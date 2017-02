Vienna Capitals nach Sieg über Salzburg Leader

In Wien- Kagran bekamen die 5550 Zuschauer eine sehr intensive Partie geboten, in der die Salzburger vorerst mehr vom Spiel hatten, daraus aber kein Kapital schlagen konnten. Etwas überraschend fiel daher in der 24. Minute die Führung der Hausherren durch Riley Holzapfel. Die Salzburger ließen sich davon aber nicht beirren, profitierten von zahlreichen Überzahlsituationen und nützten eine davon zum 1:1 von Thomas Raffl (37.). Gleich darauf schwächten sich die Gäste selbst, nach einem Raufhandel mit Rafael Rotter musste Bobby Raymond mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe vorzeitig duschen.

Capitals revanchieren sich an Salzburgern

Die Caps nützten die numerische Überlegenheit gleich nach Wiederbeginn zum 2:1 von Macgregor Sharp (42.) aus. Peter Hochkofler (52.) konnte zwar noch einmal ausgleichen, die dritte Führung im Spiel gab der Sieger des Grunddurchganges aber nicht mehr aus der Hand. Julian Großlercher (54.) und Kelsey Tessier (60./EN) machten den Heimsieg perfekt. Die Wiener revanchierten sich damit für die 3:4- Niederlage nach Verlängerung im direkten Duell in Salzburg am Donnerstag. Für den Titelverteidiger war es die erste Niederlage in der Fremde nach sieben Siegen in Folge.

Black Wings zähmen Innsbrucker Haie

Die Linzer legten gegen Innsbruck schon im ersten Abschnitt mit vier Toren den Grundstein für den Sieg. Die "Haie" kamen zwar im Mitteldrittel auf 3:4 heran, schlitterten im Schlussabschnitt aber noch in eine klare 3:7- Pleite. Die Linzer nahmen damit erfolgreich Revanche für die 2:4- Niederlage in Tirol am Donnerstag und durften sich bereits über den 5. Liga- Heimsieg hintereinander freuen. Damit ist ein Top- Zwei- Platz, der die Qualifi für die Champions Hockey League mit sich bringt, sehr nahegerückt.

KAC feiert Heimsieg gegen Bozen

Ebenfalls einen verdienten Heimerfolg gab es für den KAC gegen Südtirol. Die Klagenfurter gaben im Schlussdrittel zwar eine 4:1- Führung fast noch aus der Hand, rückten mit späten Toren von Mark Hurtubise (58./PP) und Thomas Koch (60./EN) die Kräfteverhältnisse am Ende aber doch wieder zurecht - mit 6:3 hatten sie auch zuletzt in Bozen gesiegt. Der KAC ist damit als Vierter momentan das letzte Team, das im Play- off Heimrecht haben würde. Südtirol ist 2017 auswärts weiter sieglos.

Dornbirn bleibt im Play- off- Rennen

In der Qualifikationsrunde setzte sich Dornbirn bei Olimpija Ljubljana 4:0 durch und punktete damit zum vierten Mal hintereinander. Die Hoffnung auf eines der letzten zwei Play- off- Tickets ist mit vier Punkten Rückstand auf den Zweiten Znojmo weiter intakt. Znojmo gab sich indes zu Hause mit einem 3:1- Sieg gegen Fehervar keine Blöße.

Die Ergebnisse:

Olimpija Ljubljana - Dornbirner EC 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Ljubljana, Hala Tivoli, 1032

Tore: Mcbride (11.), Grabher Meier (17.), Livingston (31./PP), D'Alvise (50.)

Strafminuten: 22 bzw. 22 plus 10 D'Alvise

KAC - HCB Südtirol 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Klagenfurt, Stadthalle, 3711

Tore: Ganahl (1., 17./SH), M. Geier (30.), Bischofberger (42./PP), Hurtubise (58./PP), Koch (60./EN) bzw. Vallerand (11.), Seymour (48.), Gander (55.)

Strafminuten: 8 bzw. 10

Black Wings Linz - HC Innsbruck 7:3 (4:0, 0:3, 3:0)

Linz, Keine Sorgen Eisarena, 4800

Tore: Potulny (6.), Lebler (7., 41.), McLean (13.), Moderer (15.), Hisey (43.), Broda (58./PP) bzw. Ross (27.), Bishop (35.), Smith (36.)

Strafminuten: 8 plus 10 Pallin bzw. 8

Vienna Capitals - Red Bull Salzburg 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Wien, Albert Schultz Eishalle, 5550

Tore: Holzapfel (24.), Sharp (42./PP), Großlercher (54.), Tessier (60./EN) bzw. T. Raffl (37./PP), Hochkofler (52.)

Strafminuten: 16 bzw. 13 plus Spieldauerdisziplinar Raymond