Video: Jürgen Klopp geht auf Neville- Brüder los

Dass Liverpool- Trainer Jürgen Klopp ein Mann der offenen Worte ist, machte der Deutsche am Montag zum wiederholten Male klar. Bei der Pressekonferenz seines Klubs am Montag vor dem Spiel in Middlesbrough am Mittwoch ging der Ex- Dortmunder auf die beiden TV- Experten und ehemaligen englischen Nationalspieler Gary und Phil Neville los (siehe Video oben).