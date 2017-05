Wahnsinn! Dominic Thiem zwingt Nadal in die Knie!

Einfach unfassbar! Unser Dominic Thiem hat Rafael Nadal im Viertelfinale des ATP- 1000ers von Rom mit 6:4, 6:3 in die Knie gezwungen. "Mir ist heute sehr viel geglückt. Innerlich bin ich in Ekstase! Einen Nadal in dieser Form kannst du nur bewzingen, wenn du volles Risiko gehst", jubelte Thiem noch auf dem Centercourt. Zweimal hatte Dominic zuletzt in den Endspielen von Barcelona und Madrid gegen Nadal verloren, diesmal hat er dem Spanier aber die erste Sandniederlage 2017 zugefügt! Im Video oben sehen Sie, wie Nadal und Thiem bei diesem denkwürdigen Spiel auf den Court einmarschiert sind.