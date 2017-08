Volleyball- Boss traut Doppler/Horst WM- Medaille zu

"Achso! Sag Zampano, dann hätt ich sofort gewusst, um wen es geht", nahm Doppler den Präsidenten aufs Korn, um ihm dann gleich zu widersprechen: "Ein perfektes Spiel war es nicht. Aber es war sicherlich eines unserer allerbesten."

Foto: AP

Was hoffen, Kleinmann sogar träumen lässt. Von der ganz großen Sensation. "Sie haben wie Maschinen gespielt, besser geht es einfach nicht. In dieser Form ist ihnen alles zuzutrauen." Auch eine Medaille - an die Österreichs Nummer eins aber noch überhaupt nicht denkt, wie Horst erklärt: "Wir schauen von Spiel zu Spiel, genießen einfach jede Sekunde in diesem unfassbaren Hexenkessel."

Organisator Hannes Jagerhofer (li.) mit Peter Kleinmann Foto: GEPA

Gruppensieg - und dann?

Der auch heute (18.45 Uhr) gegen Saxton/Schalk im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg wieder beben wird. "Gegen die beiden war es immer eng, meistens aber mit dem besseren Ende für uns", glaubt Horst ganz fest an den Gruppensieg. Nach dem für die beiden Maschinen alles möglich ist. Zumindest, wenn es nach dem Chef - Verzeihung, dem Zampano geht ...

Johannes Wiesmann, Kronen Zeitung