Verliert RB Leipzig im Sommer seinen Topstar?

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

10:09 Uhr: +TENNIS+

Switolina muss um Wimbledon- Teilnahme zittern

Die Nummer fünf der Tennis- Welt, Elina Switolina, muss um ihre Teilnahme am Grand- Slam- Turnier in Wimbledon zittern. Die 22- jährige Ukrainerin zog sich am Donnerstag beim WTA- Turnier in Birmingham eine Fußverletzung zu. Etwas mehr als zwei Wochen nach ihrem Viertelfinaleinzug bei den French Open droht Switolina nun eine Zwangspause.

"Ich habe mich dieses Jahr wirklich auf Wimbledon gefreut, aber heute war der Platz rutschig und es ist schlimm für meinen Fuß, ich werde mein Bestes tun", sagte Switolina nach dem Spiel in Birmingham. Die Ukrainerin reiht sich damit in die Liste von angeschlagenen Top- Spielern ein. Nick Kyrgios, Angelique Kerber, Simona Halep und Juan Martin Del Potro verpassen die Vorbereitung auf das wichtigste Rasenturnier des Jahres.

10:06 Uhr: +EISHOCKEY+

Arizona Coyotes trennen sich von Coach Tippett

Das Eishockeyteam der Arizona Coyotes hat sich von Langzeitcoach Dave Tippett getrennt. Der 55- jährige Kanadier trainierte das NHL- Team seit acht Jahren. Seinen größten Erfolg feierte Tippett 2012, als er die Coyotes bis in das Finale der Western Conference führte. 2010 wurde er zudem mit dem Jack- Adams- Award als bester Trainer der Saison ausgezeichnet. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

9:40 Uhr: +FUSSBALL+

Verliert RB Leipzig Emil Forsberg?

Foto: GEPA

Verliert RB Leipzig seinen Topstar? Der Schwede Emil Forsberg flirtet derzeit mit dem AC Mailand und möchte die "Bullen" trotz Vertrags bis 2022 im Sommer verlassen. Jetzt eskalierte der Streit zwischen dem Klub und Forsbergs Berater. "Falls der Berater vergessen hat, wie lange Emil bei uns Vertrag hat, dann werden wir ihm schnell eine entsprechende Kopie zusenden können", ließ Leipzig- Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ausrichten.

Berater Hasan Cetinkayas Reaktion gegenüber der "Bild"- Zeitung: "So eine arrogante Art habe ich noch nie erlebt. Ich weiß, wie lange Emil Vertrag in Leipzig hat. Und auch, was der Klub ihm zu verdanken hat. Fest steht: Emil möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere machen." Das könnte ein spannender Sommer bezüglich der Personalie Forsberg werden...

21:39 Uhr: +FUSSBALL+

Spartak Trnava holt Pehlivan und Egho

Der slowakische Erstligist Spartak Trnava mit dem früheren Austria- Wien- Co- Trainer Nestor El Maestro hat die beiden Österreicher Yasin Pehlivan (28 Jahre) und Marvin Egho (23) verpflichtet. Der aus dem Rapid- Nachwuchs gekommene Ex- Nationalspieler Pehlivan war seit seinem Weggang von Salzburg vor einem Jahr vereinslos. Egho spielte zuletzt für Bundesliga- Absteiger Ried.

19:51 Uhr: +SEGELN+

Zajac/Matz bei Kieler Woche weiter in Führung

Die österreichischen Segler Thomas Zajac/Barbara Matz haben am Donnerstag bei der prestigeträchtigen Kieler Woche in der Nacra- 17- Klasse ihre Führung behauptet. Das Duo feierte am zweiten Tag zwei weitere Wettfahrtsiege und holte auch noch einen dritten Platz. Die 470er- Wettfahrten mit den Führenden David Bargehr/Lukas Mähr mussten abgebrochen werden.

19:40 Uhr: +GOLF+

Wiesberger mit durchwachsenem Auftakt in München

Golfprofi Bernd Wiesberger hat am Donnerstag beim Europa- Tour- Turnier in München eine 70er- Auftaktrunde gespielt. Der Burgenländer reihte sich mit zwei unter Par auf dem geteilten 47. Zwischenrang ein. Der 16. der US Open hatte sechs Schläge Rückstand auf Überraschungsspitzenreiter Wade Ormsby (64). Der Australier führte vor dem Belgier Thomas Detry (65) und einem Trio mit Sergio Garcia (ESP/66).

19:32 Uhr: +RADSPORT+

Teams bei Grand Tours auf acht Mann reduziert

Die Teamstärke bei den drei großen Landesrundfahrten Giro d'Italia, Tour de France und Vuelta a Espana wird ab 2018 von neun auf acht Mann reduziert. Diese Neuregelung aus Sicherheitsgründen gab der Radsport- Weltverband (UCI) am Donnerstag bekannt. Damit sinkt die Gesamtteilnehmerzahl von derzeit 198 auf 176. Außerdem wurde beschlossen, dass die Tour de France im nächsten Jahr wegen der Fußball- WM eine Woche später als geplant ab 7. Juli über die Bühne gehen wird.

18:27 Uhr: +FOOTBALL+

Raiders- Quarterback Carr bestbezahlter NFL- Spieler

Die NFL hat mit Oakland Raiders- Quarterback Derek Carr einen neuen Topverdiener. Der 26- Jährige soll laut Medienberichten einen Fünfjahresvertrag im Gesamtwert von 125 Millionen Dollar (112 Millionen Euro) unterschrieben haben. "Jetzt ist es geschafft", freute sich Carr am Donnerstag auf Twitter nach seiner Vertragsverlängerung.

Damit wird Carr 25 Millionen Dollar (22,4 Millionen Euro) pro Jahr verdienen, knapp mehr als seine Quarterback- Kollegen Andrew Luck (Indianapolis Colts/24,6 Mio.), Carson Palmer (Arizona Cardinals/24,35 Mio.), Drew Brees (New Orleans Saints/2425 Mio.) und Kirk Cousins (Washington Redskins/23,9 Mio.). Der Raiders- Quarterback führte seine Mannschaft in der vergangenen Saison in die Play- offs, diese hatte er aber wegen eines am 16. Spieltag erlittenen Wadenbeinbruchs verpasst.

17:52 Uhr: +FUSSBALL+

Mainz holt Ex- DFB- Teamgoalie Adler

Foto: GEPA

Der deutsche Bundesligist Mainz hat den ehemaligen DFB- Nationaltormann Rene Adler verpflichtet. Der 32- Jährige unterschrieb beim Klub des österreichischen Legionärs Karim Onisiwo einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2019. Adler kommt ablösefrei vom HSV, den er nach fünf Jahren verlassen hat. Er soll in Mainz den in der Vorsaison nicht überzeugenden Dänen Jonas Lössl als Nummer 1 ablösen.

16:49 Uhr: +FUSSBALL+

Amateurspieler wegen Anabolika- Besitzes vier Jahre gesperrt

Die Österreichische Anti- Doping Rechtskommission (ÖADR) hat einen in der Steiermark spielenden Amateurfußballer wegen Besitzes einer verbotenen Anabolika- Substanz für vier Jahre bis 9. Mai 2021 gesperrt. Der Betroffene habe via Internet ein verbotenes Testosteron- Präparat bestellt und dieses zumindest am 5. April 2016, dem Tag der Beschlagnahme, besessen, so die ÖADR am Donnerstag.

Der Beginn der Sperre sei mit 10. Mai des heurigen Jahres datiert worden, weil der Spieler am Tag davor sein bis dato letztes Match bestritten habe, hieß es weiter. Der Fußballer ist nicht der erste Sportler, den die ÖADR aufgrund von Ermittlungsergebnissen von Polizei- oder Zollbehörden zu einer Sperre verurteilt.

15:51 Uhr: +FUSSBALL+

BRG Polgarstraße gewann erneut Titel in Mädchen- Schülerliga

Das BRG 22 Polgarstraße hat am Donnerstag den Schülerliga- Titel bei den Mädchen erfolgreich verteidigt. Im Finale drehten die Spielerinnen aus Wien einen 0:1- Pausenrückstand und setzten sich gegen das FSSZ Spittal aus Kärnten mit 2:1 durch. Die Schülerinnen der Polgarstraße feierten in der neunten Auflage der MädchenfußballLIGA schon den sechsten Titel nach 2009, 2011, 2012, 2014 und 2016.

14:15 Uhr: +FUSSBALL+

Portugals Raphael Guerreiro erlitt nur Fuß- Prellung

Portugals Nationalspieler Raphael Guerreiro wird wegen einer Knöchelverletzung für den Rest des Confederations Cups ausfallen, seinem Verein Borussia Dortmund aber nicht so lange fehlen, wie dies zunächst befürchtet worden war. Der deutsche Fußball- Bundesligist bestätigte am Donnerstag, dass der Außenverteidiger lediglich eine schmerzhafte Prellung erlitten habe, aber keinen Knöchelbruch.

14:04 Uhr: +EISHOCKEY+

Vienna Capitals verlängerten mit Philippe Lakos

Philippe Lakos bleibt Eishockey- Meister Vienna Capitals auch in der kommenden Saison erhalten. Der 36- Jährige wird damit in seine bereits 15. Saison für die Wiener gehen. Der Verteidiger ist der einzige Spieler im Kader des Meisters, der bei beiden Ligatiteln (2005, 2017) auf dem Eis stand. Mit 681 EBEL- Einsätzen für die Capitals ist er zudem schon jetzt Rekordspieler der Wiener.

Foto: GEPA

11:33 Uhr: +TISCHTENNIS+

Polcanova und Fegerl in erster Runde der China Open out

Die Österreicher Sofia Polcanova und Stefan Fegerl sind am Donnerstag auf der Tischtennis- World- Tour in Chengdu in der ersten Hauptrunde ausgeschieden. Polcanova unterlag bei den zur Platinum- Kategorie zählenden China Open der japanischen Weltranglisten- Zehnten Hitomi Sato 0:4 (- 8,- 9,- 9,- 12), Fegerl deren Landsmann Jin Ueda 1:4 (- 10,- 10,4,- 11,- 11). Damit ist kein ÖTTV- Aktiver mehr im Bewerb.

Denn schon davor hatte Polcanova mit ihrer kanadischen Froschberg- Teamkollegin Zhang Mo auch im Doppel den Kürzeren gezogen. Das Duo unterlag der deutschen Nummer- 7-Paarung Han Ying/Shan Xiona 1:3 (4,- 11,- 9,- 8). Damit wurden alle von den beiden Österreichern an diesem Tag verlorenen Sätze zumindest nur knapp abgegeben.

10:25 Uhr: +SEGELN+

Großbritannien gewann Youth America's Cup

Großbritannien hat den Sieg im Red Bull Youth America's Cup vor Hamilton/Bermuda eingeheimst. Das Segel- Team "Land Rover BAR Academy" setzte sich nach einem spannenden Schlusstag zwei Zähler vor den Vertretern aus Neuseeland und acht vor der Schweiz durch.

"Es fühlt sich fantastisch an, die Trophäe nach Hause zu bringen", sagte BAR- Skipper Rob Bunce nach dem erst im letzten Rennen fixierten Erfolg. Die österreichische Mannschaft "Candidate Sailing Team" war nach der Vorrunde ausgeschieden, acht der zwölf Teams qualifizieren sich für das Finale.

Die österreichischen Doppel- Olympiasieger Roman Hagara und Hans Peter Steinacher stehen dem Nachwuchs- Cup als Direktoren vor. Und sie sind überzeugt, dass man von einigen der jungen Seglern beim nächsten America's Cup hören wird. So hoch sei das Niveau gewesen, auf dem sich die Athleten (von 18 bis 24 Jahren/Anm.) gemessen haben. "Diese jungen Talente sind die Superstar der Zukunft. Es gibt keinen Zweifel, dass sie es auf die nächste Stufe schaffen werden", sagte Hagara.

10:20 Uhr: +EISHOCKEY+

Connor McDavid als wertvollster NHL- Spieler ausgezeichnet

Connor McDavid ist bei der Gala der NHL in Las Vegas als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet worden. Der 20- jährige Kapitän der Edmonton Oilers ist der drittjüngste MVP, der die "Hart Trophy" bekam. Nur Sidney Crosby und Wayne Gretzky waren bei ihrer ersten Auszeichnung jünger.

"Es ist großartig, dies von Wayne zu erhalten, dem größten Spieler aller Zeiten", sagte McDavid bei der Verleihung, als er die Trophäe vom neunfachen Wayne Gretzky bekam. Neben der von den nordamerikanischen Eishockey- Journalisten vergebenen Auszeichnung wurde McDavid zudem auch von der Spielergewerkschaft der NHL zum MVP gewählt.

Der 20- Jährige hatte mit seinen 30 Toren und 70 Assists maßgeblich dazu beigetragen, dass die Oilers erstmals seit elf Jahren wieder die Play- offs erreichten. "Ich bin so stolz, in Edmonton zu spielen, so stolz, ein Oiler zu sein, und so stolz, mit den Jungs zu spielen" sagte McDavid.

10:14 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Bolt läuft vor WM noch die 100 m in Monaco

Leichtathletik- Superstar Usain Bolt wird vor den Weltmeisterschaften von 5. bis 13. August in London am 21. Juli beim Diamond- League- Meeting in Monaco die 100 m bestreiten. Das bestätigten die Organisatoren gemäß Homepage des Weltverbandes (IAAF). Der achtfache Olympiasieger lief kürzlich sein letztes Rennen in seiner jamaikanischen Heimat, die WM wird sein finaler Auftritt werden.

Foto: AP

Bolt war das bisher letzte Mal 2011 in Monaco am Start, damals gewann er die 100 m in 9,88 Sekunden.

07:53 Uhr: +EISHOCKEY+

Kein Österreicher bei NHL- Neueinsteiger Las Vegas

Die Las Vegas Golden Knights haben ein Team. Der neue Klub in der NHL wählte am Mittwoch (Ortszeit) beim Expansions- Draft 30 Spieler der anderen NHL- Vereine, die nicht auf der Schutzliste standen. Von den Österreichern Thomas Vanek (Florida Panthers), Michael Grabner (New York Rangers) und Michael Raffl (Philadelphia Flyers) landete keiner bei Las Vegas.

Einer der prominentesten Neuzugänge bei den Golden Knights ist Torhüter Marc- Andre Fleury. Der 32- jährige dreifache Stanley Cup- Gewinner wechselt von den Pittsburgh Penguins in die Wüstenstadt.

Für den Expansions- Draft musste jeder der 30 NHL- Clubs eine Liste von sieben Stürmern, drei Verteidigern und einem Torhüter oder acht Feldspielern und einem Torhüter veröffentlichen, die sie vor einem Transfer zu den Golden Knights schützten. Von den restlichen Spielern konnte Las Vegas jeweils einen Spieler pro Club auswählen. Der Club aus Nevada mit dem Ritterhelm als Logo stellt die 31. Mannschaft in der Liga. Die Eintrittsgebühr in die NHL betrug 500 Millionen Dollar.

21:28 Uhr: +SEGELN+

Erfolgreicher Österreicher- Auftakt bei Kieler Woche! Trotz drehender und inkonstanter Winde sind Österreichs Segel- Asse am Mittwoch erfolgreich in die Kieler Woche gestartet. Thomas Zajac/Barbara Matz im Nacra 17 setzten sich ebenso an die Spitze des Klassements wie das 470er- Duo David Bargehr/Lukas Mähr.

21:04 Uhr: +FUSSBALL+

Thomas Einwaller ab sofort UEFA- Schiedsrichter- Beobachter! Thomas Einwaller ist ab sofort im Auftrag des europäischen Fußball- Verbandes (UEFA) als Schiedsrichter- Beobachter im Einsatz. Der ehemalige österreichische FIFA- Referee wurde nach Fortbildungen und einem Test am UEFA- Sitz in Nyon in die Riege der UEFA- Beobachter aufgenommen. Bereits seit 2014 ist der 40- jährige Tiroler als Schiri- Beobachter in der heimischen Bundesliga tätig. In seiner aktiven Schiedsrichter- Karriere leitete Einwaller mehr als 270 Profi- Spiele, darunter das "kleine Finale" bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking.

20:49 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz verliert Testspiel gegen Vasas Budapest 3:4!

Ergebnisse von Fußball- Testspielen am Mittwoch:

Sturm Graz - Vasas Budpest 3:4 (3:0) - Tore Sturm: Alar (24.), Zulechner (30.), Röcher (39.) +++ FC Admira Wacker - Vardar Skopje 0:2 (0:1) +++ Wolfsberger AC - Kapfenberger SV 3:2 (2:1) - Tore WAC: Gschweidl (1.), Flecker (39.), Monsberger (54.) +++ SC Schwaz (Regionalliga) - FC Wacker Innsbruck 1:3 (0:1) - Tore Wacker: Eler (5.), Yilmaz (88.), Vallci (90.)

19:44 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Real- Star Di Maria einigt sich mit Steuerbehörden! Der des Steuerbetrugs verdächtige ehemalige Real- Madrid- Star Angel Di Maria hat sich mit den spanischen Behörden auf eine Zahlung von zwei Millionen Euro und eine einjährige Haftstrafe geeinigt. Der argentinische Nationalspieler, der derzeit bei Paris Saint- Germain unter Vertrag steht, müsse aber aller Voraussicht nach nicht ins Gefängnis, berichtete die Zeitung "El Confidencial" am Mittwoch. In Spanien werden Strafen unter zwei Jahren für gewöhnlich auf Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte Di Maria im November angezeigt und ihm vorgeworfen, zwischen 2012 und 2013 fast 1,3 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust zu haben.

18:01 Uhr: +OLYMPIA+

Intel neuer Top- Sponsor bei Olympischen Spielen! Der Chipkonzern Intel wird neuer Top- Level- Sponsor bei den Olympischen Spielen. Das Unternehmen werde von den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang an als Partner des IOC auftreten, teilte das Internationale Olympische Komitee am Mittwoch mit. Der Vertrag mit Intel läuft bis 2024. Vor wenigen Tagen war die amerikanische Fast- Food- Kette McDonald's als Top- Sponsor für Olympia ausgestiegen. Nach der Vertragsunterzeichnung mit Intel hat das IOC nun wieder 13 Top- Level- Sponsoren. Mithilfe des Konzerns sollen die Spiele zukünftig mit modernerer Technik übertragen und unter anderem in virtueller Realität erlebbar werden.

Foto: GEPA

17:37 Uhr: +FUSSBALL+

LASK- Präsident und SCWN- Vertreterin neu im BL- Aufsichtsrat! Mit LASK- Präsident Siegmund Gruber und Wiener- Neustadt- Vorstand Katja Putzenlechner hat der Aufsichtsrat der österreichischen Fußball- Bundesliga (ÖFBL) zwei neue Mitglieder. Wie die ÖFBL mitteilte, wurden die beiden am Mittwoch in den Klubkonferenzen in das achtköpfige Gremium gewählt. Zuvor hatten der ehemalige Ried- Manager Stefan Reiter und Thomas Kronsteiner, Ehrenpräsident des in die Regionalliga abgestiegenen SV Horn, ihre Mandate zurückgelegt. Gruber rückt für Reiter, Putzenlechner für Kronsteiner nach.

16:32 Uhr: +FUSSBALL+

Admira klagt Hoffenheim auf Ausbildungsentschädigung! Admira Wacker fordert vom deutschen Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne eine Ausbildungsentschädigung für Stefan Posch. Die erste Anhörung in diesem Fall findet am Donnerstag statt. Der 20- jährige Verteidiger war im Sommer 2015 aus der Südstadt zu Hoffenheim gewechselt und hatte im Juni einen Profivertrag unterschrieben. Die Klubs konnten sich nicht außergerichtlich auf eine Ausbildungsentschädigung einigen.

16:15 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Drei russische Läufer für vier Jahre gesperrt! Die russischen Läufer Inga Abitowa, Anastasija Kapatschinskaja und Denis Alexejew sind wegen des Verstoßes gegen die Anti- Doping- Bestimmungen für jeweils vier Jahre gesperrt worden. Das gab der Leichtathletikverband Russlands am Mittwoch bekannt. Die drei wurden bei Nachtests der Sommerspiele 2008 überführt. Abitowa wurde in Peking Sechste über 10.000 m, Kapatschinskaja (Silber) und Alexejew (Bronze) traten in den 400- m-Staffeln an und gewannen Medaillen, die ihre Teams nachträglich wieder abgeben mussten. Abitowa und Kapatschinskaja sind Wiederholungstäterinnen. Abitowa wurde im November 2012 wegen anomaler Blutprofile für zwei Jahre gesperrt, Kapatschinkaja 2004. Sie verlor nachträglich Hallen- WM- Gold über 200 m, womit die Österreicherin Karin Mayr- Krifka auf den Bronze- Rang vorrückte.

16:12 Uhr: +TENNIS+

Asarenka gewinnt ihr Comeback- Match auf Mallorca hauchdünn! Die Weißrussin Victoria Asarenka hat ihr Comeback- Match auf der Tennis- WTA- Tour der Damen am Mittwoch auf Mallorca knapp gewonnen. Die 27- Jährige besiegte bei diesem Rasen- Event in ihrer am Vorabend wegen Dunkelheit abgebrochenen Startpartie die Japanerin Risa Ozaki nach Abwehr dreier Matchbälle 6:3, 4:6, 7:6(7). Asarenka hatte wegen der Geburt ihres Sohnes Leo mehr als ein Jahr lang nicht gespielt.

Victoria Asarenka Foto: GEPA

16:02 Uhr: +EISHOCKEY+

NHL- Star Marian Hossa fällt für die kommende Saison aus! Eishockey- Stürmer Marian Hossa fällt für die kommende NHL- Saison aus, gab sein Klub Chicago Blackhawks am Mittwoch bekannt. Der 38- Jährige leidet einem Medienbericht zufolge an einer schweren Allergie auf seine Ausrüstung und muss daher seit Jahren starke Medikamente nehmen. Der Stürmer soll sich regelmäßig Bluttests unterziehen müssen. Laut der kanadischen Homepage Sportsnet soll Hossa das Karriereende drohen. Der Slowake hat 1.514 Spiele in der NHL absolviert und mit den Chicago Blackhawks drei Mal den Stanley Cup gewonnen.

15:45 Uhr: +TISCHTENNIS+

Polcanova übersteht erneut Quali bei Platinum- Turnier! Düsseldorf- Legionär Stefan Fegerl und Sofia Polcanova sind Österreichs Vertreter in den Einzel- Hauptfeldern der China Open. Fegerl war als Nummer 13 fix gesetzt, Polcanova überstand bei diesem Platinum- Event in Chengdu wie schon zuletzt bei den Japan Open die Qualifikation. Die Linzerin besiegte die Südkoreanerin Lee Hyun- ju 4:2 sowie die Japanerin Maki Shiomi unerwartet klar 4:1. Für Amelie Solja kam nach einem 4:1 gegen die Weißrussin Alina Nikitchanka durch ein 0:4 gegen die Südkoreanerin Suh Hyo- won das Aus. Bei den Herren starteten Andreas Levenko und Robert Gardos in einem ÖTTV- Duell, wobei sich Letzterer - 37- jährig gut doppelt so alt wie der 18- jährige Levenko - nach 0:3- Rückstand mit 12:10 im siebenten Satz durchsetzte. Danach kam aber gegen den Belgier Cederic Nuytinck mit 2:4 das Aus.

13:16 Uhr: +RADSPORT+

Haller erneut für Tour de France nominiert! Der Kärntner Marco Haller bestreitet ab 1. Juli seine dritte Tour de France in Serie. Der 26- jährige Radprofi ist am Mittwoch in den Neun- Mann- Kader des Katjuscha- Teams nominiert worden. Haller, der zuletzt bei der Tour de Suisse sein Comeback nach einem Schlüsselbeinbruch gegeben hat, wird erneut als Helfer und Sprintanfahrer von Sprintstar Alexander Kristoff im Einsatz sein.

Er sollte nicht der einzige Österreicher bei der diesmal in Düsseldorf beginnenden Frankreich- Rundfahrt sein. Sein Trainingskollege Bernhard Eisel (Dimension Data) sowie die Trek- Profis Matthias Brändle und Michael Gogl machen sich berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung. Der Bora- Rennstall tritt hingegen ohne die drei Österreicher Lukas Pöstlberger, Gregor Mühlberger und Patrick Konrad an.

12:27 Uhr: +TENNIS+

Kitzbüheler "Generali Open" mit Melzer- Brüdern

Die "General Open" von 31. Juli bis 5. August in Kitzbühel warten mit den Melzer- Brüdern als Lokalmatadoren und etlichen Sandplatz- Spezialisten auf. Gemäß aktueller Weltrangliste wird der Ranking- 23. Pablo Cuevas (URU) vor Fabio Fognini (ITA) die Nummer eins des ATP- 250- Tennisturniers sein. Laut Turnierdirektor Alexander Antonitsch wollten 33 der Top 100 ins Hauptfeld, der Cut- off liegt bei 74.

Foto: APA/BARBARA GINDL

10:01 Uhr: +BASKETBALL+

Dwight Howard wechselt zu den Charlotte Hornets

Dwight Howard ist innerhalb der NBA von den Atlanta Hawks zu den Charlotte Hornets gewechselt. Im Gegenzug kommen Miles Plumlee und Marco Belinelli nach Atlanta. Die Hawks waren in dieser Saison bereits in der ersten Play- off- Runde an den Washington Wizards gescheitert.

Foto: AP

21:53 Uhr: +FUSSBALL+

Van Breukelen nicht mehr niederländischer Verbandsdirektor! Der frühere Tormann Hans van Breukelen ist nach nur 13 Monaten von seinem Amt als Technischer Direktor des niederländischen Fußballverbandes zurückgetreten. Der 60- Jährige war in diesem Frühjahr in die Kritik geraten, nachdem sich die Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Nationaltrainer Danny Blind während Wochen zu einer Farce entwickelt hatte. Die Kandidaten sagten reihenweise ab. "Ich gehe mit einem guten Gewissen, denn ich habe hart gearbeitet", so Van Breukelen, der mit Oranje 1988 Europameister geworden war.

21:11 Uhr: +FUSSBALL+

Mattersburg gewinnt Testspiel gegen Südburgenland- Auswahl!

Ergebnis eines Testspiels vom Dienstagabend:

Südburgenland- Auswahl - SV Mattersburg 0:8 (0:3) - Tore: Gruber (3.), Höller (14., 41.), Varga (47., 57.), Seidl (81.), Bürger (82.), Fran (90.)

19:59 Uhr: +TENNIS+

Haider- Maurer mit erstem Sieg nach Comeback! Andreas Haider- Maurer hat am Dienstag seinen ersten Sieg in einem Hauptbewerb nach 19- monatiger Verletzungspause gefeiert. Beim ATP- Challenger im italienischen Todi profitierte der Niederösterreicher in der ersten Runde beim 4:6, 6:3, 2:0 von der Aufgabe des Lokalmatadors Lorenzo Sonego, Nummer 361 der Welt. Der aktuell unplatzierte "AHM" trifft im Achtelfinale auf den Franzosen Gleb Sakharov.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

17:43 Uhr: +CRICKET+

Sieg Pakistans gefeiert: 15 Muslime in Indien verhaftet! In Indien sind 15 Männer wegen Volksverhetzung verhaftet worden, nachdem sie einen Sieg Pakistans gegen das Nachbarland im Cricket gefeiert hatten. Die Muslime hatten nach dem Finale der Champions Trophy am Sonntag im Dorf Mohad mit Sprechchören und Böllern gefeiert sowie Süßigkeiten verteilt, wie die Polizei im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Sie bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "Hindustan Times". Am Montagabend (Ortszeit) seien die Männer festgenommen worden. Ein Haftrichter habe ihre Anträge auf Kaution abgelehnt. Die Cricket- Fans im Alter zwischen 19 und 35 Jahren hätten provozieren und den Frieden stören wollen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse- Agentur. "Es war ein Akt gegen die Nation." Den Männern droht bis zu lebenslange Haft.

16:45 Uhr: +DOPING+

Nach Kritik an laschem Vorgehen führt PGA- Tour Bluttest ein! Von der nächsten Saison an müssen auch die Golfprofis im Kampf gegen Doping Bluttests abliefern. Dies kündigte die PGA- Tour an. Außerdem soll ab Oktober auch die Verbotsliste der Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) übernommen werden. Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an den angeblich zu laschen Doping- Tests im Golf gegeben. Viele Stars hatten vor der Rückkehr ihres Sports ins Olympia- Programm vor einem Jahr die gängige Praxis kritisiert. Top- Golfer Rory McIlroy aus Nordirland stellte seinerzeit fest: "Ich könnte Wachstumshormone nehmen und käme damit durch, denn die kann man mit Urintests nicht nachweisen. Die Dopingproben im Golf sind noch weit hinter anderen Sportarten zurück."

16:26 Uhr: +FUSSBALL+

FIFA will Videobeweis während Confed- Cup weiterentwickeln! Die FIFA will den Ablauf beim Videobeweis auch noch während des Confederations Cups in Russland modifizieren. Einige Änderungen, wie die Ergebnisse im Stadion und den TV- Zuschauern mitgeteilt werden, seien bereits gemacht worden, sagte ein FIFA- Sprecher am Dienstag in St. Petersburg. "Da wir in der Testphase sind, versuchen wir es auf verschiedenen Wegen zu optimieren." Am ersten Spieltag des Confed- Cups wurden insgesamt fünf Szenen mit dem Videobeweis überprüft. FIFA- Präsident Gianni Infantino hatte die technischen Hilfsmittel deutlich gelobt.

16:25 Uhr: +FUSSBALL+

Austria Lustenau nimmt Brasilianer Ronivaldo unter Vertrag! Austria Lustenau hat mit dem Brasilianer Ronivaldo einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 28- Jährige unterschrieb beim Erste- Liga- Klub einen Einjahresvertrag. Ronivaldo war seit Jänner 2015 bei der Wiener Austria engagiert, kam beim Bundesligisten aber wegen langwierigen Verletzungen zu keinem einzigen Pflichtspiel- Einsatz. Der ehemalige Kapfenberg- Profi war seit Saisonende vertragslos.

16:04 Uhr: +SEGELN+

Kieler Woche als Testlauf für EM und WM! Österreichs Segler nutzen die traditionsreiche Kieler Woche als Testlauf für kommende Großereignisse. Tanja Frank/Lorena Abicht und Angelika Kohlendorfer/Lisa Farthofer feilen im 49er FX am Mittwoch an der Feinabstimmung für die EM an gleicher Stelle im August. Für Lukas Mähr/David Bargher und Niko Kampelmühler/Thomas Czajka ist es bereits der letzte Test vor der 470er- WM in Griechenland im Juli. Thomas Zajac/Barbara Matz absolvieren im Nacra 17 eine weitere Standortbestimmung. Matz war zuletzt aufgrund ihrer Matura nur zu wenig Training am Wasser gekommen. Im 49er fehlen Benjamin Bildstein/David Hussl verletzungsbedingt. An ihrer Stelle feiern Marco Baumann/Jakob Flachberger ihre Premiere in dieser Klasse. Als siebentes österreichisches Boot geht Para- Segler Kurt Badtstöber im 2.4 mR an den Start.

15:03 Uhr: +FUSSBALL+

LASK verpflichtet Offensivmann Bruno von Austria Lustenau! Der LASK bleibt auf dem Transfermarkt umtriebig. Wie der Bundesliga- Aufsteiger am Dienstag vermeldete, wurde die Offensive mit dem Brasilianer Bruno Felipe Souza Da Silva, kurz Bruno, verstärkt. Der 23- Jährige wechselte vom Erste- Liga- Verein Austria Lustenau nach Linz. Bruno erzielte in der abgelaufenen Saison zehn Tore für die Vorarlberger. Der gelernte Stürmer kann auch als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden.

Foto: GEPA

14:20 Uhr: +FUSSBALL+

Bucchi neuer Trainer von Serie- A-Klub Sassuolo! Cristian Bucchi ist neuer Trainer des italienischen Erstligisten Sassuolo. Der 40- Jährige tritt beim Tabellen- Zwölften der vergangenen Saison die Nachfolge des zur AS Roma gewechselten Eusebio di Francesco an. Der ehemalige Stürmer war zuletzt als Coach des Serie- B-Vereins Perugia tätig.

14:18 Uhr: +RADSPORT+

Lappartient tritt bei UCI- Präsidentenwahl gegen Cookson an! Der Franzose David Lappartient tritt im September bei der UCI- Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Brian Cookson an. Lappartient machte seine Kandidatur für den Vorsitz des Radsport- Weltverbandes (UCI) am Dienstag einen Tag vor Ablauf der Nennfrist öffentlich. Der 44- Jährige ist seit 2013 Präsident des Europa- Verbandes (UEC) und seither auch einer der Stellvertreter Cooksons an der UCI- Spitze. Lappartient war bis zum heurigen März Präsident des französischen Verbandes, dessen Unterstützung er sich bei der Wahl am 21. September im norwegischen Bergen sicher sein kann. Auch andere Föderationen aus Europa sollen mit der Amtsführung von Cookson unzufrieden sein.

12:49 Uhr: +FUSSBALL+

Tottenham darf Spielfeldgröße in Wembley nicht ändern! Der Londoner Fußballklub Tottenham Hotspur darf die Größe des Spielfelds im Wembley- Stadion nicht verändern. Das entschieden die 20 Premier- League- Vorsitzenden. Die Spurs hatten darum angesucht, das Feld im englischen Nationalstadion, das rund vier Meter länger und zwei Meter breiter ist, als der Rasen der White Hart Lane, zu verkleinern.

Tottenham spielt in der kommenden Saison für eine Spielzeit im Wembley- Stadion, bevor man ab der Saison 2018/19 in der neuen Heimstätte auflaufen wird. Mit 105 x 69 Metern wird das Wembley- Spielfeld das größte in Englands Premier League sein. In der vergangenen Saison hat Tottenham nur eines von fünf Europacup- Heimspielen im englischen Nationalstadion gewonnen.

11:15 Uhr: +FUSSBALL+

Fabian Schubert wechselt von Ried zu Sturm Graz! Fabian Schubert ist von Bundesliga- Absteiger Ried zu Sturm Graz gewechselt, er erhielt einen Einjahresvertrag. Der 22- jährige Mittelstürmer wird zunächst im Trainingslager mit der Kampfmannschaft trainieren. Geschäftsführer Günter Kreissl auf der Sturm- Homepage: "Grundsätzlich ist Fabian Schubert vorerst für den Amateur- Kader geplant. Jedoch erlaubt es sein Profil, auch an mehr zu denken."

11:06 Uhr: +EISHOCKEY+

Salzburg holt Kanadier Harris aus ECHL! Red Bull Salzburg hat am Dienstag die Verpflichtung des Kanadiers Brant Harris bekanntgegeben. Der 27- jährige Stürmer hatte zuletzt drei Jahre in der nordamerikanischen Eishockey- Liga ECHL bei Florida Everblades gespielt. In 197 Partien kam er auf 74 Tore, bestritt parallel dazu 37 AHL- Partien (3 Tore). Coach Greg Poss schätze Harris' Qualitäten aus der gemeinsamen Florida- Zeit, so die Salzburger.

10:10 Uhr: +EXTREMSPORT+

Führender Strasser am Mittwoch im RAAM- Ziel erwartet! Der weiterhin klar führende Steirer Christoph Strasser wird am Mittwochabend im Ziel des Race Across America in Annapolis erwartet. Der dreifache Gewinner des Non- Stop- Rennens durch die USA lag nach vier Fünftel der fast 5.000- km- Strecke 520 Kilometer vor dem Tiroler Patric Grüner überlegen an der Spitze. Seit dem Start vor sieben Tagen kam Strasser mit nur fünfeinhalb Stunden Schlaf aus.

10:03 Uhr: +BASKETBALL+

Cleveland Cavaliers trennten sich von General Manager! Die Cleveland Cavaliers, Finalist der abgelaufenen Saison der nordamerikanischen Basketballliga NBA, haben sich von General Manager David Griffin getrennt. Der mit Ende dieses Monats auslaufende Vertrag wird damit nach dreijähriger Dauer nicht verlängert.

Das Ende des Engagements von Griffin wurde auf den Tag genau ein Jahr nach dem entscheidenden Sieg im letzten Spiel der "best of seven"- Serie gegen die Golden State Warriors bekannt. Mit diesem Erfolg hatten die Cavaliers der Stadt Cleveland den ersten wichtigen Titel im US- Profisport seit 1964 beschert.

09:39 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Sturm- Profi Atik spielt künftig für Kaiserslautern ! Mittelfeldspieler Baris Atik wird vom deutschen Bundesligisten Hoffenheim in die zweite Spielklasse an Kaiserslautern weiterverliehen. Im Frühjahr spielte der dribbelstarke Deutsch- Türke leihweise in der heimischen Bundesliga für Sturm Graz. Dem 22- Jährigen gelangen in 16 Einsätzen fünf Tore. Mit Thorsten Röcher hat Sturm bereits einen Ersatz für Atik verpflichtet.

08:02 Uhr: +MOTORSPORT+

Le Mans: drittplatziertes Oreca- Team disqualifiziert! Der Oreca- Vaillante- Rebellion- Rennwagen der Piloten Nelson Piquet, David Heinemeier Hansson und Mathias Beche hat seinen dritten Platz bei den 24 Stunden von Le Mans durch Disqualifikation verloren. Der Bolide ist am Montag nachträglich aus der Wertung genommen worden. Bei der Nachkontrolle sei eine unerlaubte Veränderung an der Karosserie festgestellt worden, teilte die Rennleitung mit.

Das Vaillante- Rebellion- Team, dessen Wagen mit David Chang, Tristan Gommendy und Alex Brundle auf Rang drei vorrückt, kündigte einen Einspruch gegen die Disqualifikation an.

18:40 Uhr: +FUSSBALL+

Dobras folgt Piesinger von Sturm Graz zu Altach! Zwei Tage nach Simon Piesinger ist am Montag mit Kristijan Dobras erneut ein Fußballer von Sturm Graz zu Altach gewechselt. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb bis Sommer 2018 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Bei Sturm kam Dobras seit 2015 in 48 Spielen auf drei Tore und neun Assists. Altach- Geschäftsführer Georg Zellhofer bezeichnete den 24- Jährigen als universell einsetzbar.

17:58 Uhr: +FORMEL 1+

Österreich- GP 2018 am 1. Juli! Der Formel- 1-Grand- Prix von Österreich geht auch im kommenden Jahr Anfang Juli über die Bühne. Als Termin für das Rennen in Spielberg ist der 1. Juli 2018 vorgesehen. Das geht aus dem Kalender hervor, den der Motorsport- Weltrat des Internationalen Automobil- Verbandes (FIA) am Montag in Genf beschlossen hat.

Foto: GEPA

14:04 Uhr: +HANDBALL+

Meister Hard verpflichtet Routiner Arnaudovski von Ferlach! Handball- Meister Alpla Hard hat sich mit Rückraum- Routinier Risto Arnaudovski von Ligarivalen Ferlach verstärkt. Wie die Vorarlberger am Montag bekanntgaben, erhielt der 35- jährige mazedonisch- kroatische Doppelstaatsbürger einen Vertrag bis Sommer 2018. Rechtshänder Arnaudovski spielte in der HLA auch schon für Bregenz (2011/12) und Bärnbach/Köflach (2014/15).

13:48 Uhr: +FUSSBALL+

Austria Lustenau holt Francesco Lovric und Grasegger! Erste- Liga- Klub Austria Lustenau hat mit Francesco Lovric und Martin Grasegger am Montag zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert. Mittelfeldspieler Lovric (21), wechselte vom SV Mattersburg, Verteidiger Grasegger (28) vom SKN St. Pölten zu den Vorarlbergern. Beide sammelten in den verschiedenen österreichische Nachwuchsnationalteams bereits internationale Erfahrungen.

13:33 Uhr: +FUSSBALL+

Gorenzel- Simonitsch neuer Trainer von Blau Weiß Linz! Blau Weiß Linz geht mit Trainer Günther Gorenzel- Simonitsch in die neue Saison der Ersten Liga. Die Oberösterreicher stellten den Nachfolger des zu Altach gewechselten Klaus Schmidt am Montag offiziell vor. Für den 45- jährigen Steirer ist es die erste Station als Chefcoach.

In der Vergangenheit arbeitete er als Co- Trainer bei u.a. Hoffenheim, Kaiserslautern, 1860 München, Rubin Kasan, Austria Wien, FC Kärnten und Austria Klagenfurt. Gemeinsam mit seinem Vorgänger Schmidt war er zwischen 2003 und 2006 beim GAK für Walter Schachner tätig.

"Er deckt unser Anforderungsprofil perfekt ab. Wir wollten einen Trainer, der uns nicht nur sportlich weiterentwickelt, sondern der den ganzen Verein nach vorne bringt. Günther ist mit seiner Erfahrung genau dieser Mann", betonte BW- Sportchef David Wimleitner.

Gorenzel selbst will endlich seine Visionen vom Spiel durchsetzen. "Ich bin ein Verfechter davon, permanent zu agieren und den Gegner permanent unter Druck zu setzen. Ich spiele nicht gerne auf Abwarten, will immer das Heft in die Hand nehmen. Ich will eine klare Struktur und eine klare Aufgabenverteilung,"

12:53 Uhr: +RHYTHMISCHE GYMNASTIK+

Natascha Wegscheider erklärt ihren Rücktritt! Die Rhythmische Gymnastin Natascha Wegscheider hat am Montag ihren Rücktritt vom aktiven Spitzensport erklärt. Eigentlich wollte die 22- Jährige schon im Mai direkt nach der EM in Budapest zurücktreten. Doch dann musste sie ihr letztes Großereignis wegen einer Knöchelverletzung auslassen. Einen Urlaub und eine Nachdenkpause später folgte nun das Karriereende der heimischen Nummer 2.

Mit Wegscheider kehrte nach Lisa Ecker und Fabian Leimlehner bereits der dritte Athlet des österreichischen Turnverbands dem aktiven Leistungssport seit Anfang Mai den Rücken. "Ich habe mir meinen Rücktritt eigentlich ganz anders vorgestellt", sagte die achtfache WM- und EM- Teilnehmerin zum Abschied vom Spitzensport.

Stets war sie im Schatten erst von Caroline Weber und dann von Nicol Ruprecht gestanden. "Es war eine wunderschöne Zeit für mich, ich habe unglaublich viel erlebt und sehr viel für mein weiteres Leben in der Rhythmischen Gymnastik gelernt", sagte Wegscheider.

12:15 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Talent Stefan Posch erhält Profivertrag bei Hoffenheim! Der österreichische Nachwuchs- Teamspieler Stefan Posch hat beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim einen Profivertrag erhalten. Der 20- jährige Verteidiger unterschrieb bis 30. Juni 2020, gab der in der Champions- League- Qualifikation startberechtigte Verein am Montag bekannt.

Der Steirer wechselte im Sommer 2015 von Admira Wacker zu Hoffenheim und war in der Meisterschaft am 18. Februar gegen Darmstadt erstmals in den Kader des Bundesligisten einberufen worden. Posch ist aktueller U21- Teamspieler und wird in der Vorbereitung unter Cheftrainer Julian Nagelsmann das Training mitmachen.

11:26 Uhr: +FUSSBALL+

Youth- League- Sieger Oliver Filip wechselte zu Sturm Graz! Oliver Filip ist von Zweitligist FC Liefering zu Sturm Graz gewechselt. Der 19- Jährige Offensivmann hatte vor drei Jahren die Akademie der Steirer Richtung Salzburg verlassen, wo er in der vergangenen Saison auch über den Gewinn der Youth League mit der U19 der "Bullen" jubeln konnte. Nun kehrte Filip zu Sturm Graz zurück, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

"Ich bin sehr froh, wieder bei meinem Heimatverein spielen zu können, wo ich bisher meine schönste Zeit in meiner kurzen Karriere hatte. Außerdem finde ich, dass Sturm ein guter Schritt ist um mich optimal weiter zu entwickeln", sagte Filip. Sturm- Coach Franco Foda über den Offensiv- Neuzugang: "Oliver ist ein junger Spieler, der schon mal bei Sturm Graz war. Er besitzt großes Entwicklungspotenzial und kann an vorderster Linie auf allen Positionen eingesetzt werden."

10:03 Uhr: +BILLARD+

Ouschan/He holten Sieg beim World Cup of Pool in London! Albin Ouschan und Mario He haben am Sonntagabend in London den Sieg beim World Cup of Pool bejubelt. Das österreichische Billard- Duo setzte sich im Finale gegen ein US- Gespann mit 10:6 durch. Der Kärntner Ouschan und der Vorarlberger He durften sich damit über eine Siegprämie von 60.000 US- Dollar freuen.

Im Halbfinale hatten der 9er- Ball- Weltmeister Ouschan und der Austrian- Open- Sieger He die bis dahin starken Chinesen mit 9:1 ausgeschaltet. Insgesamt waren in der Londoner York Hall 32 Teams aus 31 Nationen am Start. Das zum elften Mal ausgetragene Turnier war mit insgesamt 250.000 US- Dollar dotiert.

09:34 Uhr: +FUSSBALL+

Florentino Perez bleibt bis 2021 Real- Präsident! Florentino Perez bleibt bis 2021 Präsident des spanischen Rekordmeisters Real Madrid, das gaben die Königlichen am Montag bekannt. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Sonntag hatte sich kein weiterer Kandidat um den Posten des Präsidenten bei den Madrilenen beworben.

Perez zweite Amtszeit bei Real begann 2009. Seitdem konnte der Klub aus Madrid drei Mal die Champions League gewinnen. Zu dem 70- Jährigen findet sich seit einer Änderung der internen Regeln bei den Königlichen im Jahr 2012 kaum ein Gegenkandidat. Präsidentschaftskandidaten müssen seitdem mindestens 20 Jahre lang Mitglied des spanischen Rekordmeisters sein und zudem eine persönliche Garantie über 75 Millionen Euro abgeben.

08:06 Uhr: +HANDBALL+

Teilnehmerfeld der EM 2018 in Kroatien steht fest! Seit Sonntagabend steht das Teilnehmerfeld der Handball- EM 2018, für die Österreichs Männer am Samstag ihr Ticket gelöst hatten. Neben Gastgeber Kroatien und der ÖHB- Auswahl sind auch Weltmeister Frankreich, Europameister Deutschland, Dänemark, Weißrussland, Spanien, Mazedonien, Schweden (alle Gruppensieger), Ungarn, Serbien, Tschechien, Slowenien, Montenegro und Norwegen (alle Zweite) dabei.

Foto: GEPA

Als bester Gruppendritter schaffte Island noch den Sprung nach Kroatien. Erstmals verpasste Russland die Qualifikation für die Endrunde. EM- Turniere werden seit 1994 ausgetragen.

22:23 Uhr: +TISCHTENNIS+

Habesohn mit deutschem Klub Intercup- Sieger

Der Wiener Daniel Habesohn hat mit seinem neuen Klub Post Mühlhausen den Tischtennis- Intercup gewonnen. Die Deutschen besiegten ihre Landsleute aus Grünwettersbach am Sonntag im Finale in Karlsruhe mit 4:1. Habesohn hatte zuvor auch bereits die Champions League (2009 mit SVS NÖ) und den ETTU- Cup (2016 mit Weinviertel NÖ) geholt. Der 28- Jährige ist nun der erste Österreicher, der alle drei Europacup- Bewerbe gewonnen hat. Platz drei im Intercup sicherte sich der Bundesliga- Fünfte UTTC Oberwart durch ein 4:1 gegen den deutschen Klub Velbert.

21:12 Uhr: +SEGELN+

Neuseeländer bauen Führung im America's Cup auf 3:0 aus

Das Team New Zealand hat seine Führung im Kampf um den America's Cup ausgebaut. Die Neuseeländer, die mit einem Minuspunkt in die Finalserie gestartet waren, gewannen am Sonntag vor Bermuda im Duell mit Titelverteidiger Team USA zwei weitere Rennen und liegen nun mit 3:0 in Front.

"Vier Punkte haben wir, vier brauchen wir noch. Wir sind froh, dass wir bisher so gut unterwegs sind. Aber wir machen uns keine Illusionen darüber, was noch kommen kann", erklärte Neuseelands Steuermann Peter Burling. Vor vier Jahren hatten die Amerikaner aus einer 8:1- Führung der Neuseeländer noch einen 9:8- Sieg gemacht.

Das Duell der zweimaligen Cup- Gewinner aus Neuseeland mit der Cup- Supermacht Amerika, die die Trophäe in 166 Jahren und bisher 34 Auflagen 29- mal gewinnen konnte, geht ab Montag in eine fünftägige Pause und wird am Samstag fortgesetzt. Der Kampf um die wichtigste Trophäe des internationalen Segelsports endet, wenn ein Team sieben Pluspunkte erreicht hat.

20:07 Uhr: +HOCKEY+

SV Arminen gewannen Titel bei Damen und Herren

Die SV Arminen haben in der Hockey- Bundesliga bei Damen und Herren jeweils den österreichischen Meistertitel erfolgreich verteidigt. Bei den Damen gewannen die Arminen am Sonntag in Mödling das Endspiel gegen AHTC mit 1:0 und holten die sechste Trophäe in Folge. Die Herren setzen sich im Finale 3:0 gegen Post SV durch und wiederholten den Vorjahreserfolg.

19:20 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

U22- Titel an Rusland

Die U22- Titel bei der Beachvolleyball- EM in Baden gingen an Russland. Bei den Damen besiegten Swetlana Scholomina/Nadeschda Makrogusowa im Finale die Rumäninnen Adriana- Maria Matei/Beata Vaida mit 2:0 (15,15). Bei den Herren holten Oleg Stojanowskij/Artem Jarsutkin mit einem 2:1 (14,- 17,15) gegen die Norweger Anders Berntsen Mol/Mathias Berntsen die Goldmedaille.

18:43 Uhr: +RADSPORT+

Spilak gewann zum zweiten Mal Tour de Suisse

Der Slowene Simon Spilak hat zum zweiten Mal nach 2015 die Tour de Suisse gewonnen. Der Katjuscha- Teamkollege des Kärntners Marco Haller rettete nach dem abschließenden Zeitfahren am Sonntag in Schaffhausen 48 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Damiano Caruso ins Ziel. Der Niederösterreicher Patrick Konrad beendete die Rundfahrt mit etwas mehr als neun Minuten Rückstand auf dem 13. Gesamtrang.

Den abschließenden Kampf gegen die Uhr entschied der ehemalige Stunden- Weltrekordler Rohan Dennis aus Australien für sich. Konrad behauptete seine Position im Gesamtklassement. Der Bora- Profi verlor auf den 28,6 hügeligen Kilometern 2:18 Minuten auf den Tagessieger. Zeitfahr- Spezialist Matthias Brändle aus Vorarlberg, der sich auf dem Teilstück hätte Chancen ausrechnen können, hatte das Rennen bereits am Donnerstag aufgegeben.

Die Tour de Suisse markierte den letzten großen Formcheck vor der in zwei Wochen beginnenden Tour de France. Neben Konrad fuhr von den fünf angetretenen Österreichern nur Haller die neuntägige Rundfahrt zu Ende. Der Kärntner, der auch auf einen Start in Frankreich hofft, spielte in der Gesamtwertung keine Rolle, freute sich aber mit seinem Stallgefährten Spilak über den Gesamtsieg.

18:13 Uhr: +VOLLEYBALL+

Erster Sieg für ÖVV- Damen in Europaliga

Im letzten Abdruck hat es doch noch zu einem Sieg für Österreichs Volleyball- Damen in der Europaliga gereicht. Das Team von Svetlana Ilic besiegte am Sonntag in Minsk Albanien mit 3:1 (16,16,- 18,23). Die ÖVV- Auswahl beendete Pool A auf dem vierten und letzten Platz.

"Wir haben in der European League einige Rückschläge erlitten und viel zu tun gehabt, um die Köpfe der Spielerinnen wieder aufzurichten. Dass uns heute zum Abschluss dieser historische erste Sieg gelungen ist, bestätigt unseren Fortschritt", meinte Trainerin Ilic erfreut.

18:04 Uhr: +SPRINGREITEN+

Guerdat und Fuchs gewannen Treffen- Grand- Prix

Olympiasieger Steve Guerdat mit Corbinian und sein Schweizer Landsmann Martin Fuchs mit Clooney haben zum Abschluss des Fünf- Sterne- Springreitturniers in Treffen ex aequo den Sieg im Großen Preis gefeiert und damit für ein ungewöhnliches Ergebnis gesorgt. Beide Duos absolvierten das Stechen fehlerfrei und in der Zeit von 49,43 Sekunden. Dritter wurde der Ire Cian O'Connor auf Skyhorse (0/50,36).

Die Sieger durften sich jeweils über 77.625 Euro freuen. Auf Rang acht landete der Österreicher Max Kühner auf Cornet Kalua, der den Stechparcours nicht beendete. Die Platzierung war 10.350 Euro wert. Das Gesamtpreisgeld für den Großen Preis betrug 345.000 Euro.

17:45 Uhr: +MOTORSPORT+

Lucas Auer verlor DTM- Führung

Foto: APA/dpa/Uwe Anspach

Lucas Auer verlässt den Hungaroring ohne Punkte und hat auch die Gesamtführung des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) abgeben müssen. Nach Rang 13 am Samstag musste der Tiroler am Sonntag im zweiten Rennen von Budapest seinen Mercedes mit einem technischen Defekt abstellen und fiel einen Punkt hinter den Hungaroring- Doppelsieger und neuen Leader Rene Rast aus Deutschland auf Platz zwei zurück.

"Ich habe von Anfang an leichte Probleme gehabt, die am Ende größer geworden sind. Deshalb habe ich das Auto vorsichtshalber abgestellt. Ich konnte nicht mehr weiterfahren", berichtete der 22- jährige Auer, der zuvor schon beim Boxenstopp einen Fehler begangen hatte. "Ich habe mich beim Boxenstopp etwas verbremst, aber so läuft es eben manchmal im Motorsport. Wir haben noch sechs Rennwochenenden und da ist noch alles drin."

DTM- Neuling und Audi- Pilot Rast setzte sich vor seinem Markenkollegen und zweifachen DTM- Champion Mattias Ekström aus Schweden durch, Dritter wurde der belgische BMW- Fahrer Maxime Martin. Nächster Stopp der Serie ist in zwei Wochen der Norisring in Nürnberg.

17:05 Uhr: +RADSPORT+

Mühlberger beendet Slowenien- Rundfahrt als Vierter

Gregor Mühlberger (Bora) hat die Slowenien- Rundfahrt auf dem vierten Gesamtrang beendet. Der Niederösterreicher hatte nach der abschließenden Etappe am Sonntag über 160 Kilometer von Rogaska Slatina nach Novo Mesto 35 Sekunden Rückstand auf Rundfahrtsieger und Teamkollegen Rafal Majka aus Polen. Der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner klassierte sich als Gesamtsechster (+48 Sekunden) ebenfalls im Spitzenfeld.

15:37 Uhr: +TRIATHLON+

Hütthaler gewann Ironman in Pescara

Die EM- Dritte Lisa Hütthaler hat am Sonntag den 70.3- Ironman- Bewerb in Pescara für sich entschieden. Nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und einem Halbmarathon siegte die Niederösterreicherin in 4:24:25 Stunden mit drei Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Camilla Lindholm Borg. Die drittplatzierte Belgierin Tine Deckers lag 1:41 Minuten zurück.

14:32 Uhr: +KANU+

Kuhnle Sechste im Wildwasser- Slalomweltcup von Prag

Wildwasser- Kanutin Corinna Kuhnle hat den Slalom- Weltcup in Prag auf Platz sechs beendet. Die Europameisterin qualifizierte sich im Kajak- Einer als Halbfinal- Erste für den Endlauf, dort schrieb sie aber mit acht Fehlerpunkten an. Es fehlten schließlich 5,72 Sekunden auf die spanische Siegerin Maialen Chourraut, die vor der Britin Kimberley Woods (0,24) und der Deutschen Ricarda Funk (3,38) gewann. Für die weiteren Österreicherinnen war im Halbfinale Endstation. Lisa Leitner kam auf Rang 16., Viktoria Wolffhardt auf 20 und Antonia Oschmautz auf 28.

13:59 Uhr: +RUDERN+

Sieg für Lobnig im olympischen Einer

Magdalena Lobnig hat am Sonntag beim Ruder- Weltcup in Poznan (Posen/Polen) einen klaren Sieg gefeiert. Die Olympiasechste setzte sich im Finale im olympischen Einer 1,48 Sekunden vor der Britin Victoria Thornley und 2,22 vor der Chinesin Duan Jingli durch. Birgit Pühringer landete im B- Finale an der sechsten Stelle und wurde damit Gesamtzwölfte. Lobnig gab ihr Comeback nach einer vor knapp sechs Wochen im Training erlittenen Rückenverletzung, die sie auch zu einem Verzicht auf die EM zwang, bei der sie Titelverteidigerin gewesen wäre. Beim Weltcupauftakt in Belgrad wurde die Kärntnerin nach überstandener Nebenhöhlenentzündung Dritte.

13:47 Uhr: +TENNIS+

Kerber tritt wegen Oberschenkelblessur nicht in Birmingham an

Die Weltranglisten- Erste Angelique Kerber hat ihr Antreten beim WTA- Tennisturnier in Birmingham ab Montag abgesagt. Sie laboriere an einer wieder aufgetretenen Oberschenkelverletzung und wolle kein Risiko eingehen, erklärte die Deutsche am Sonntag ihre Absage. Demnach sei auch unsicher, ob sie danach bei der Wimbledon- Generalprobe in Eastbourne spielen könne.

Foto: AP

13:44 Uhr: +RADSPORT+

Strasser baut Führung bei Race Across America aus

Extrem- Radsportler Christoph Strasser hat seine Führung im Race Across America ausgebaut. Nach mehr als der Rennhälfte, mehr als 2.800 Kilometern, führte der dreifache Gewinner mit rund 330 Kilometern Vorsprung auf den Tiroler Patric Grüner. Der Slowene Marko Baloh war Dritter.

11:33 Uhr: +FUSSBALL+

Früherer UEFA- Cup- Sieger Parma stieg in Italiens 2. Liga auf

Der frühere Europacup- Sieger Parma hat am Samstag den Aufstieg in die zweithöchste italienische Liga geschafft. Dank eines 2:0 im Play- off gegen Alessandria spielt der einstige Top- Klub in der kommenden Saison in der Serie B, nachdem er vor zwei Jahren wegen schwerer finanzieller Probleme in die vierthöchste Klasse zwangsrelegiert worden war. Parma gewann 1995 und 1999 den UEFA- Cup, 1993 den Europacup der Cupsieger und holte dreimal den italienischen Cup.

10:37 Uhr: +KLETTERN+

Lead- Staatsmeistertitel an Schubert und Pilz

Der Tiroler Jakob Schubert hat sich am Samstag im neu eröffneten Kletterzentrum Innsbruck vor seinem engeren Landsmann Max Rudigier und dem Niederösterreicher Georg Parma den Staatsmeistertitel im Lead gesichert. Bei den Damen gewann die Niederösterreicherin Jessica Pilz beim Comeback nach einer Verletzungspause vor den Tirolerinnen Katharina Posch und Christine Schranz.

07:39 Uhr: +GOLF+

Wiesberger nach 3. US- Open- Runde 14.

Der Oberwarter Bernd Wiesberger hat sich nach der dritten Runde bei den US Open in Erin im US- Staat Wisconsin um fünf Ränge verbessert und liegt nun im Gesamtklassement auf dem 14. Platz. Er beendete die Rund mit drei unter Par. Insgesamt hält der 31- jährige Burgenländer bei diesem zweiten Golf- Major- Turnier der Saison (Dotation 12 Millionen Dollar) bei sechs unter Par; er brauchte insgesamt 210 Schläge. In Führung vor der vierten und letzte Runde liegt nun der US- Amerikaner Brian Harmann: zwölf unter Par, 204 Schläge. Er blieb allein in Runde drei fünf unter Par. Harmann hatte 2015 beim FedExCup in Newark (New Jersey) einen Eintrag ins Golf- Geschichtsbuch geschafft, indem ihm als drittem Spieler in der Historie der PGA- Tour überhaupt zwei sogenannte "Hole- in- one" (nur jeweils ein Schlag ins Loch auf einer Bahn) auf einer Runde gelangen.

Foto: 2017 Getty Images

21:48 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Pristauz/Buchegger bei U22- EM im Halbfinale

Moritz Pristauz und Paul Buchegger sind am Samstag bei der U22- Europameisterschaft im Beachvolleyball in Baden ins Halbfinale eingezogen. Das topgesetzte ÖVV- Duo setzte nach drei Siegen in der Gruppenphase seine Serie fort und gestaltete auch Achtelfinale (2:0 gegen Kowalow- Palenko/UKR) und Viertelfinale (2:1 gegen Breer- Haussener/SUI) erfolgreich.

Nächste Gegner der zwei 21- Jährigen sind am Sonntag die Russen Stojanowskij/Jarsutkin. Franziska Friedl/Julia Radl und Moritz Kindl/Marian Klaffinger hatten ebenfalls den Aufstieg aus der Gruppenphase geschafft, schieden aber in der Zwischenrunde aus.

21:21 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Schrott als Siebte in Leiden weit über WM- Norm

Hürdensprinterin Beate Schrott hat sich beim Leichtathletik- Meeting in Leiden (Niederlande) am Samstag mit der Zeit von 13,64 Sekunden begnügen müssen. Die Niederösterreicherin blieb damit als Siebte einmal mehr deutlich über der ÖLV- WM- Norm für London (12,98). Die Niederländerin Nadine Visser siegte in 13,06 Sekunden.

20:53 Uhr: +SEGELN+

Team New Zealand führt im Finale des America's Cups

Das Team New Zealand hat zum Auftakt der Finalserie um den America's Cup der Segler den Titelverteidiger Team USA in die Schranken gewiesen. Die "Kiwis" gewannen mit Steuermann Peter Burling am Samstag vor Bermuda beide Rennen gegen das Team von Jimmy Spithill. Weil die USA als Gewinner der Herausforderer- Serie einen Bonuspunkt erhalten hatten, steht es nach dem ersten Tag 1:0 für Neuseeland.

Jener Katamaran, der zuerst sieben Punkte erreicht, ist Gewinner des "Auld Mug", der ältesten Segel- Trophäe der Welt (seit 1851). Das Emirates Team New Zealand hatte am ersten Tag der 35. Auflage jeweils klar das bessere Ende für sich. In der ersten Wettfahrt gewann die Crew des erst 26- jährigen Burling mit 30 Sekunden Vorsprung. Das Guthaben von 1:49 Minuten war nach einem Fehler im Finish geschmolzen. Das zweite Rennen sah den Herausforderer dank der höheren Bootsgeschwindigkeit mit 1:49 Minuten Vorsprung voran.

Die Neuseeländer hatten zuletzt die Duelle mit Großbritannien und Schweden um den Finaleinzug gewonnen. Sie verfügen damit über mehr Rennpraxis als das Oracle Team USA und dessen australischer Skipper Spithill.

18:51 Uhr: +RADSPORT+

Weltmeister Sagan Etappensieger der Tour de Suisse

Rad- Weltmeister Peter Sagan hat am Samstag seinen 15. Etappensieg bei der Tour de Suisse gefeiert. Der Slowake setzte sich auf dem 8. Abschnitt um Schaffhausen im Sprint vor den Italienern Sacha Modolo und Matteo Trentin durch. In der Gesamtwertung führt vor dem abschließenden 28- km- Zeitfahren weiter der Slowene Simon Spilak 52 Sekunden vor Damiano Caruso (ITA) und 65 vor Steven Kruiswijk (NED). Sagan, der vom Niederösterreicher Patrick Konrad unterstützt wurde, baute mit seinem zweiten Erfolg bei der 81. Auflage seinen Rekord an TdS- Tagessiegen aus.

18:30 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha/Brandl verpassen WM- Limit als Synchro- EM- 9.

Foto: GEPA

Die österreichischen Wasserspringer Constantin Blaha und Fabian Brandl haben am Samstag bei den Europameisterschaften in Kiew im Finale des Synchron- Bewerbs vom 3- m-Brett den neunten Rang belegt. Mit 335,04 Punkten verpasste das Duo das WM- Limit (342) um fast sieben Punkte. Blaha hat das WM- Ticket im Einzel schon sicher.

17:17 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Damen unterlagen in Europaliga Finnland mit 0:3

Das österreichische Volleyball- Nationalteam der Damen hat am Samstag auch im zweiten Match der Europaliga in Minsk eine 0:3- Niederlage kassiert. Markovic und Co. unterlagen dem unbesiegten Tabellenführer Finnland 0:3 (- 23,- 22,- 19).

Teamchefin Svetlana Ilic sah eine Steigerung gegenüber dem Vortag. "Aber in den ersten zwei Sätzen hat uns in den entscheidenden Momenten die Coolness gefehlt, um den Sack zuzumachen. Das ist Teil unseres gemeinsamen Lernprozesses", sagte Ilic. Letzter Gegner ist am Sonntag Albanien. Eine Woche zuvor war der ÖVV- Auswahl gegen die Albanerinnen der einzige Satzgewinn in den bisherigen fünf Matches gelungen.

17:11 Uhr: +FUSSBALL+

Marcel Keizer neuer Trainer von Ajax

Marcel Keizer wird der neue Trainer von Ajax Amsterdam. Der 48- jährige bisherige Coach der Jugendmannschaft des niederländischen Rekordmeisters bekomme einen Vertrag bis Mitte 2019, teilte der Verein am Samstag mit. Keizer beerbt Peter Bosz, der kürzlich als Nachfolger von Thomas Tuchel zu Borussia Dortmund gewechselt war.

Keizer - ein Neffe der Anfang des Jahres verstorbenen Klub- Legende Piet Keizer - führte die Mannschaft von Jong Amsterdam auf den zweiten Platz der Jupiler League. Mit dem Weggang von Bosz sei die Position des Cheftrainers früher als erwartet frei geworden, erklärte Ajax- Direktor Edwin van der Sar. Keizer sei dann aber sofort der Wunschkandidat gewesen.

16:23 Uhr: +FUSSBALL+

Argentinier Zubeldia neuer Alaves- Trainer

Der spanische Erstligist Deportivo Alaves hat den Argentinier Luis Zubeldia als neuen Trainer verpflichtet. Zubeldia habe einen Einjahresvertrag unterschrieben, teilte der Verein am Samstag mit. Die UEFA müsse allerdings noch das Diplom des 36- Jährigen anerkennen. Zubeldia, der zuletzt bei Independiente de Medellin in Kolumbien arbeitete, sei einer der besten Trainer Südamerikas, hieß es.

Der frühere Mittelfeldspieler musste seine Profikarriere wegen einer schweren Knieverletzung schon mit 23 Jahren beenden. Vier Jahre später übernahm er das Team von Lanus und wurde jüngster Trainer der argentinischen Erstliga- Geschichte. Danach arbeitete er unter anderem auch in Ecuador und in Mexiko. Der Ex- Profi wird im Baskenland Nachfolger seines Landsmanns Mauricio Pellegrino, der vergangene Saison in der Primera Division den neunten Platz belegt hatte. Sein Team erreichte zudem das spanische Cupfinale, in dem es dem FC Barcelona mit 1:3 unterlag. Pellegrino (45) schied nach Ablauf seines Vertrags auf eigenen Wunsch aus.

14:12 Uhr: +KANU+

Endstation für Österreicher beim Prag- Weltcup im Halbfinale

Für die Österreicher, die Samstag beim Kanu- Welt im Wildwasser- Slalom in Prag im Einsatz waren, ist im Halbfinale Endstation gewesen. Im Bewerb der Canadier- Damen landete Viktoria Wolffhardt an der 14. Stelle, Nadine Weratschnig wurde 23. Im Kajak- Einer der Herren schauten in der Vorschlussrunde Platz 16 für Mario Leitner, 22 für Matthias Weger und 28 für Felix Oschmautz heraus. Es qualifizierten sich nur jeweils zehn Teilnehmer für den Endlauf. Am Sonntag sind im Halbfinale der Kajak- Damen für Österreich Europameisterin Corinna Kuhnle, Lisa Leitner, Wolffhardt und Antonia Oschmautz im Einsatz (ab 9.12 Uhr).

12:49 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Den Haag: Platz fünf für Doppler/Horst

Clemens Doppler/Alexander Horst haben das World- Tour- Turnier der Beachvolleyballer in Den Haag auf dem fünften Platz beendet. Österreichs Top- Team musste sich am Samstag im Viertelfinale den italienischen Olympia- Zweiten Paolo Nicolai/Daniele Lupo mit 0:2 (- 19,- 14) beugen. Rang fünf bedeutet aber das beste Ergebnis in diesem Jahr auf der FIVB World Tour, es bringt ihnen auch 3.000 Dollar ein.

Foto: GEPA

12:16 Uhr: +RUDERN+

Lobnig zieht ins Finale ein

Magdalena Lobnig ist am Samstag beim Ruder- Weltcup in Poznan (Posen/Polen) souverän in das große Finale eingezogen. Die Kärntnerin landete in ihrem Halbfinale im olympischen Einer mit 2,17 Sekunden Rückstand auf die Chinesin Duan Jingli an der zweiten Stelle. Birgit Pühringer wurde im gleichen Lauf Fünfte (+13,08), sie ist damit am Sonntag im B- Finale im Einsatz. Anja Manoutschehri belegte in ihrem Halbfinale im Leichtgewichts- Einer nur den sechsten und letzten Platz und rudert noch am Samstagnachmittag im B- Finale um die Ränge sieben bis zwölf.

11:17 Uhr: +BOXEN+

WM- Kampf von Voraberger gegen Seki wurde abgesagt

Der für 24. Juni in Bern angesetzte Box- WM- Kampf zwischen Titelträgerin Eva Voraberger aus der Steiermark und Aniya Seki im Superfliegengewicht (IBO, WIBF, GBU) ist abgesagt worden. Die 38- jährige, aus Japan stammende und in der Schweiz lebende Seki zog sich vergangene Woche im Training einen Seitenbandeinriss im Sprunggelenk zu.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

11:03 Uhr: +RODELN+

Jubiläums- WM 2021 in Calgary

Die Weltmeisterschaften der Kunstbahnrodler gehen 2021 in Calgary in Szene. Der kanadische Bewerber bekam auf dem Kongress des Weltverbandes FIL in Constanta/Rumänien den Zuschlag für die 50. WM gegenüber Oberhof. Die Bahn in Calgary wird im Frühjahr 2018 für etwa zehn Millionen kanadische Dollar (6,8 Millionen Euro) modernisiert. Nach den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang finden die nächsten Weltmeisterschaften in Winterberg (2019) und in Sotschi (2020) statt. Heuer war Innsbruck- Igls am Zug.

10:22 Uhr: +FUSSBALL+

Australien- Tormann Ryan wechselt in die Premier League

Australiens Tormann Mathew Ryan hat kurz vor Beginn des Confederations Cup in Russland seinen Wechsel zu Brighton & Hove Albion perfekt gemacht. Der 25- Jährige stand zuletzt bei Valencia unter Vertrag und unterschrieb nach Klub- Angaben für fünf Jahre beim Premier- League- Aufsteiger. Die "Socceroos" treffen am Montag in Sotschi auf Weltmeister Deutschland.

10:01 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Das österreichische Team Clemens Doppler/Alexander Horst hat beim World- Tour- Turnier der Beachvolleyballer in Den Haag das Viertelfinale erreicht. Das Duo setzte sich am Samstagvormittag im Achtelfinale mit 2:0 (12,19) gegen die Letten Martins Plavins/Haralds Regza durch. Die nächsten Gegner sind die Italiener Paolo Nicolai/Daniele Lupo.

08:07 Uhr: +FUSSBALL+

Pele als Stargast bei Eröffnungsfeier für Confederations Cup

Brasilien Fußball- Ikone Pele wird als Stargast bei der Eröffnungsfeier zum Confederations Cup am Samstag in Sankt Petersburg erwartet. Vor vier Jahren hatte der einstige Weltklassespieler in seinem Heimatland aus Gesundheitsgründen nicht an der Zeremonie vor dem Confed Cup teilnehmen können. Welche Rolle der 76- Jährige bei der Feier im Krestowski Stadion übernimmt, ist noch nicht klar. Argentiniens früherer Superstar Diego Maradona soll per Video eine Botschaft gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball verlesen, wie FIFA- Generalsekretärin Fatma Samoura bestätigte. Der Testlauf für die WM 2018 in Russland startet am Samstag (17 Uhr) mit der Partie des Gastgebers gegen Neuseeland.

Foto: Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This m

22:01 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Diskuswerfer Weißhaidinger gewinnt Meeting in Dessau

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat am Freitagabend das Anhalt- Meeting in Dessau mit 64,67 m gewonnen. Die Bedingungen waren wegen starken Seitenwindes schwierig. "Mit dieser Weite war bei diesen Verhältnissen nicht zu rechnen, umso mehr, da Lukas die letzten zwei Wochen sehr große Umfänge im Training absolviert hat", sagte Trainer Gregor Högler.

21:28 Uhr: +GOLF+

Wiesberger schafft bei US Open erstmals den Cut

Bernd Wiesberger hat bei seiner vierten Teilnahme an den US Open der Golfprofis erstmals den Cut geschafft. Der 31- Jährige spielte am Freitag in Erin (Wisconsin) eine Par- Runde (72 Schläge) und blieb nach zwei Tagen damit bei drei unter Par. Wiesberger hat damit auch noch alle Chancen, beim zweiten Major- Turnier der Saison am Wochenende eine Top- Platzierung zu fixieren.

16:56 Uhr: +FUSSBALL+

Diego Benaglio wechselt zum AS Monaco

Der ehemalige Schweizer Nationalteamtorhüter Diego Benaglio ist vom VfL Wolfsburg zum AS Monaco in die Ligue 1 gewechselt. Der 33- Jährige, der mit den Wolfsburgern 2009 die Meisterschaft und 2015 den DFB- Pokal geholt hatte, unterschrieb beim französischen Meister einen Dreijahres- Vertrag bis 2020.

Foto: AP

14:52 Uhr: +FUSSBALL+

Bundesliga- Absteiger Ried holt Kerhe und Takougnadi

Die SV Ried bastelt weiterhin an der sofortigen Rückkehr ins österreichische Oberhaus. Der Bundesliga- Absteiger vermeldete am Freitag die Verpflichtungen von Manuel Kerhe vom LASK und von Balakiyem Takougnadi von Horn. Beide erhielten einen Zweijahresvertrag.

Foto: GEPA

13:48 Uhr: +FUSSBALL+

Atletico- Star Griezmann hat geheiratet

Der französische Fußball- Star Antoine Griezmann hat geheiratet. Der 26- jährige Stürmer von Atletico Madrid schloss am Donnerstag im spanischen Toledo den Ehebund mit seiner Lebensgefährtin Erika Chopenera, wie mehrere spanische Zeitungen am Freitag berichteten. Unter den Gästen waren die Klubkollegen Juanfran, Koke und Kevin Gameiro.

Griezmann und seine gleichaltrige Frau lernten einander im baskischen San Sebastian kennen, als der Franzose bei Real Sociedad spielte. Sie haben eine gemeinsame Tochter Mia, die inzwischen ein Jahr alt ist.

13:40 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha, Brandl in Kiew klar am 3- m-EM- Finale vorbei

Die österreichischen Wasserspringer Constantin Blaha und Fabian Brandl sind am Freitag bei den Europameisterschaften in Kiew ohne Finaleinzug geblieben. Nach dem Vorkampf- Out vom 1- m-Brett klappte es auch im 3- m-Bewerb nicht. Blaha verpasste im 31- köpfigen Feld mit 340,55 Punkten als 21. die Top zwölf um 24,15 Zähler, Brandl verfehlte als 30. mit 264,75 Punkten zudem das WM- Limit um 142,25 Zähler.

Beide treten in der ukrainischen Hauptstadt noch gemeinsam am Samstag (15.30 Uhr MESZ) im 3- m-Synchro- Bewerb an. Hier geht es ebenso noch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in der zweiten Juli- Hälfte in Budapest, die zu erreichende Punktemarke ist 342,00. Blaha hat sein WM- Ticket im Solo schon länger sicher.

13:02 Uhr: +RUDERN+

Magdalena Lobnig bei Comeback im Semifinale

Die Kärntner Ruderin Magdalena Lobnig hat sich am Freitag bei ihrem Weltcup- Comeback in Posen für das Semifinale im olympischen Einer qualifiziert. Fünf Wochen nach ihrer Trainingsblessur gewann die Olympia- Sechste von Rio ihren Vorlauf mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung. Birgit Pühringer wurde in ihrem Vorlauf Letzte und hatte im Hoffnungslauf am Nachmittag noch die Chance auf das Semifinale.

Ebenfalls in den Freitag- Hoffnungslauf musste Anja Manoutschehri im Leichtgewichts- Einer, sie belegte in ihrem Sechser- Vorlauf Platz fünf.

12:24 Uhr: +TISCHTENNIS+

Polcanova und Fegerl in erster Runde der Japan Open out

Die Österreicher Sofia Polcanova und Stefan Fegerl sind am Freitag bei den Japan- Open in Tokio zum Hauptbewerb- Auftakt im Einzel ausgeschieden. Polcanova nahm der topgesetzten, für Singapur spielenden WM- Viertelfinalistin Feng Tianwei aber zwei Sätze ab. 2:4 hieß es auch für Fegerl. Die Nummer 13 des Turniers musste sich dem spielstarken chinesischen Qualifikanten Liang Jiankun beugen.

12:01 Uhr: +TURNEN+

Olympia- Teilnehmer Leimlehner beendet Karriere

Turner Fabian Leimlehner hat seinen Rücktritt vom Spitzensport erklärt. Der 29- Jährige hatte sich 2012 als erster österreichischer Kunstturner seit 52 Jahren für die Olympischen Spiele qualifiziert. 2011 war er für drei Monate an der Spitze der Weltrangliste am Reck. Zudem qualifizierte er sich achtmal für WM und EM. Leimlehner will sich von nun an auf sein Studium konzentrieren.

"Nach vielen schönen Jahren mit Höhen und Tiefen trete ich nun vom aktiven Leistungssport zurück. Ich durfte über zehn Jahre lang das österreichische Nationalteam vertreten und bin dafür sehr dankbar", merkte Fabian Leimlehner in seinem Rücktrittsschreiben an. Der 29- Jährige kündigte an, als Athletenvertreter im Internationalen Turnerbund bei der Wahl im Oktober kandidieren zu wollen.

10:57 Uhr: +KANU+

Lisa Leitner für zwei Weltcup- Rennen gesperrt

Die Kanutin Lisa Leitner ist vom Österreichischen Kanuverband (ÖKV) für die Weltcup- Bewerbe in Augsburg und Markkleeberg gesperrt worden. Leitner war bei den Kanu- Europameisterschaften Anfang Juni wegen eines zu leichten Kajaks disqualifiziert worden. Nun stellte sich heraus, dass ihr Boot schon im Halbfinale regelwidrig gewesen war. Beim Weltcup dieses Wochenende in Prag darf Leitner antreten.

"Lisa hat ihren Fehler eingesehen und ich bin mir sicher, dass sie daraus gelernt hat. Nach dem Ende ihrer Sperre steht ihr die Tür zum Nationalteam selbstverständlich wieder offen" sagte OKV- Präsident Herbert Preisl.

10:07 Uhr: +FUSSBALL+

Everton holt Ajax- Kapitän Klaassen für 27 Mio. Euro

Der englische Premier- League- Klub Everton hat Ajax- Amsterdam- Kapitän Davy Klaassen bis 2022 unter Vertrag genommen. Für den 24- jährigen offensiven Mittelfeldspieler und niederländischen Internationalen zahlten die "Toffees" 27 Millionen Euro. Wenige Stunden zuvor hatte Everton den englischen U21- Teamgoalie Jordan Pickford um zumindest knapp 30 Millionen Euro verpflichtet.

07:35 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Barshim sprang in Oslo zu Jahresweltbestleistung

Hochspringer Mutaz Essa Barshim aus Katar hat am Donnerstag beim Diamond- League- Meeting der Leichtathleten in Oslo für den Höhepunkt gesorgt. Der Olympia- Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro überquerte 2,38 Meter und schaffte damit eine Jahresweltbestleistung. Über 100 Meter war der dreifache Rio- Medaillengewinner Andre de Grasse aus Kanada in 10,01 Sekunden der schnellste Sprinter.

In Abwesenheit des Oberösterreichers Lukas Weißhaidinger ging der Diskus- Bewerb mit 68,06 Metern an den Schweden Daniel Stahl. Im ersten Duell zwischen den deutschen Harting- Brüdern seit Olympia im Vorjahr wurde London- Olympiasieger Robert mit 65,11 Metern Fünfter, unmittelbar hinter seinem älteren Bruder landete Rio- Olympiasieger Christoph mit 64,13 Metern an der sechsten Stelle. Weißhaidinger tritt am Freitag bei einem Meeting in Dessau an.