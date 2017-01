Venus Williams im Australian- Open- Viertelfinale

Die 36- jährige US- Amerikanerin gewann am Sonntag in Melbourne gegen die Deutsche Mona Barthel mit 6:3, 5:7 und trifft in der nächsten Runde nun auf Anatassija Pawljutschenkowa.

Die 25- jährige Russin konnte sich gegen ihre Landsfrau Swetlana Kusnezowa souverän mit 6:3, 6:3 durchsetzen.