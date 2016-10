Vienna Capitals verpassen Sprung an die Spitze

Neuer Dritter ist nun der HCB Südtirol nach einem 3:1 beim KAC. Der VSV feierte indes einen dramatischen 6:5- Heimsieg nach Verlängerung über den HC Innsbruck. Die Graz 99ers gingen beim Letzten in Ljubljana hingegen nach der Overtime als 1:2- Verlierer in die Kabine. Salzburg hatte bereits Donnerstag mit 2:0 gegen Dornbirn gewonnen.

VSV jubelt Foto: GEPA

Die Capitals hatten in Wien- Kagran mehr vom Spiel, die Überlegenheit machte sich jedoch nicht auf der Anzeigetafel bemerkbar. Fehervar stand tief und nutzte die sich bietenden Möglichkeiten besser. Erst beim Stand von 0:2 schaffte Macgregor Sharp in der 30. Minute den ersten Treffer für die Wiener, die kurz darauf durch Kelsey Tessier (35.) im Powerplay den Ausgleich schafften. Fehervar startete jedoch mutiger ins Schlussdrittel und wurde belohnt. Auch mit der Brechstange in den letzten 90 Sekunden schafften die Caps den Sprung in die Overtime nicht mehr.

Die Black Wings gingen in Znaim verletzungsbedingt ohne Goalie Mike Ouzas und Verteidiger Robert Lukas ins Spiel - und erwischten einen Fehlstart nach Maß. Bereits nach 62 Sekunden gingen die nach schwachem Saisonstart klar verbesserten Tschechen in Führung, nach 6:45 Minuten stand es bereits 3:0 für die Heimischen. Treffer, die bei den auswärts bisher starken Linzern Wirkung zeigten. 0:4 lautete es aus Sicht der Gäste nach dem ersten Drittel.

Brett McLean (35.) ließ die Hoffnungen auf eine Wende kurz aufflammen, kurz vor der zweiten Pause stellte Znojmo den Vorsprung aber wieder her. Der im Sommer umgebaute Vizemeister feierte damit den vierten Sieg in Folge, Linz kassierte in Znaim indes die 17. Niederlage im 20. Antreten.

KAC unterliegt Bozen

Die zum sechsten Mal in Folge siegreichen Bozener agierten in Klagenfurt effizienter als Österreichs Rekordmeister. Dem optisch überlegenen KAC fehlte vor dem gegnerischen Gehäuse die nötige Präzision. So gelang das zwischenzeitliche 1:2 durch Jamie Lundmark (15.) im Überzahlspiel. Die Südtiroler hatten in Goalie Marcel Melichercik auch einen guten Rückhalt. Der KAC nahm seinerseits Goalie David Madlener früh vom Eis, der Anschluss gelang jedoch nicht mehr.

Deutlich hitziger ging es beim Kärntner Rivalen zu. Als Lubomir Stach 3:35 Minuten vor der Schlusssirene auf 5:3 für die Innsbrucker stellte, deutete nur wenig auf einen Heimerfolg des VSV hin. Tore von Samuel Labrecque (59./PP) und Dustin Johner (60.) 27 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit bescherten den Villachern aber die Overtime. Dort schlug Labrecque nach 6:21 Minuten zu.

Beim VSV setzte Trainer Greg Holst wieder auf ein junges Team, das in der Defensive die eine oder andere Schwäche zeigte. In einer von Beginn an intensiv geführten Partie war Innsbruck aus dem ersten sich bietenden Powerplay durch Hunter Bishop (18.) in Führung gegangen. Dem VSV, bei dem Evan McGrath mit einer Adduktorenzerrung ausfiel, gelang durch Stefan Bacher (26.) und Benjamin Lanzinger (33.) danach jeweils der Ausgleich zum 1:1 bzw. 2:2. Stark spielte der 19- jährige Christof Kromp, der ein Tor und zwei Assists verbuchte. Center Corey Locke kam beim VSV auf fünf Assists.