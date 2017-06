Vienna - Kleer und Katzer machen beim Sparkurs mit

"Viele Spieler werden das Sparprogramm mittragen", freut sich General- Manager Gerhard Krisch über das Entgegenkommen von Trainer Kleer und Spielern wie Kapitän Katzer, die trotz Verträgen (die alle neu aufgesetzt werden) der Vienna die Stange halten. Mit Patrick Kostner, Mehmet Sütcü und Martin Stehlik zeichnet sich eine Verlängerung ab. Gesamt wird das Budget um 35 Prozent gekürzt, die anvisierten 40 werden demnach um fünf Prozent verfehlt.

Was die Routiniers betrifft, steht noch hinter dem Toptorschützen Mensur Kurtisi ein Fragezeichen. Aleksandar Kostic absolviert bei Erstligist Wattens ein Probetraining, auch Kürsat Güclü (beide haben Verträge) will Veränderung. Wenn Kleer also am Montag zum Trainingsstart (Stand derzeit für die Ostliga) bittet, werden noch einige alte Gesichter mit Meisterehren dabei sein.

WSC beantragte Fusion

Indes wurde - nachdem die Rückführung der 2001 ausgelagerten Fußball- Sektion (Sportklub) in den Wiener Sport- Club mit 53 Ja- Stimmen (9 dagegen, 6 Enthaltungen) endgültig beschlossen war - die Fusion von WSC und WSK beim Verband beantragt. Die "neuen" Vereinsvertreter: WSC- Boss Wolfgang Raml bleibt Präsident, Gerhard Saurer ist wie David Krapf- Günther "Vize", fungiert zudem als Sektionsleiter. Der bisherige WSK- Präsident Manfred Tromayer hat - wie erwartet - künftig keine offizielle Funktion mehr. Ob der Baumeister bei der durchgeboxten Stadionsanierung noch mitmischt, ist offen.

Christian Pollak und Peter Wiesmeyer, Kronen Zeitung