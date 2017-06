Vinales erobert in Mugello Pole Position vor Rossi

Maverick Vinales (Yamaha) hat sich im MotoGP- Qualifying für den Grand Prix von Italien in Mugello die Pole Position gesichert. Der Spanier lag am Samstag 0,239 Sekunden vor dem Italiener Valentino Rosso (Yamaha) und 0,260 vor dessen Landsmann Andrea Dovizioso (Ducati). Vinales führt nach fünf von 18 Rennen in der WM vor dem Spanier Dani Pedrosa (Honda), der am Sonntag von Position fünf startet.