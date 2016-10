Vorzugsschüler Arnautovic! Janko, Wimmer "schwach"

Große Tradition und viel Diskussionsstoff: Die "Krone"- Noten nach Länderspielen des ÖFB- Teams sind legendär. Gegen Wales war eindeutig Marko Arnautovic der Stärkste:

Almer 4

Weltklasseparade gegen Bale, bei den Gegentoren chancenlos - wie im Kampf gegen seine lädierte Wade.

Klein 4

Beim 0:1 zu wenig energisch - im Gegensatz zu seinen Vorstößen.

Dragovic 3

Das Laufduell mit Bale vor dem 0:1 wird ihn noch im Schlaf verfolgen - aber er lief weiter und zwar zu gewohnter Präsenz auf.

Hinteregger 4

Kontrollierter Spielaufbau, kompromisslos im Zweikampf.

Wimmer 2

Bei beiden Toren der Waliser nicht im Bilde - pardon: beim zweiten schon, denn das machte er leider selbst.

Baumgartlinger 4

Die Reservistenrolle in Leverkusen konnte seinen Akku nicht entladen. Der Kapitän ist und bleibt ein Kilometerfresser mit hoher Zweikampfquote.

Alaba 3

Viele Pässe aus der Tiefe ins Leere, aber sein Zuspiel zum 1:1 war absolut perfekt. Trotzdem muss vom Bayern- Star einfach mehr kommen.

Sabitzer 3

Das in Leipzig getankte Selbstvertrauen trieb ihn voran - aber richtige Flügel wuchsen dem Bullen nicht.

Junuzovic 3

Immer bereit für schnelle Kombinationen, kam aber kaum in Abschlussnähe.

Arnautovic 5

Zwei Tore, starke Technik, viel Wucht: überragend!

Janko 2

Konnte sich nie entscheidend in Szene setzen.

Özcan 3

Kaum geprüft, ließ nichts anbrennen.

Schöpf, Schaub 0

Zu kurz eingesetzt

NOTENSCHLÜSSEL: 6 = Weltklasse, 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = Totalversager, 0 = zu kurz eingesetzt.