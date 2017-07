Vettel gesteht: "Habe einen Fehler gemacht"

Ferrari- Pilot Sebastian Vettel hat öffentlich die Verantwortung für seinen Ausraster beim Formel- 1-Grand- Prix von Aserbaidschan übernommen. "Ich habe einen Fehler gemacht", erklärte der WM- Führende am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Österreich- Rennen in Spielberg. Vettel war Lewis Hamilton in Baku zweimal ins Auto gefahren, weil er dachte, der Brite habe einen "Bremstest" durchgeführt.