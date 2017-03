Vienna Capitals als erstes Team im EBEL- Halbfinale

Die Vienna Capitals haben sich als erstes Team für das Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) qualifiziert. Die Wiener gewannen am Sonntag auswärts bei HC Innsbruck mit 3:2 und damit die "best of seven"- Viertelfinalserie vorzeitig mit 4:0. Top- Torjäger Riley Holzapfel war am Innsbrucker Tivoli mit drei Powerplay- Toren (5., 19., 33.) Matchwinner für die Caps.