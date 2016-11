Video: Elferpfiff blieb aus - Bayern im Glück

Der FC Bayern München hat in der deutschen Bundesliga den Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig wieder auf drei Punkte verkürzt. Der deutsche Rekordmeister bezwang am Samstag im Topspiel Bayer Leverkusen mit einiger Mühe 2:1 und festigte damit den zweiten Platz hinter dem Aufsteiger aus Sachsen, der bereits am Freitag durch ein 4:1 in Freiburg vorgelegt hatte. Die Bayern hatten kurz vor Schluss Glück, dass der Schiedsrichter ein Handspiel im Strafraum von Javi Martinez übersah. Die fällige Konsequenz wäre Elfmeter und Rote Karte für den Spanier gewesen. Im Video oben sehen Sie alle Highlights!