Volleyball- Präsident: Leitner beerbt Kleinmann

Stimmt nicht! Der 50- Jährige steht unmittelbar davor, den Posten des scheidenden ÖVV- Präsidenten Peter Kleinmann zu übernehmen - nachdem er am Freitag am Rande der Beachvolleyball- WM den schweren Gang vor die teilweise revoltierenden Landesverbände machte, diesen sein Programm vorstellte. Und alle überzeugte. "Das wird eine einstimmige Geschichte", greift Kleinmann der Wahl am 23. September vor, der sich der bald 70- Jährige nicht mehr stellt.

Weswegen er den ehemaligen Top- Beacher und den mittlerweile in der Sportbranche höchst erfolgreichen Geschäftsmann Leitner kontaktierte, ihn nicht lange überreden musste. "Für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Der Volleyball hat mein Leben geprägt. Und jetzt ist die Zeit, meinem Sport etwas zurückzugeben", erklärt Leitner. Wobei er nur an Stellschrauben drehen will, um diesen auf ein neues Level zu heben. Was die Gratulanten dann wohl endgültig Schlange stehen lassen würde...

Joe Wiesmann, Kronen Zeitung