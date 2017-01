Wahnsinn! Lindsey Vonn krönt Comeback mit Sieg!

Das ist ja unglaublich! Lindsey Vonn ist die unangefochtene Ski- Königin! Im erst zweiten Rennen nach ihrem Comeback gewann die US- Amerikanerin die Tempojagd bei der Abfahrt in Garmisch. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass sie noch vor wenigen Monaten Lähmungserscheinungen in der Hand hatte. Im Ziel überkamen sie dann die Gefühle. Tränen kullerten Vonn übers Gesicht. Vielleicht war das emotional ihr größter Sieg überhaupt. Im Video oben sehen Sie die Siegesfahrt.