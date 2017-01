Video: Das ist das neue Team von Chapecoense

Die Mannschaft besteht aus Spielern der Nachwuchsmannschaft, Profis, die nicht bei dem Flugzeugunglück dabei waren, und den fünf Neulingen. Am Freitag absolvierte das Team das erste Training im neuen Jahr.

Foto: APA/AFP/NELSON ALMEIDA, AP

Neto erklärte, die Rückkehr gebe ihm Kraft. "Ich muss mich körperlich und seelisch erholen. Hier zu sein, gibt mir die Stärke dafür", sagte er. Ende November war die damalige Mannschaft des Klubs auf dem Weg zum Final- Hinspiel um den Südamerika- Cup abgestürzt. Bei dem Unglück nahe Medellin in Kolumbien kamen 71 Menschen ums Leben, darunter 19 Fußballer des Vereins. Der Verteidiger Neto war einer von sechs Überlebenden. Die Absturzursache war Treibstoffmangel.

Der Verein kündigte zudem an, am 21. Jänner sein erstes Spiel mit der neuen Mannschaft nach dem Unglück bestreiten zu wollen. Gegner in dem Benefizspiel ist der brasilianische Meister Palmeiras, der auch letzter Gegner des Klubs vor der Tragödie war.