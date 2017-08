Video: Randale vor Anpfiff von Austria- Match

Beim Play- off- Rückspiel der Europa League zwischen Austria Wien und NK Osijek in St. Pölten ist es am Donnerstagabend zu Ausschreitungen vor dem Stadion gekommen. Kroatische Fans hatten kurz vor Anpfiff die Konfrontation mit Anhängern der Violetten gesucht, wie die Polizei mitteilte und in einem am Freitag aufgetauchten Video zu sehen ist (siehe oben). Es gab Festnahmen und Anzeigen.