Verunglückter Arch beendet WM als Gesamt- Dritter

Das letzte Saisonrennen der Red- Bull- Air- Race- WM ist am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas wegen stürmischer Bedingungen abgebrochen worden. Matthias Dolderer (GER) war als Weltmeister vor Matt Hall (AUS) bereits festgestanden. Den dritten Gesamtrang belegte der bei einem Hubschrauberabsturz in der Nacht auf 9. September tödlich verunglückte Steirer Hannes Arch.