Video: Hoffenheim zieht Bayern die Lederhose aus!

Nach einigen Gala- Vorstellungen in den vergangenen Wochen legten die Bayern in Sinsheim eine enttäuschende Leistung hin. Ohne Manuel Neuer, Thomas Müller, Philipp Lahm, Thiago und vorerst auch Franck Ribery blieb der Rekordchampion über weite Strecken wirkungslos. Beim entscheidenden Tor durch Andrej Kramaric (21.) machte zudem Neuer- Ersatzmann Sven Ulreich im Bayern- Tor keine gute Figur. David Alaba wurde bei den Gästen, die erstmals seit dem 2:3 in der Champions League in Rostow am 23. November des Vorjahres verloren, in der 75. Minute ausgetauscht.

Dortmund lässt gegen den HSV nichts anbrennen

Hoffenheim verteidigte durch den ersten Liga- Sieg über die Bayern im 18. Versuch Rang drei und liegt 14 Punkte hinter dem Spitzenreiter. Der Zweite RB Leipzig könnte den Rückstand am Mittwoch mit einem Sieg in Mainz auf zehn Zähler reduzieren. Auf Rang vier folgt Bayerns Samstag- Gegner Dortmund nach einem verdienten 3:0- Heimerfolg über den Hamburger SV dank Treffern von Gonzalo Castro (13.), Shinji Kagawa (81.) und Pierre- Emerick Aubameyang (92.). Michael Gregoritsch war für den HSV bis zur 60. Minute im Einsatz.

Highlights der Partie HIER im Video:

Video: SKY DE

Bremen prolongiert Erfolgslauf gegen Schalke 04

Seinen ÖFB- Teamkollegen bei Werder Bremen erging es deutlich besser. Die Hanseaten gewannen mit Zlatko Junuzovic und Florian Grillitsch an der Weser gegen Schalke mit 3:0, für die Tore sorgten Theodor Gebre Selassie (24.) nach Junuzovic- Assist sowie Max Kruse (76.) und Maximilian Eggstein (80.). Nach 19 Punkten aus den jüngsten 7 Partien schoben sich die Bremer an die achte Stelle. Die "Königsblauen", bei denen Alessandro Schöpf durchspielte und Guido Burgstaller in der 86. Minute ausgetauscht wurde, rutschten auf Rang zehn ab und gingen erstmals seit neun Jahren in Bremen als Verlierer vom Platz.

Highlights der Partie HIER im Video:

Video: SKY DE

Zumindest vorerst auf Platz fünf verbesserten sich die Kölner. Der Klub von Trainer Peter Stöger kam vor den Augen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zu einem Heim- 1:0 über Eintracht Frankfurt (Heinz Lindner war Ersatz), für das Tor zeichnete Milos Jojic (53.) verantwortlich.

Die Ergebnisse der 27. Runde:

Dienstag

Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:0

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:0

Werder Bremen - FC Schalke 04 3:0

1899 Hoffenheim - Bayern München 1:0

Mittwoch

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin (20 Uhr)

FSV Mainz 05 - RB Leipzig (20 Uhr)

VfL Wolfsburg - SC Freiburg (20 Uhr)

FC Augsburg - FC Ingolstadt 04 (20 Uhr)

SV Darmstadt - Bayer 04 Leverkusen (20 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 27 20 5 2 53 65 2. Leipzig 26 16 4 6 19 52 3. Hoffenheim 27 13 12 2 24 51 4. Dortmund 27 14 8 5 29 50 5. Köln 27 10 10 7 8 40 6. Hertha BSC 26 12 4 10 2 40 7. E. Frankfurt 27 10 7 10 -2 37 8. Bremen 27 10 5 12 -4 35 9. Freiburg 26 10 5 11 -13 35 10. Schalke 04 27 9 7 11 2 34 11. Gladbach 26 9 6 11 -4 33 12. Leverkusen 26 9 5 12 -3 32 13. Wolfsburg 26 8 6 12 -11 30 14. Hamburg 27 8 6 13 -23 30 15. Mainz 26 8 5 13 -9 29 16. Augsburg 26 7 8 11 -16 29 17. Ingolstadt 26 6 4 16 -18 22 18. Darmstadt 26 4 3 19 -34 15