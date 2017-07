Vettel beharrt auf Ansicht zu Bottas- "Frühstart"

Ferrari- Boss Sergio Marchionne (65) hat nach dem 30. Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg in einer kleinen Medienrunde noch einmal deutlich gemacht: "Der Anschlussvertrag für Sebastian Vettel liegt in meinem Schreibtisch - unterschriftsreif!" Vettel selbst wollte dazu zwar weiterhin keine Stellungnahme abgeben, sich voll und ganz auf die Jagd nach der WM- Krone 2017 konzentrieren. Dennoch scheint klar, dass der WM- Leader sein "Ja" geben, Ferrari die Verlängerung der Ehe im September in Monza bestätigen wird.