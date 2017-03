Vettel schnappt zum Auftakt Hamilton den Sieg weg!

Für Vettel und Ferrari war es der erste Sieg seit 18 Monaten. Zuletzt hatte der vierfache Ex- Weltmeister, der nun bei 43. GP- Erfolgen hält, am 20. September 2015 in Singapur gewonnen. "Was für ein Ferrari", lobte Vettel bereits unmittelbar nach der Zieldurchfahrt via Boxenfunk die "großartige Arbeit" seines Teams auf Italienisch. "Es ist unglaublich, das war ein fantastisches Rennen", meinte der Triumphator dann bei seiner zweiten Ehrung als Melbourne- Triumphator nach 2011.

Es war der erste Ferrari- Sieg in Australien seit 2007, als der Finne Räikkönen das Auftaktrennen in "down under" gewonnen und dann am Ende der Saison auch den bisher letzten Fahrer- WM- Titel für die Scuderia aus Maranello geholt hatte. "Ich muss Ferrari und Sebastian gratulieren. Das war ein tolles Wochenende für uns, aber Ferrari war heute nicht zu schlagen", zeigte sich der unterlegene Vizeweltmeister Hamilton als fairer Verlierer.

Hamilton steckte hinter Verstappen fest

Der von der Pole Position gestartete Brite lag zu Beginn an der Spitze, einzig Vettel war in der Lage, mit dem Favoriten mitzuhalten. Als der Deutsche dann nicht einmal mehr eine Sekunde hinter Hamilton lag, fuhr der Mercedes- Star an die Box. Es war das rennentscheidende Manöver. Der Engländer war mit frischen Reifen zwar klar schneller als Vettel, hatte aber das Problem, dass er hinter Verstappen feststeckte. Damit verlor Hamilton wertvolle Zeit und das Rennen.

Platz fünf aktuell das Maximum für Red Bull

Verstappen bezeichnete nach dem Rennen Platz fünf als Maximum für sein österreichisch- britisches Team Red Bull Racing, dem nicht nur von Motorenseite PS auf Mercedes sowie Ferrari fehlen, auch aerodynamisch haben die "Bullen" Aufholbedarf. Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo erlebte indes ein Rennwochenende zum Vergessen. Der australische Lokalmatador, für den schon das Qualifying am Samstag nach einem Unfall vorzeitig zu Ende gegangen war, musste wegen eines technischen Defekts aus der Boxengasse starten und das Rennen nach 31 Runden vorzeitig aufgeben.