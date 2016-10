Wacker Innsbruck ringt Leader Liefering 2:1 nieder

Tabellenführer FC Liefering kann in der Ersten Liga doch noch verlieren! Die "Jungbullen" unterlagen am Montagabend zum Auftakt der 14. Runde dem FC Wacker Innsbruck in Grödig 1:2 (1:1) und kassierten damit die erste Saisonniederlage. Die Tiroler setzten hingegen ihren Aufwärtstrend mit dem zweiten Sieg gegen einen Titelaspiranten in Folge nach dem 2:1 gegen den LASK fort.