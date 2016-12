Verband bestraft Chapecoense nach Flugzeugabsturz

Die ganze Fußballwelt trauert mit mit dem brasilianischen Klub Chapecoense. Schweigeminuten wurden in Stadien abgehalten. Ehemalige Top- Stars wollen sich freiwillig beim Erstligisten verpflichen. Nur Brasiliens Fussballverband zeigt sich unkooperativ mit dem Verein, der bei einem tragischen Flugzeugabsturz fast die komplette Profi- Mannschaft bei verlor.

Weil der Klub zum letzten Spiel der Südamerika- Meisterschaft nicht angetreten ist, wurde eine Geldstrafe von 30.000 Euro sowie ein Punktabzug von zwei Zählern verhängt. Auch der Gegner Atletico Mineiro muss eine Strafe zahlen.

Beim Flugzeug- Unglück in Kolumbien kamen am 28. November in der Nähe von Bogota insgesamt 71 Menschen ums Leben. Der brasilianische Erstligit befand sich an Bord auf dem Weg zum Final- Hinspiel der Copa Sudamericana. Nur drei Spieler überlebten den Absturz.