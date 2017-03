Vettel beeindruckt mit Bestzeit bei Barcelona- Test

Sebastian Vettel hat an seinem letzten Testtag die mit Abstand schnellste Runde gedreht. Der viermalige Formel- 1-Weltmeister unterbot am Donnerstag in seinem Ferrari die bis dato gültige Topmarke von Mercedes- Neuzugang Valtteri Bottas. Vettel benötigte 1:19,024 Minuten für die Runde auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona. Bei Bottas hatte die Uhr am Mittwoch bei 1:19,310 Minuten gestoppt.