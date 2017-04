Video: Junuzovic mit Tor der Marke Weltklasse!

Junuzovic zeigte sich von der Leistung des Ex- Rapidlers im "Sky"- Interview begeistert: "Super Vorarbeit vom Flo. Er ist nach seiner Einwechslung gut in das Spiel reingekommen. Dann haben wir besser nach vorne agiert, was wir anfangs nicht so gemacht haben."

Foto: GEPA, SKY

Für Kainz war es der bisher längste Pflichtspieleinsatz im Dress von Werder. Neben ihm und Junuzovic stand auch Florian Grillitsch bei den Bremern bis zum Schluss auf dem Platz.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 27 20 5 2 53 65 2. Leipzig 27 17 4 6 20 55 3. Hoffenheim 27 13 12 2 24 51 4. Dortmund 27 14 8 5 29 50 5. Köln 27 10 10 7 8 40 6. Hertha BSC 27 12 4 11 1 40 7. E. Frankfurt 28 10 8 10 -2 38 8. Freiburg 27 11 5 11 -12 38 9. Gladbach 27 10 6 11 -3 36 10. Bremen 28 10 6 12 -4 36 11. Leverkusen 27 10 5 12 -1 35 12. Schalke 04 27 9 7 11 2 34 13. Wolfsburg 27 8 6 13 -12 30 14. Hamburg 27 8 6 13 -23 30 15. Mainz 27 8 5 14 -10 29 16. Augsburg 27 7 8 12 -17 29 17. Ingolstadt 27 7 4 16 -17 25 18. Darmstadt 27 4 3 20 -36 15