Veith- Medaille bei Ski- WM? "Wäre eine Sensation!"

War die Absage des Abfahrtstrainings am Montag Vor- oder Nachteil für den Super- G?

Anna Veith: Eher Nachteil. Ich muss seit meiner Verletzung alles mehr spüren. Ich brauche länger, um mich einzustellen. Ich muss runterfahren, um zu wissen, dass es funktioniert. Ich hätte das Training gern gehabt.

Wie geht es dem Knie?

Es geht auf und ab, wie seit längerem. Man lernt mit Schmerz umzugehen. Aber in Summe passt alles.

Mit welchen Erwartungen gehst du in den Super- G?

Es kann alles passieren. Ich bin in Garmisch gut gefahren und habe es nicht ins Ziel gebracht. Ich kann aber auch einen guten Lauf wie in Cortina erwischen.

Wovon hängt es derzeit ab, ob du vorne dabei bist?

Es geht um die Tagesform. Ich werde mich wie immer voll auf das Rennen fokussieren. Ich stelle mir die schnellstmögliche Linie vor und versuche dann meine beste Performance abzurufen. Alles andere passiert.

Macht es der geringere Druck leichter?

An dem einen Tag wünscht sich jeder, eine Medaille zu machen. Sonst wäre man nicht am Start. Es ist aber vielleicht etwas leichter für mich, weil andere nicht so viel erwarten.

Wie würde sich eine Medaille anfühlen?

Eine Medaille wäre eine echte Sensation. Jedes Edelmetall wäre mehr wert als die Goldenen von Vail und Beaver Creek bei der WM vor zwei Jahren.

