Vor Salzburg- Spiel: Nie war Schalke so schlecht

Die Erwartungen in Gelsenkirchen vor Saisonstart waren enorm. Mit Manager Christian Heidel (Mainz) und Trainer Markus Weinzierl (Augsburg) wurde die sportliche Leitung neu besetzt. Die Ernüchterung ist nun umso größer: Schalke 04 legte den schlechtesten Saisonstart der Klubgeschichte hin. Fünf Spiele in der Bundesliga, fünf Niederlagen, ein Torverhältnis von 2:10 - die Königsblauen befinden sich im freien Fall.

Tiefpunkt in Hoffenheim

Der bisherige Tiefpunkt: Die sonntägige 1:2- Pleite in Hoffenheim (siehe Video oben). Dabei hatte Choupo- Moting Schalke sogar in Führung gebracht. Das half aber nichts. Am Ende - ÖFB- Teamkicker Alessandro Schöpf wurde in der 58. Minute eingewechselt - stand der Klub aus dem Ruhrpott wieder mit leeren Händen da

Überheblichkeit

Manager Heidel platzte nach der erneuten Niederlage der Kragen: "Wenn ich sehe, dass die ersten Spieler schon fünf Minuten nach dem Match wieder beim Essen stehen, dann fasse ich mir an den Kopf", kritisierte er die Einstellung der Kicker. Und: "Wir sind in der ersten Halbzeit nur 53 Kilometer gelaufen, beunruhigend wenig. Das ist eine Frage der Mentalität und des Charakters. Da ist eine Spur Überheblichkeit."

Am Donnerstag (19) ist Salzburg zu Gast in der Veltins- Arena der Schalker. Eine neuerliche Pleite darf sich Trainer Weinzierl nicht erlauben. In der Europa League gab es wenigstens schon ein Erfolgserlebnis in dieser Saison: 1:0 zum Auftakt in Nizza.