Wahnsinn! Bottas rast zu 1. "Pole" seiner Karriere

In der dritten Startreihe stehen am Sonntag (17 Uhr/live im sportkrone.at- Ticker) Kimi Räikkönen im Ferrari sowie Red- Bull- Teenager Max Verstappen. Im WM- Klassement liegen Vettel und Hamilton vor dem dritten Saisonrennen gleichauf. Beide gewannen je einmal, beide wurden je einmal Zweiter. Sie kommen jeweils auf 43 Punkte. Dritter ist Verstappen mit 25 Punkten vor Bottas (23).

Das Ergebnis:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:28,769 Minuten

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:28,792

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:29,247

4. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:29,545

5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:29,567

6. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:29,687

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:29,842

8. Felipe Massa (BRA) Williams 1:30,074

9. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:30,763

10. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1:31,074 (alle in Q3)

11. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:30,923

12. Lance Stroll (CAN) Williams 1:31,168

13. Pascal Wehrlein (GER) Sauber 1:31,414

14. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:31,684

15. Fernando Alonso (ESP) McLaren ohne Zeit (in Q2)

16. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso 1:32,118

17. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:32,313

18. Sergio Perez (MEX) Force India 1:32,318

19. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:32,543

20. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:32,900 (in Q1)