wieder nicht. Aber die Aussicht auf Besserung ist einfach so schwer auszumachen. Denn einen Plan B hat die Nationalmannschaft nicht - oder sie versteckt ihn gekonnt. Fast immer die gleiche Formation, immer die gleichen Spieler auf den gleichen Positionen. Egal, ob in Form, oder nicht.

Natürlich können wir so keinen Gegner überraschen. Man kann nun argumentieren, dass dies in der erfolgreichen EM- Quali genauso gewesen ist. Ja, stimmt, aber mittlerweile ist Österreich eben kein unbeschriebenes Blatt mehr, haben die anderen Nationen gesehen, dass auch die rot- weiß- rote Elf gefährlich sein kann. Und man hat sich darauf eingestellt. Und was machen "wir"? Wir warten scheinbar darauf, dass wir wieder ein unbeschriebenes Blatt werden. . .

Max Mahdalik, Sportchef Krone Multimedia