Viermal in Folge: Marquez sichert sich Pole

MotoGP- Star Marc Marquez steht zum vierten Mal in Folge in der laufenden Saison auf der Pole Position. Der spanische WM- Titelverteidiger (Honda) schnappte sich in Silverstone den besten Startplatz vor Italo- Großmeister Valentino Rossi (Yamaha) und dem Briten Cal Crutchlow (Honda). Marquez liegt in der Gesamtwertung 16 Punkte vor dem Italiener Andrea Dovizioso (Ducati) in Führung.