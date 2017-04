Vettel erzielt Bestzeit - Mercedes weit zurück

Der dreifache Champion ließ es bei Temperaturen um 40 Grad verhalten angehen, da sowohl die Qualifikation an diesem Samstag und das Rennen am Sonntag später am Tag beginnen und andere Bedingungen vorherrschen werden als im Auftakttraining. Valtteri Bottas wurde im zweiten "Silberpfeil" 14., Vettels Ferrari- Teamkollege Kimi Räikkönen schied wegen eines überhitzten Turboladers früh aus.

Foto: GEPA

Ergebnis:

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:32,697 Min.

2. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +0,4 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,869

4. Sergio Perez (MEX) Force India 1,398

5. Felipe Massa (BRA) Williams 1,549

6. Lance Stroll (CAN) Williams 1,625

7. Esteban Ocon (FRA) Force India 1,635

8. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1,675

9. Romain Grosjean (FRA) Haas 1,867

10. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1,939

11. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 2,141

Weiter:

14. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 2,305

18. Pascal Wehrlein (GER) Sauber 3,262

19. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso 3,382

20. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 9,636