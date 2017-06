War Russlands kompletter WM- Kader 2014 gedopt?

Englischen Medienberichten zufolge ermittelt der Weltverband gegen alle Teamspieler der WM 2014 in Brasilien. Der gesamte 23- Mann- Kader soll zu jenen 34 russischen Fußballern gehören, gegen die wegen möglichen Dopingmissbrauchs ermittelt wird.

Fünf dieser 23 Spieler nahmen auch am derzeit laufenden Confederations Cup teil, bei dem sich Russland nach der 1:2- Niederlage gegen Mexiko am Samstag bereits in der Vorrunde verabschieden musste. Es handelt sich dabei um Torhüter Igor Akinfeev, Youri Zirkhov, Aleksandr Samedov, Denis Glushakov und Maksim Kanunnikov.

Der britischen "Mail on Sunday" sollen E- Mails vorliegen, die den Verdacht erhärten, dass die Fußballer gedopt waren. Dabei soll es sich um Nachrichten an den ehemaligen Chef des russischen Test- Labors handeln, in denen angeblich staatlich angeordnete Verschleierungen offen diskutiert werden.

Russland war bereits bezüglich der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi vom Staat angeleitetes Doping nachgewiesen worden. Auch Leichtathleten wurden wegen Dopingmissbrauchs gesperrt.