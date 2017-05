Verletzte bei Platzsturm nach Hannover- Aufstieg

Bei den Aufstiegsfeierlichkeiten der Hannover- Fans sind in Sandhausen mehrere Menschen verletzt worden. Nach dem 1:1 in der letzten Runde und dem zweiten Platz ihrer Mannschaft in der 2. deutschen Bundesliga seien am Sonntag mehrere tausend Gäste- Fans über Zäune geklettert und auf den Platz gelaufen, berichtete die Polizei. Dabei verletzten sich drei Zuschauer schwer an Arm oder Hand.