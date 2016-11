Vierte Detroit- Niederlage in Serie ohne Vanek

Weiterhin ohne den an einer Leistenverletzung laborierenden Thomas Vanek haben die Detroit Red Wings am Freitag in der NHL die vierte Niederlage in Serie kassiert. Die Red Wings mussten sich den Winnipeg Jets trotz dreimaliger Führung mit 3:5 geschlagen geben. Vanek hat wegen der Blessur bereits fünf Matches seines neuen Teams verpasst.