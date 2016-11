Verletzungsschock bei Ski- Queen Lindsey Vonn

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll die 32- Jährige einen Oberarmbruch erlitten haben. Damit würde sie monatelang ausfallen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Vonn wollte Ende November in Lake Louise ein Comeback nach dem am 27. Februar im Super- G in Andorra erlittenen Bruch des Schienbeinkopfes geben.