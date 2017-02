VSV stoppte Niederlagenserie mit 4:0 gegen Graz

Der Villacher SV hat seinen Negativlauf in der Erste Bank Eishockey Liga gestoppt. Nach vier Niederlagen in Folge setzten sich die Kärntner am Sonntag in der sechsten Runde der Qualifikationsrunde zu Hause gegen die Graz 99ers deutlich 4:0 (2:0,1:0,1:0) durch und rehabilitierten sich damit auch für die 1:6- Klatsche in der Steiermark am Donnerstag. Der VSV wahrte damit die Play- off- Chance.